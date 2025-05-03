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Чемпионат мира по пляжному футболу — 2025, 2-й тур: Беларусь — Япония, онлайн-трансляция матча 3 мая 2025

Беларусь против Японии. Битва за выход из группы на ЧМ по пляжному футболу — 2025! LIVE
Батраз Томаев
Сборная Беларуси по пляжному футболу
Комментарии
Сложнее соперника в групповом этапе у белорусов не предвидится. Надо забирать три очка и приближать выход в плей-офф!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В субботу, 2 мая, на Сейшельских островах продолжится чемпионат мира — 2025 по пляжному футболу. Сборная России снова пропускает главный международный турнир из-за действующих с 2022 года санкций, однако мы будем следить за командами Парагвая и Сейшел, в тренерских штабах которых есть россияне, а также за опытными белорусами.

Во 2-м туре соревнований сборная Беларуси сразится с Японией. Начало матча — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча и расскажет обо всём, что происходит на песке и за его пределами.

ЧМ-2025 . Группа A. 2-й тур
03 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Япония
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в 1-м туре группового этапа Беларусь играла с командой Сейшельских островов. Подопечные испанского тренера Николаса Альварадо одолели хозяев со счётом 6:3. Хет-трик оформил Артемий Дрозд, ещё по одному мячу на свой счёт записали Игорь Бриштель, Никита Чайковский и Анатолий Рябко.

Расписание матчей ЧМ-2025 по пляжному футболу
Таблицы всех групп чемпионата мира - 2025
Live Батраз Томаев

Беларусь и Япония встречались на прошлом чемпионате мира, также в групповом этапе.

ЧМ-2024 . Группа C. 2-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Япония
Окончен
1 : 3
Беларусь
1:0 Константинов – 03:15     1:1 Бриштель – 05:02     1:2 Августов – 20:27     1:3 Дрозд – 22:24    
Удаления: нет / Новиков – 11:10'
10:03 Батраз Томаев

Нападающий белорусов Олег Гапон рассказал, какой соперник ждёт его команду в эту субботу.

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«Счёт будет небольшим». Гапон — о матче Беларуси с Японией на ЧМ-2025 по пляжному футболу
10:02 Батраз Томаев

Доброе утро всем, кто с нетерпением ждал продолжения пляжного чемпионата мира! В эту субботу мы будем также яростно поддерживать Беларусь в битве с Японией.

Второй тур в групповом этапе для белорусов во многом определяющий, ведь именно после игры с японцами станут ясны расклады накануне стадии плей-офф.

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