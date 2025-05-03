Сложнее соперника в групповом этапе у белорусов не предвидится. Надо забирать три очка и приближать выход в плей-офф!

Беларусь против Японии. Битва за выход из группы на ЧМ по пляжному футболу — 2025! LIVE

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В субботу, 2 мая, на Сейшельских островах продолжится чемпионат мира — 2025 по пляжному футболу. Сборная России снова пропускает главный международный турнир из-за действующих с 2022 года санкций, однако мы будем следить за командами Парагвая и Сейшел, в тренерских штабах которых есть россияне, а также за опытными белорусами.

Во 2-м туре соревнований сборная Беларуси сразится с Японией. Начало матча — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча и расскажет обо всём, что происходит на песке и за его пределами.

Напомним, в 1-м туре группового этапа Беларусь играла с командой Сейшельских островов. Подопечные испанского тренера Николаса Альварадо одолели хозяев со счётом 6:3. Хет-трик оформил Артемий Дрозд, ещё по одному мячу на свой счёт записали Игорь Бриштель, Никита Чайковский и Анатолий Рябко.