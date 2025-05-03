«Я не знаю, что делать дальше». Катастрофа Ронни О'Салливана не чемпионате мира по снукеру

Великий Ронни О'Салливан остался без рекордной, восьмой победы на чемпионатах мира. По крайней мере в этом году. В полуфинале ЧМ-2025 Ракета с крахом проиграл любителю Чжао Синьтуну – 17:7.

Пугает, что англичанин даже не удивился собственному провалу…

Ужасный матч

Ронни О'Салливан на протяжении всего турнира открыто говорил, что недоволен своей игрой. Ракета действительно показывал не лучший снукер, допуская множество ошибок. Тем не менее англичанину каждый раз удавалось пробиться в следующую стадию. По ходу турнира он разобрался с Али Картером (10:4), Пан Цзюньсюем (13:4) и Сы Цзяхуэем (13:9).

Казалось, получится и в полуфинале. Тем более что соперником Ронни стал Чжао Синьтун, уже прыгнувший выше головы. Но лёгкой прогулки не получилось.

В первой сессии игра была равной. Синьтун на старте вышел вперёд (2:0), однако О'Салливан быстро нивелировал отставание – 2:2. Более того, вскоре Ронни повёл в счёте – 4:3. У Ракеты были все шансы уйти на перерыв с преимуществом, но Синьтуну удалось забрать последний фрейм – 4:4.

Болельщики были уверены, что их и дальше ждёт напряжённая борьба. Однако на вторую сессию О'Салливан просто «не вышел». Пока Синьтун забирал фреймы сотенными брейками и полусотнями, Ронни просто смотрел на игру соперника, а когда выходил к столу, то ошибался. В итоге на перерыв снукеристы ушли со счётом 12:4 в пользу Чжао. За всю сессию Ракете удалось суммарно набрать лишь 100 очков, с наибольшим брейком в 28.

Ронни О'Салливан Фото: George Wood/Getty Images

Ронни лишь четвёртый раз в своей карьере так провалил сессию в Крусибле. Последний раз подобное случалось в 2006 году, когда в полуфинале англичанин фактически сдался Грэму Дотту: после 8:8 счёт стал 8:16. Тот поединок завершился для Ракеты со счётом 11:17.

Эксперты предположили, что причиной такого провала Ронни во второй сессии стала неожиданная замена наконечника кия.

«Он снова перешёл с титанового наконечника на латунный. Ему всё время приходится гадать. Нужно выждать время для определённых ударов с новым наконечником. У него не было времени приспособиться, и Чжао оказал на него давление. У него не было времени разобраться. Он просто действовал наугад, и Чжао фактически вытер Ронни о пол», – рассказала TNT Sports 12-кратная чемпионка мира среди женщин Рианн Эванс.

«Я потерял то, что у меня было раньше»

В третьей сессии болельщиков мог ждать либо сумасшедший камбэк от О'Салливана, либо его сокрушительное поражение. Вышло что-то среднее.

После перерыва Ронни забрал два фрейма, немного исправив положение – 12:6. В двух партиях Ракета смотрелся довольно неплохо, поэтому появился проблеск надежды на невероятное возвращение. Вот только у Синьтуна были другие планы. Чжао в двух фреймах подряд сделал сотенные брейки, восстановив своё преимущество «+8» — 14:6. Это, видимо, добило семикратного чемпиона мира. До конца матча он смог взять лишь один фрейм – 17:7. Лишь во второй раз в карьере О'Салливан уступил во встрече на ЧМ так рано – за сессию до конца. В прошлый раз такое случилось в 1994 году, когда Ронни во втором раунде проиграл Джону Пэрроту 3:13.

«Я ошибался и облегчил ему задачу. Играю так плохо уже порядка четырёх лет. За это время выдал довольно много таких выступлений. Было много матчей, в которых мне приходилось бороться со своей игрой.

Не знаю, как это исправить, и это меня беспокоит. Иногда мне кажется, что я знаю, что нужно сделать, и я не так уж далёк от истины. Но на самом деле, я не знаю, с чего начать, чтобы это исправить. Вот это и беспокоит.

Я думаю, что потерял то, что у меня было раньше. Я в полном замешательстве. За последние несколько лет я не извлёк много позитива из игры. Не знаю, что делать дальше. Я игрок атакующего, агрессивного типа, но вы не можете быть таким, совершая множество ошибок. Это не позволяет вам форсировать игру. Я никогда не был так неуверен в себе», – признался Ракета TNT Sports.

«Он мне очень помог»

Зато для Чжао выход в финал стал по-настоящему знаменательным. Во-первых, Синьтун – первый любитель, добравшийся до решающего матча чемпионата мира, пусть и с оговорками о его любительском статусе. Во-вторых, он лишь второй китаец после Дин Цзюньхуэя, вышедший в финал ЧМ.

После окончания встречи Синьтун сделал красивый жест – попросил публику поприветствовать проигравшего О'Салливана. Даже свою речь после игры китаец посвятил своему титулованному сопернику.

«Я выражаю огромную благодарность Ронни, потому что он мне очень помогал и поддерживал меня долгое время. Он оказывает мне поддержку, иногда мы обедаем вместе, и он рассказывает мне некоторые вещи. Это мне очень помогает. Я сейчас немного нервничаю, но чувствую себя лучше, чем в четвертьфинале. Я так счастлив, это мой первый выход в финал, я просто пытаюсь насладиться игрой», — пояснил Чжао.

В финале китайскому снукеристу предстоит сойтись с победителем пары Джадд Трамп – Марк Уильямс. Ронни же наконец-то поедет домой – восстанавливаться после, мягко говоря, неудачного сезона.