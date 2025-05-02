Пять главных вопросов российскому регби. Будут ли ответы?!

В пятницу, 2 мая, на московском стадионе «Слава» стартовал чемпионат России по регби – 2025. Прошлый сезон ради возвращения на привычную систему «весна-осень» растянулся на полтора года. Новый обещает быть более коротким, динамичным и захватывающим. Есть признанные лидеры, есть команды, которые готовы этих лидеров подвинуть, – можно ожидать яркой борьбы. Но без проблем в российском регби, увы, тоже не обходится.

На старте сезона мы задаём пять сложных вопросов.

Следующие несколько месяцев дадут на них ответы. Или нет.

1. «Стрела-Ак Барс» — чемпион?

Улыбчивый южноафриканский тренер казанцев ДжейПи Нил не стесняясь повторяет, что не «если», а «когда» он выиграет чемпионат России, его миссия в «Стреле» будет завершена. Пока на его счету есть Кубок России и два Суперкубка подряд. В финале прошлого сезона казанцам совсем немного не хватило, чтобы одержать победу над «Енисеем-СТМ» в Красноярске.

Про реванш в рамках Суперкубка-2025 говорить всё же не стоит: это был своего рода тест-матч, хоть и за трофей. Тем не менее команда из Казани при ужасных погодных условиях продемонстрировала на поле куда больше дисциплины и второй год подряд забрала Суперкубок в столицу Татарстана. Нил за эти годы в России проделал колоссальную работу, и когда, если не в этом сезоне, выигрывать чемпионат? Однако такой расклад явно не устраивает «Енисей-СТМ» и пензенский «Локомотив». Да и московское «Динамо» может создать казанцам проблемы. Но их уже, кажется, можно считать фаворитами.

2. Все ли клубы дойдут до финиша?

Практически всё межсезонье судьба кузбасского «Металлурга» была предрешена. Клуб покинул целый ряд игроков, и само его существование было под вопросом. Однако «всем миром» клуб спасли, и в новом сезоне он стартовал. Хотя системная проблема есть. Получится ли решить зарплатные трудности московской «Славы» и подмосковного «ВВА», молодые игроки которых бросают регби ради работы? Такие же проблемы есть и у одного из флагманов российского регби – «Красного Яра». Хочется верить, что, несмотря на все имеющиеся сложности, все участники турнира доживут до финиша.

РК «Металлург» Фото: metallurg-rugby.ru

3. Увидим ли мы новых ярких легионеров?

Предсезонные новости трансферного рынка, помимо переходов игроков между клубами, пестрили новыми фамилиями южноафриканских регбистов, решивших выступать в России. При этом в заявке того же «Енисея-СТМ» не нашлось места Франсуа Кляйнхансу из ЮАР. С 2026 года взнос за каждого заявленного легионера поднимают в 10 раз (до 1 млн рублей), если у клуба отсутствует молодёжная команда. Ну а пока на протяжении целого сезона на ключевых позициях можно будет видеть иностранцев из ЮАР.

4. А где молодые звёзды нашего регби?

За считаные дни до старта чемпионата «Енисей-СТМ» опубликовал заявку на сезон, в которой неожиданно для многих появился Иннокентий Зыков 1981 года рождения. Бывший игрок сборной России завершил карьеру прошлой зимой, но был вынужден вернуться. С учётом наличия в составе капитана команды Дмитрия Герасимова, которому уже 37 лет, и довольно возрастной связки Щербань – Гайсин, «Сибтяжмаш» сложно назвать молодой командой. Красноярск, сражающийся за золотые награды, – это лишь пример, поскольку возрастные игроки выступают на ключевых позициях и в других клубах, если, конечно, там нет представителей ЮАР в возрасте 30-32 лет. А когда в нашем регби начнётся смена поколений? Где же молодые звёзды?

Рамиль Гайсин, РК «Енисей-СТМ» Фото: enisei-stm.ru

5. Выдержат ли стадионы целый сезон?

Вопрос не очевидный, но и не праздный. А с учётом дождей и заморозков в Московском регионе, хочется понять, а успела ли вырасти трава на «Славе» настолько, чтобы дожить до октября? Последние несколько лет ближе к осени картинка матчей оттуда была печальной: проплешины просыпали опилками.

Ну и снова вспоминаем про монинский долгострой. Еще в начале нулевых, когда регбийный клуб Военно-воздушной академии был на коне, началось строительство настоящего большого стадиона, с крытыми трибунами, удобными раздевалками и освещением. Но всё затянулось на десятилетия. По последней информации, «ВВА-Подмосковье» может переехать на новую арену уже в июле, а до переезда продолжит принимать встречи на старом стадиончике. Даст ли переезд на новую современную арену толчок пробуксовывающему последние годы легендарному клубу? Очень хочется надеяться!