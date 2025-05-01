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Чемпионат мира по пляжному футболу — 2025, 1-й тур: Беларусь — Сейшельские острова, онлайн-трансляция матча 1 мая 2025

Чемпионат мира по пляжному футболу — 2025. Беларусь начинает творить историю! LIVE
Батраз Томаев
Сборная Беларуси по пляжному футболу
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Год назад наши соседи остановились в шаге от медалей. Теперь пора врываться в тройку!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В четверг, 1 мая, на Сейшельских островах стартует чемпионат мира — 2025 по пляжному футболу. Сборная России, к сожалению, снова пропускает главный международный турнир из-за действующих с 2022 года санкций, однако мы будем следить за командами Парагвая и Сейшел, в тренерских штабах которых есть россияне, а также за опытными и мастеровитыми белорусами, ставящими перед собой самую высокую цель — стать чемпионами мира!

ЧМ-2025 . Группа A. 1-й тур
01 мая 2025, четверг. 18:00 МСК
Сейшелы
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1-м туре группового этапа Беларусь сыграет как раз с командой Сейшельских островов. Подопечные испанского тренера Николаса Альварадо — явные фавориты встречи. Но Антон Шкарин и Павел Баженов наверняка подготовили для белорусов несколько неприятных сюрпризов.

Начало матча — в 18:00 мск!

Расписание всех матчей ЧМ-2025 по пляжному футболу
Таблицы всех групп чемпионата мира - 2025
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