Сенсация в полуфинале Кубка России по футзалу. Лидера сезона просто уничтожили!

2 мая в Ухте стартовал розыгрыш «Финала четырёх» Кубка России – 2025 по футзалу. В рамках решающей стадии турнира предусмотрено всего четыре встречи: полуфиналы, встреча за третье место и финал. В пятницу команды бились за право сыграть в «золотом» матче, и без сенсации не обошлось!

«Ухта» потерпела разгромное поражение от «Норильского никеля». Лидер сезона прервал впечатляющую беспроигрышную серию из 14 матчей. А во втором полуфинале сюрприз едва не преподнесла «Новая генерация». Но удача в тот день явно была не на стороне команд из Коми.

«Мы сегодня сыграли слабо»

Первыми свою полуфинальную встречу провели «Ухта» и «Норильский никель». Фаворитом в противостоянии выглядели ухтинцы. Во-первых, команда уверенно выиграла регулярный чемпионат России, а во-вторых, парни проводят «Финал четырёх» на домашней площадке. Но не стоило забывать, что норильчане – действующие обладатели Кубка страны.

Игроки «Ухты» Фото: МФК «Ухта»

Однако матч получился для хозяев очень тяжёлым. Уже в первом тайме «Норильский никель» повёл со счётом 2:0, забивали Ренат Шакиров и Нандо, а ухтинцы на эмоциях лишь получали жёлтые карточки за неспортивное поведение. И только под конец первого тайма «Ухта» всё-таки сумела отыграть один мяч: на 17-й минуте отличился Максим Емельянов.

После перерыва хозяева быстро сравняли счёт, и казалось, что дальше всё пойдёт как по маслу. Но всю игру хозяевам испортило удаление Ивана Суворова, который получил второй «горчичник». После этого «Ухта» просто развалилась.

«Норильский никель» реализовал большинство, а через пару минут отправил в ворота ухтинцев ещё один мяч – 4:2. Примерно за 10 минут до конца норильчане увеличили своё преимущество до четырёх мячей – 6:2.

Дальше ситуацию уже было не исправить, тем более «Ухта» схлопотала ещё одно удаление. Вторую жёлтую карточку получил Михаил Москалёв. В итоге встреча завершилась со счётом 9:4 в пользу «Норильского никеля». По дублю в составе гостей оформили Шакиров, Нандо и Кудзиев.

А для хозяев площадки это поражение стало первым с февраля. Тогда ухтинцы в регулярке Суперлиги уступили «Норильскому никелю» 2:4. С тех пор подопечные Вадима Яшина не проигрывали 14 матчей подряд.

«Так сразу не скажешь, почему не получилась игра. Если говорить откровенно, то мы сегодня сыграли слабо. Мы сыграли не на том уровне, на котором должны были. Было много ошибок на своей половине в первом тайме, а во втором тайме допустили ненужное удаление. Я бы даже сказал, глупое удаление, которым воспользовался соперник. Пропустив столько, рассчитывать на что-то положительное было очень сложно. Этот турнир записать себе в актив мы уже не можем, надо перестраиваться и готовиться к плей-оффу чемпионата, главного турнира в сезоне. У нас впереди ещё матч, нужно его сыграть достойно», – объяснил главный тренер «Ухты» Яшин.

Напряжённая борьба

Сенсацией едва не закончился и полуфинал, в котором «Новая генерация» билась с «КПРФ». Явным аутсайдером встречи считались сыктывкарцы, которые в этом сезоне не смогли пробраться в плей-офф Суперлиги.

Да, прямо скажем, и в Кубке России они каким-то чудом дошли до полуфиналов. В 1/8 финала команда из Коми с трудом обыграла ЛКС (4:3, 2:2), а четвертьфинале с трудом справилась с «Газпром-Югрой» (2:2, 2:1).

Сенсацию «Новая генерация» едва не сотворила и в матче с «КПРФ». Хоть «коммунисты» и играли первым номером, их соперник не сдавал позиций. Первый тайм завершился со счётом 1:1. После перерыва москвичи усилиями Артёма Ниязова вышли вперёд (2:1), однако команда из Коми не оставляла попыток забить, постоянно расстреливая голкипера соперника.

Самая жара началась в последние 10 минут. Янар Асадов увеличил преимущество «КПРФ» (3:1), однако Тимофей Турчин через пару минут отыграл один мяч (3:2). Правда, Асадов почти сразу же прикончил интригу, оформив дубль – 4:2. Уже под конец тайма в ворота «Новой генерации» залетел ещё один мяч.

Удивительно, но даже на последних секундах матча сыктывкарцы оказывали давление на соперника. И делали это успешно! Под натиском команды из Коми Сергей Абрамович неудачно срезал мяч в свои ворота – 5:3. После этого автогола «Новая генерация» попыталась забить ещё, однако было уже поздно.

В итоге впервые в финале Кубка России встретятся «Норильский никель» и «КПРФ». Во встрече за бронзу же нас ждёт жаркое дерби Коми!

Заключительные матчи турнира пройдут 4 мая.