«Держусь изо всех сил». Тревожное заявление Ронни О'Салливана с перед четвертьфиналом ЧМ

А ведь в 1/8 финала он просто уничтожил своего соперника!

Ронни О'Салливан продолжает свой путь к рекордному, восьмому титулу чемпиона мира. Ракета уже добрался до четвертьфинала турнира в Крусибле, разгромив в 1/8 финала Пан Цзюньсюя (13:4). Правда, суперзвезда не уверен, что сможет добраться до титула.

«Я вообще ничего не чувствую»

Матч 1/8 финала с Цзюньсюем О'Салливан начал мощно – 4:0. Китайский снукерист пытался сопротивляться, но получалось у него плохо. Первая сессия завершилась со счётом 6:2 в пользу англичанина.

После перерыва показалось, что Пан затеял камбэк. Спортсмену удалось взять два фрейма, однако его пыл был остановлен напором Ронни, который легко довёл счёт до 12:4. Третья сессия была скорее формальностью. О'Салливан быстро забрал последний фрейм, без проблем одержав победу – 13:4.

Несмотря на разгромный счёт, Ракета был недоволен своей игрой.

«Я ожидал, что мой соперник будет играть лучше, но он этого не сделал. Он много раз позволял мне сорваться с крючка, так что счёт на табло явно лучше, чем мог бы оказаться в реальности. Не было ощущения, что счёт 13:4. Я играл не очень хорошо, но старался. Это всё, что я мог сделать. Было сделано около 500 ударов, и около 480 из них, по моему мнению, были ужасны».

Также Ронни заявил, что не уверен в своих силах по ходу этого ЧМ.

«Я не чувствую себя «заржавевшим», я вообще ничего не чувствую. Просто ожидаю, что буду совершать ошибки. Я не сталкивался с таким, и, возможно, всё будет не так плохо, как я говорю. Но у меня такое чувство, что всё может оказаться очень плохо. Пока держусь изо всех сил.

Я знаю, что это будет настоящим испытанием. С этого момента мы увидим рост уровня соперников, и я не уверен, что смогу с этим справиться.

У меня всегда была философия, что если я играю хорошо, то совершенно неважно, кто сидит в другом кресле. Я и сейчас так считаю. Если я борюсь, это не имеет значения», – добавил О'Салливан в интервью TNT Sports.

В четвертьфинале соперником англичанина станет Сы Цзяхуэй, который по итогам матча 1/8 финала прошёл Бена Вулластона (13:10).

Ронни О'Салливан Фото: Richard Sellers/Getty Images

«Это мой первый четвертьфинал»

Разгромную победу в 1/8 финала одержал Люка Бресель. Он с лёгкостью разобрался с Дин Цзюньхуэем (13:4). Как и в матче О'Салливана с Цзюньсюем, третья сессия игры бельгийца с китайцем продолжалась всего один фрейм. Причём заключительная партия длилась всего 15 минут!

В 1/8 финала был ещё один разгром. Крис Вейклин неожиданно легко разобрался с Марком Алленом (13:6). При этом по ходу поединка Пистолет сделал максимум и установил уникальный рекорд. Североирландец стал первым снукеристом в истории, сделавшим максимальные брейки в 147 очков на всех турнирах «Тройной короны» (ЧМ-2025, UK Championship – 2016, Masters-2024). За свой максимум Аллен заработал £ 45 тыс., и, вероятно, это хоть чуть-чуть скрасит столь ранний вылет с чемпионата мира.

Приятный сюрприз в 1/8 финала преподнёс и Чжао Синьтун, сейчас выступающий в статусе любителя. В китайском дерби он не без труда сумел обыграть Лэй Пэйфаня (13:10). Благодаря своей победе Синьтун стал обладателем особого достижения. Он – первый любитель, добравшийся до четвертьфинала ЧМ. Правда, стоит оговориться, что Синьтун потерял статус профессионала из-за громкого скандала и дисквалификации.

«Это мой первый выход в четвертьфинал, но я надеюсь пройти ещё дальше. Верю, что у меня есть шанс. В течение следующих нескольких дней продолжу корректировать свою форму и оттачивать технику во время тренировок. Поскольку соперники впереди очень сильны, я должен сохранять ещё более спокойный настрой», – заявил Синьтун World Snooker Tour.

Кстати, именно Синьтун поборется за выход в полуфинал с Вейклином.

«Не хочется прикладывать столько усилий»

Самый яркий матч в 1/8 финала выдали Джадд Трамп и Шон Мёрфи. Два высококлассных снукериста, два чемпиона мира неожиданно сошлись на довольно ранней стадии, и это стало настоящим испытанием для обоих.

Джадд Трамп Фото: Tai Chengzhe/Getty Images

Поединок начался ровно (3:3), но к концовке первой сессии Туз вырвался вперёд (5:3). После перерыва продолжилась равная борьба, однако последние фреймы сессии снова остались за Трампом (10:6).

В заключительной сессии Джадд увеличив отрыв до 12:6. Но Мёрфи не планировал сдаваться. Шон забрал четыре фрейма подряд (12:10). Вот только этого было мало – Туз успокоился и одержал победу (13:10).

«Это была чрезвычайно сложная жеребьёвка. Перед турниром было ясно, что нас ждёт выдающийся матч, который все будут смотреть. На самом деле, не хочется прикладывать столько усилий для выхода в четвертьфинал. Но я почерпнул много уверенности, обыграв Шона. В конце концов, одержать победу было потрясающе», – пояснил лидер мирового рейтинга.

По ходу встречи с Мёрфи Трамп добрался до отметки в 100 сенчури за сезон. Это третий результат в истории. Больше сотенных брейков за один сезон было только у самого Джадда (102 в 2020 году) и Нила Робертсона (103 – в 2014-м).

«Достичь этого здесь, в Крусибле – это что-то особенное. Но в тот момент я чувствовал, что игра настолько напряжённая, что праздновать не стоило. Я знал, что должен выиграть последний фрейм сессии, чтобы выйти вперед со счётом 10:6. Теперь, когда всё сделано, я могу сосредоточиться на турнире, потому что на следующей неделе нас ждёт настоящая битва».

Соперником Трампа в четвертьфинале станет Люка Бресель.