Стартует ЧМ-2025 по пляжному футболу. Будете болеть за команду Михаила Лихачёва?

Собрали для вас всю важную информацию о турнире на Сейшелах.

1 мая – ещё не лето. Но оно уже совсем близко. А одним из самых жарких и солнечных видов спорта остаётся пляжный футбол. К сожалению, сборная России продолжает ждать допуска на международные турниры, но в её отсутствие другие команды сражаются за звание лучшей.

С 1 по 11 мая на Сейшелах пройдёт чемпионат мира – 2025.

Да, сборной России там не будет. Однако можно поболеть за белорусов, которые станут бороться за исторические медали. И за нашего прославленного тренера: трёхкратный чемпион мира Михаил Лихачёв тоже в деле!

Где пройдёт ЧМ-2025 по пляжному футболу

Футболистам-пляжникам можно только позавидовать, ведь они будут биться за главный титул на Сейшельских островах! Это небольшое государство, затерянное в Индийском океане у восточного побережья Африки, о котором вы, вероятно, слышали из реклам турагентств (а может быть, даже там бывали!) выиграло борьбу за право проведения ЧМ у Бахрейна и ОАЭ. Численность страны, на секундочку, меньше 100 тыс. человек!

Соревнования там пройдут с 1 по 11 мая.

На турнире выступят 16 команд: хозяева турнира, а также те, кто прошли отбор в своих конфедерациях.

группа «А»: Сейшельские острова, Беларусь, Гватемала и Япония;

Сейшельские острова, Беларусь, Гватемала и Япония; группа «В»: Мавритания, Иран, Португалия и Парагвай;

Мавритания, Иран, Португалия и Парагвай; группа «С»: Испания, Сенегал, Чили и Таити;

Испания, Сенегал, Чили и Таити; группа «D»: Бразилия, Сальвадор, Италия и Оман.

Сборная Бразилии по пляжному футболу Фото: Joern Pollex/Getty Images

Расписание ЧМ-2025 по пляжному футболу

Турнир проходит по классической схеме: команды в группах проводят матчи в один круг, потом играют четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

Матчи группового этапа пройдут с 1 по 6 мая.

Матчи плей-офф пройдут с 8 по 11 мая.

Вот полное расписание матчей группового этапа (время – московское):

1 мая:

14:00. Гватемала – Япония;

15:30. Мавритания – Иран;

18:00. Сейшельские острова – Беларусь;

19:30. Португалия – Парагвай.

2 мая:

14:00. Италия – Оман;

15:30. Чили – Таити;

18:00. Бразилия – Сальвадор;

19:30. Испания – Сенегал.

3 мая:

14:00. Япония — Беларусь;

15:30. Парагвай – Иран;

18:00. Сейшельские острова – Гватемала;

19:30. Мавритания – Португалия.

4 мая:

14:00. Оман — Сальвадор;

15:30. Таити – Сенегал;

18:00. Бразилия – Италия;

19:30. Испания – Чили.

5 мая:

14:00. Беларусь — Гватемала;

15:30. Парагвай – Мавритания;

18:00. Япония – Сейшельские острова;

19:30. Иран – Португалия.

6 мая:

14:00. Сальвадор — Италия;

15:30. Сенегал — Чили;

18:00. Оман — Бразилия;

19:30. Таити — Испания.

8 мая:

Матчи 1/4 финала в 14:00, 15:30, 18:00 и 19:30.

10 мая:

Матчи 1/2 финала в 17:00 и 18:30.

11 мая:

Матч за третье место в 17:00 и финал в 18:30.

Доберётся ли Беларусь до медалей ЧМ-2025?

Главный фаворит турнира – сборная Бразилии, которая является уже шестикратным чемпионом мира ФИФА. Их задача – защитить титул.

А помешать им в этом могут многие. И российские футболисты тоже смогли бы, но в их отсутствие можно поддержать белорусов.

Игорь Бриштель Фото: bsrussia.com

На ЧМ-2024 Беларусь уступила в матче за бронзу Ирану (1:6). Было очень досадно, однако и четвёртое место – это лучший результат в истории наших соседей. Белорусы сохранили костяк опытной команды и готовы не просто бороться за медали, но и включиться в борьбу за чемпионский титул.

У сборной Беларуси далеко не самая сложная группа. Гватемалу, Сейшелы и Японию подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо должны проходить спокойно. Ну а дальше – показывать свою лучшую игру.

Состав сборной Беларуси на ЧМ-2025:



Михаил Августов, Владимир Устинович, Вадим Бокач, Иван Константинов, Юрий Петровский, Анатолий Рябко, Игорь Бриштель, Артемий Дрозд, Олег Гапон, Никита Чайковский, Евгений Новиков, Егор Гордецкий.

Впрочем, Нико очень осторожен в прогнозах:

«Полагаю, на турнире такого уровня все команды сильны, потому что они доказали свой уровень в отборочных турнирах на разных континентах. Так что, считаю, мы должны с большим уважением отнестись к каждому сопернику и быть настроенными серьёзно с первой секунды стартовой встречи. Слабых оппонентов здесь не будет.

Цель – победа. Команда готова к этому, но, повторюсь, мы должны двигаться от матча к матчу, показывать свой максимум. И тогда окажемся на том месте, которого заслуживаем», — приводит слова специалиста Betnews.

Михаил Лихачёв примет участие в ЧМ-2025!

Российским поклонникам пляжного футбола стоит также понаблюдать за сборной Парагвая, поскольку в её тренерский штаб вошёл Михаил Лихачёв, который привёл сборную России к трём чемпионским титулам.

Рулевой российских пляжников с согласия Российского футбольного союза стал советником парагвайской сборной. На турнирах под эгидой ФИФА парагвайцы никогда не добирались до полуфинала, а лучшим результатом было седьмое место, добытое в 2017 году. Будет интересно заметить в действиях южноамериканцев руку именитого российского специалиста.

Где смотреть прямые трансляции ЧМ-2025?

Некоторые игры чемпионата мира – 2025 можно будет посмотреть на «Матч ТВ». В 1-м туре общедоступный спортивный телеканал покажет в прямом эфире встречи Сейшельские острова – Беларусь и Италия – Оман.

Все матчи можно будет увидеть на «Матч! Арена» и «Матч! Игра».

«Чемпионат» также будет держать вас в курсе всех событий, которые произойдут на горячем песке Сейшельских островов.