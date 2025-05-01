Трамп установил невероятный рекорд на ЧМ-2025 по снукеру. Такого раньше не делал никто!

Англичанин Джадд Трамп уверенно вышел в полуфинал ЧМ-2025, на классе обыграв Люку Бреселя (13:8). Правда, это не главное достижение Туза в четвертьфинале. В Крусибле он сокрушил мировой рекорд Нила Робертсона по количеству сенчури за сезон, державшийся больше 10 лет!

«Я чувствую себя уверенно»

На ЧМ-2025 Трампу пока не очень-то везёт с соперниками. Единственный «лёгкий» оппонент Джадду достался лишь на старте ЧМ – Чжоу Юэлун (10:4). А вот потом Тузу приходилось попотеть, чтобы пройти дальше. В 1/8 финала он бился с Шоном Мёрфи (13:10), а в четвертьфинале – с Люкой Бреселем (13:8).

В этих двух сложных и драматичных матчах Трамп смотрелся великолепно. В поединке с Мёрфи Туз пробил отметку в 100 сенчури за сезон, а во время дуэли с Бреселем он обновил мировой рекорд по сотенным брейкам!

В матче с Люкой Джадд сделал две сотни в первой сессии – 102. А в последней трети поединка обновил мировое достижение. Англичанин уверенно забрал два первых фрейма заключительной сессии сотенными брейками. Теперь мировой рекорд – 104 сенчури. Англичанин превзошёл результат Нила Робертсона, который сделал 103 сотни в сезоне-2013/2014. А поскольку Джадд пробился в полуфинал, рекордная планка ещё может подняться!

«Я хорошо играл бо́льшую часть матча. Люка был неудержим в течение шести фреймов. Мне пришлось действительно выложиться, чтобы завершить вторю сессию при счёте 8:8. Именно в этот момент я понял, что выиграл матч. Я не расстраивался, не терял голову, а просто ждал, чтобы переломить ход событий. Я чувствую себя уверенно. Я показывал хорошую игру в каждой сессии. Мне очень нравится моё выступление в этом году. В прошлом немного нервничал, но в этот раз наслаждался собственной игрой», – признался Трамп.

Джадд Трамп Фото: George Wood/Getty Images

«Мне помогли стальные яйца»

Но красоту выдали не только Трамп с Бреселем. В этом году вообще все четвертьфиналы выдались крайне интересными.

Чжао Синьтун, выступающий в статусе любителя из-за недавней дисквалификации, разгромил Криса Вейклина (13:5). А ведь англичанин до этого выбил с ЧМ-2025 двух топов: Нила Робертсона и Марка Аллена.

В полуфинале соперником Синьтуна станет Ронни О'Салливан, который обыграл Сы Цзяхуэя (13:9). Ракета показал не лучшую свою игру, однако и китайский снукерист допускал много ошибок. Пожалуй, лучший момент матча случился в 20-м фрейме. Ронни сумел дальним ударом закатить в лузу красный шар, располагавшийся рядом с бортом. Это было по-настоящему сложно.

«Это был хороший удар, но у меня не было другого варианта. Единственный красный, который я мог закатить, был тот самый. Жёлтый оказался неудобным, поэтому я знал, что если забью красный, то смогу добраться до жёлтого.

Вероятно, на этом турнире я нанёс больше ударов, чем за весь год. Я испортил очень много ударов, это страшно. Но есть как есть, и мне нужно продолжать в том же духе. Я немного похож на лебедя, хлопающего крыльями внутри себя, но остающегося спокойным снаружи. Я в шатком положении, играю с нулевой уверенностью, однако нужно продолжать выкладываться на максимум. Можно либо сдаться, либо продолжать идти и надеяться, что что-то получится. Иногда так и получается, иногда – нет», – заявил О'Салливан TNT Sports.

Ронни О'Салливан Фото: George Wood/Getty Images

Мощнейший матч в четвертьфинале провели Марк Уильямс с Джоном Хиггинсом. Ветеранам пришлось решать судьбу путёвки в полуфинал в десайдере на последнем чёрном! При этом инициатива в последнем фрейме постоянно переходила от одного игрока к другому. Сильнее всё же оказался Уильямс, справившийся в конце со сложнейшим синим – 13:12.

«Что мне помогло в последнем фрейме? Стальные яйца. Это был такой сложный удар по синему. Он, вероятно, был сложнее, чем казался. Он мог бы уйти в сторону, я мог бы перерезать его. Я просто заложился на это и добрался до розового и чёрного. Не было ни капли нервозности. Я не думал, что Джон промахнётся. С 12:8 до 12:12 я сидел там и думал: «Что я могу сделать?»

Сегодня утром я чувствовал себя истощённым, потому что у нас было две трудные сессии. Я просто продолжал слушать Delilah и A Boy From Nowhere Тома Джонса снова и снова, когда тренировался. Я продолжал петь их в гримёрке, просто чтобы отвлечься», – заявил Уильямс после матча.

Во втором полуфинале чемпионата мира – 2025 Марк Уильямс сойдётся с Джаддом Трампом. Нас точно ждут интересные поединки.