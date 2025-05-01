Чемпионат мира по пляжному футболу — 2025. Беларусь начинает творить историю! LIVE

Год назад наши соседи остановились в шаге от медалей. Теперь пора врываться в тройку!

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В четверг, 1 мая, на Сейшельских островах стартует чемпионат мира — 2025 по пляжному футболу. Сборная России, к сожалению, снова пропускает главный международный турнир из-за действующих с 2022 года санкций, однако мы будем следить за командами Парагвая и Сейшел, в тренерских штабах которых есть россияне, а также за опытными и мастеровитыми белорусами, ставящими перед собой самую высокую цель — стать чемпионами мира!

В 1-м туре группового этапа Беларусь сыграет как раз с командой Сейшельских островов. Подопечные испанского тренера Николаса Альварадо — явные фавориты встречи. Но Антон Шкарин и Павел Баженов наверняка подготовили для белорусов несколько неприятных сюрпризов.

Начало матча — в 18:00 мск!