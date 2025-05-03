Сборные России и США сразятся в борцовском матче. Кто победит в эпохальной встрече?

«Борьба за мир» – под такой вывеской в конце июля 2025 года состоится матчевая встреча сборных России и США по вольной борьбе.

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в мае анонсировал грандиозный матч, который, вероятнее всего, пройдёт в Узбекистане. Хотя место проведения пока не утверждено, организаторы рассматривают площадки в Казахстане и Азербайджане.

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Русский танк против американского чемпиона

Согласитесь, первым делом в поединке России и США напрашивается схватка Абдулрашида Садулаева и Кайла Снайдера. Оба борца, специализирующиеся на выступлениях в весе до 97 кг, в последнее время преодолевали разного рода испытания. Если у американца все трудности касались спортивной составляющей, то россиянину скорее приходилось решать бюрократические проблемы. Их встреча должна стать украшением турнира!

Абдулрашид Садулаев Фото: uww.org

Вдумайтесь только: два ярчайших борца современности, два принципиальных соперника не сходились на ковре аж с 5 октября 2021 года, когда в финале чемпионата мира в Осло (Норвегия) Садулаев обыграл Снайдера. На ЧМ-2023 в Сербии (Белград) они так и не вышли на ковёр друг против друга: Русский танк тогда травмировался и отказался от борьбы за бронзу.

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Ещё одна интересная афиша может ждать болельщиков в весе до 61 кг. Олимпийский чемпион Заур Угуев против американца азербайджанского происхождения Виталия Оруджева. Последний – бронзовый призёр ЧМ-2024, где Угуев взял золото. Кажется, и здесь преимущество у россиянина.

Родители Оруджева – родом из СССР. Отец – Вугар – титулованный советский борец, а мать Жанна является чемпионкой СССР по гребле на байдарке.

Виталий Оруджев Фото: uww.org

Но американский тренерский штаб вместо опыта может выбрать молодость. Недавний чемпионат США выиграл 18-летний Джакс Форрест. Его тренер – небезызвестный Дэвид Тейлор. Однако перед матчевой встречей Форрест будет биться за путёвку на ЧМ-2025: несмотря на то что борьба для него – это веселье, шоу и контент в собственный TikTok, Джакс и его тренер могут сделать ставку на борьбу за звание чемпиона мира.

Серьёзная потеря у России

Закупиться попкорном следует и для просмотра зрелищной борьбы в олимпийском весе до 86 кг. Один из лидеров последних лет Артур Найфонов стал третьим на недавнем ЧЕ-2025 и находится в боевой форме.

На матчевой встрече он может сойтись с Захидом Валенсией – действующим чемпионом США и бронзовым призёром ЧМ-2023. Американец в этом году не проиграл пока ни одной схватки. Удастся ли ему побороть россиянина?

Захид Валенсия Фото: uww.org

Если же Валенсия не полетит на другую сторону земного шара, то в обойме США есть ещё и титулованный Кайл Дейк, который проиграл Захиду на национальном чемпионате. В активе у него две бронзы Олимпиады и четыре золота чемпионатов мира. Здесь преимущество у американцев, однако перелёт и разница во времени могут сыграть на руку Найфонову.

Увы, Россия, скорее всего, будет готовиться к матчу без Заурбека Сидакова, который травмировался на ЧЕ в Братиславе. Потеря значимая, чего уж там. Однако скамейка запасных в российской команде не пустует. В матчевой встрече на ковёр могут выйти Анзор Закуев или же Магома Дибиргаджиев.

С другой стороны на ковре может появиться Митчелл Месенбрик. 21-летний вольник выиграл чемпионат США – 2025 у Дэвида Керра. Последний является более опытным спортсменом, который не раз побеждал на этапах Гран-при. Эта схватка вряд ли пройдёт с очевидным преимуществом России.

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Победил на глазах Трампа

У супертяжей – ещё интереснее. Зелимхан Хизриев в этом сезоне представлял российскую сборную на ЧЕ, но закончил в четвертьфинале. Его кандидатура пока выглядит предпочтительной, однако всё решится на чемпионате России.

Американцы могут привести Уайта Хендриксона – лейтенанта ВВС США, победителя молодёжного ЧМ-2023 и чемпиона США – 2025.

В марте Уайт сенсационно победил на студенческом чемпионате NCAA олимпийского чемпиона – 2020 Гейбла Стивсона. Буквально на последних секундах финальной схватки он одержал одну из самых сенсационных побед андердога над фаворитом в истории лиги. И после этого заслуженно купался в лучах славы и обнимался с президентом Дональдом Трампом.

Уайт Хендриксон Фото: uww.org

В весе до 79 кг Ахмед Усманов забетонировал собственное превосходство. Россиянин в последние годы забрал и чемпионат мира, и чемпионаты Европы.

Его визави в матчевой встрече с американцами может стать Джордан Барроуз, который не смог отобраться на ОИ-2024 и не добрался до медалей на ЧМ-2024. Но ему приходилось не раз бороться с россиянами. Другой вариант для американцев – Эван Вик, выигравший национальный чемпионат.

В весе до 57 кг у россиян шансов на победу меньше. Начын Монгуш может сойтись с серебряным призёром парижской Олимпиады Спенсером Ли. В 65 кг против Ибрагима Ибрагимова американцы могут выставить чемпиона мира – 2023 Зейна Резерфорда или же чемпиона США Джозефа Маккенну.

Начын Монгуш Фото: uww.org

В весе до 70 кг чемпион мира и Европы россиянин Давид Баев выглядит предпочтительнее призёра ЧМ Джеймса Грина. Но у американцев ещё есть и козырь в виде Янни Диакомихалиса, который на чемпионате США как раз обыграл Грина, поднявшись с 65 до 70 кг. В весе до 92 кг Россию, вероятно, будут представлять Азамат Закуев или Алан Багаев. На ковре их может ожидать Трент Хидлей, у которого нет опыта борьбы с россиянами.

Конечно, прямо сейчас сложно назвать более точные составы, однако очертания будущей матчевой встречи сборных России и США уже просматриваются. Разумеется, всем интересно, кто победит в этой битве. Но куда важнее сам факт проведения такой встречи в наше политически непростое время.

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