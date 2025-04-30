Стартует ЧМ-2025 по пляжному футболу. Будете болеть за команду Михаила Лихачёва?

1 мая – ещё не лето. Но оно уже совсем близко. А одним из самых жарких и солнечных видов спорта остаётся пляжный футбол. К сожалению, сборная России продолжает ждать допуска на международные турниры, но в её отсутствие другие команды сражаются за звание лучшей.
С 1 по 11 мая на Сейшелах пройдёт чемпионат мира – 2025.
Да, сборной России там не будет. Однако можно поболеть за белорусов, которые станут бороться за исторические медали. И за нашего прославленного тренера: трёхкратный чемпион мира Михаил Лихачёв тоже в деле!
Где пройдёт ЧМ-2025 по пляжному футболу
Футболистам-пляжникам можно только позавидовать, ведь они будут биться за главный титул на Сейшельских островах! Это небольшое государство, затерянное в Индийском океане у восточного побережья Африки, о котором вы, вероятно, слышали из реклам турагентств (а может быть, даже там бывали!) выиграло борьбу за право проведения ЧМ у Бахрейна и ОАЭ. Численность страны, на секундочку, меньше 100 тыс. человек!
Соревнования там пройдут с 1 по 11 мая.
На турнире выступят 16 команд: хозяева турнира, а также те, кто прошли отбор в своих конфедерациях.
- группа «А»: Сейшельские острова, Беларусь, Гватемала и Япония;
- группа «В»: Мавритания, Иран, Португалия и Парагвай;
- группа «С»: Испания, Сенегал, Чили и Таити;
- группа «D»: Бразилия, Сальвадор, Италия и Оман.
Сборная Бразилии по пляжному футболу
Фото: Joern Pollex/Getty Images
Расписание ЧМ-2025 по пляжному футболу
Турнир проходит по классической схеме: команды в группах проводят матчи в один круг, потом играют четвертьфиналы, полуфиналы и финал.
Матчи группового этапа пройдут с 1 по 6 мая.
Матчи плей-офф пройдут с 8 по 11 мая.
Вот полное расписание матчей группового этапа (время – московское):
1 мая:
14:00. Гватемала – Япония;
15:30. Мавритания – Иран;
18:00. Сейшельские острова – Беларусь;
19:30. Португалия – Парагвай.
2 мая:
14:00. Италия – Оман;
15:30. Чили – Таити;
18:00. Бразилия – Сальвадор;
19:30. Испания – Сенегал.
3 мая:
14:00. Япония — Беларусь;
15:30. Парагвай – Иран;
18:00. Сейшельские острова – Гватемала;
19:30. Мавритания – Португалия.
4 мая:
14:00. Оман — Сальвадор;
15:30. Таити – Сенегал;
18:00. Бразилия – Италия;
19:30. Испания – Чили.
5 мая:
14:00. Беларусь — Гватемала;
15:30. Парагвай – Мавритания;
18:00. Япония – Сейшельские острова;
19:30. Иран – Португалия.
6 мая:
14:00. Сальвадор — Италия;
15:30. Сенегал — Чили;
18:00. Оман — Бразилия;
19:30. Таити — Испания.
8 мая:
Матчи 1/4 финала в 14:00, 15:30, 18:00 и 19:30.
10 мая:
Матчи 1/2 финала в 17:00 и 18:30.
11 мая:
Матч за третье место в 17:00 и финал в 18:30.
Доберётся ли Беларусь до медалей ЧМ-2025?
Главный фаворит турнира – сборная Бразилии, которая является уже шестикратным чемпионом мира ФИФА. Их задача – защитить титул.
А помешать им в этом могут многие. И российские футболисты тоже смогли бы, но в их отсутствие можно поддержать белорусов.
Игорь Бриштель
Фото: bsrussia.com
На ЧМ-2024 Беларусь уступила в матче за бронзу Ирану (1:6). Было очень досадно, однако и четвёртое место – это лучший результат в истории наших соседей. Белорусы сохранили костяк опытной команды и готовы не просто бороться за медали, но и включиться в борьбу за чемпионский титул.
У сборной Беларуси далеко не самая сложная группа. Гватемалу, Сейшелы и Японию подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо должны проходить спокойно. Ну а дальше – показывать свою лучшую игру.
Михаил Августов, Владимир Устинович, Вадим Бокач, Иван Константинов, Юрий Петровский, Анатолий Рябко, Игорь Бриштель, Артемий Дрозд, Олег Гапон, Никита Чайковский, Евгений Новиков, Егор Гордецкий.
Впрочем, Нико очень осторожен в прогнозах:
«Полагаю, на турнире такого уровня все команды сильны, потому что они доказали свой уровень в отборочных турнирах на разных континентах. Так что, считаю, мы должны с большим уважением отнестись к каждому сопернику и быть настроенными серьёзно с первой секунды стартовой встречи. Слабых оппонентов здесь не будет.
Цель – победа. Команда готова к этому, но, повторюсь, мы должны двигаться от матча к матчу, показывать свой максимум. И тогда окажемся на том месте, которого заслуживаем», — приводит слова специалиста Betnews.
Михаил Лихачёв примет участие в ЧМ-2025!
Российским поклонникам пляжного футбола стоит также понаблюдать за сборной Парагвая, поскольку в её тренерский штаб вошёл Михаил Лихачёв, который привёл сборную России к трём чемпионским титулам.
Рулевой российских пляжников с согласия Российского футбольного союза стал советником парагвайской сборной. На турнирах под эгидой ФИФА парагвайцы никогда не добирались до полуфинала, а лучшим результатом было седьмое место, добытое в 2017 году. Будет интересно заметить в действиях южноамериканцев руку именитого российского специалиста.
Где смотреть прямые трансляции ЧМ-2025?
Некоторые игры чемпионата мира – 2025 можно будет посмотреть на «Матч ТВ». В 1-м туре общедоступный спортивный телеканал покажет в прямом эфире встречи Сейшельские острова – Беларусь и Италия – Оман.
Все матчи можно будет увидеть на «Матч! Арена» и «Матч! Игра».
«Чемпионат» также будет держать вас в курсе всех событий, которые произойдут на горячем песке Сейшельских островов.