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Чемпионат мира по снукеру — 2025: как любитель Чжао Синьтун вышел в финал ЧМ, скандал со ставками

Снукерист-любитель разгромил Ронни О'Салливана и прорвался в финал ЧМ-2025. Кто он такой?
Татьяна Постникова
Как любитель Чжао Синьтун вышел в финал ЧМ
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Чжао Синьтун уже выступал в мэйн-туре, но покидал элиту из-за дисквалификации за договорные матчи.

Чжао Синьтун творит настоящие чудеса на ЧМ-2025. 28-летний парень стал первым любителем, добравшимся до финала турнира в Крусибле. Пускай профессиональным статусом Синьтун обделён лишь формально, никто не ждал от китайца такого мощного возвращения в мировой снукер!

Кто же этот парень, сотворивший главную сенсацию года?

«Синьтун — будущий чемпион мира»

Впервые Чжао попал в мэйн-тур ещё в 2016 году. Молодой китайский парень ещё 10 лет назад показывал стабильно хорошую игру, но звёзд с неба не хватал, вылетая в первом-втором раунде крупных турниров. Прорыв случился лишь в сезоне-2018/2019. Тогда 21-летний Синьтун дошёл до четвертьфинала Welsh Open и до полуфинала China Championship. Правда, впоследствии снукерист вернулся к своим стабильно посредственным выступлениям, лишь однажды добравшись до четвертьфинала German Masters – 2020.

Китайские игроки — главные герои снукера последних лет:
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Китаец сотворил сенсацию в снукере. В XXI веке таких слабых чемпионов ещё не было!

О Чжао с уважением высказывались многие игроки элиты. В 2020-м Стивен Хендри и Ронни О'Салливан высоко оценили юного снукериста.

«Я оцениваю Синьтуна выше всех остальных снукеристов из Китая. Он невероятно талантлив, но просто ещё не знает игру. Я провёл немного времени рядом с ним у тренировочного стола. Он убирает цветные, забивает коричневый, и биток оказывается даже не около синего, он у борта. Я сказал: «Это неприемлемо, приятель, тебя нужно выпороть». Я пытался объяснить ему, чтобы он лучше контролировал биток, и старался показывать лучшую позиционную игру. Он быстро учится, и у него всё получается. Ему просто нужно совершенствоваться в подобных мелочах», – говорил Ракета.

«На одном турниров, где я участвовал, мне казалось, что Янь Бинтао обыграет Чжао, а Алан Макманус, который был в студии, сказал: «Нет, нет, Синьтун — будущий чемпион мира». Он талантливый мальчик», – отметил Хендри.

Чжао Синьтун в молодости

Чжао Синьтун в молодости

Фото: VCG/Getty Images

Дисквалификация за договорняки

На свой карьерный пик Синьтун, казалось, вышел в сезоне-2021/2022. Тогда Чжао стал победителем UK Championship, обыграв в финале Люку Бреселя 10:5, и German Masters, разгромив Янь Бинтао 9:0. В мае 2022 года китаец достиг наивысшего рейтинга в карьере, заняв шестое место.

Но радоваться своим успехам Синьтуну пришлось недолго. В декабре 2022 года Чжао вместе с девятью другими китайскими игроками был отстранён от соревнований – всех подозревали в участии в договорных встречах.

В июне 2023 года Всемирная ассоциация мирового бильярда и снукера (WPBSA) дисквалифицировала Синьтуна на год и восемь месяцев за два договорных матча и ставки на снукер. Также он должен был выплатить штраф в размере £ 7500. Удивительно, однако Чжао повезло больше, чем всем остальным китайским снукеристам. Среди всех игроков, угодивших в этот скандал со ставками, он получил наименьшее наказание.

Какое наказание получили китайские снукеристы за ставки?
«Очень сложный случай». Звезду китайского снукера пожизненно наказали за договорные матчи
«Очень сложный случай». Звезду китайского снукера пожизненно наказали за договорные матчи

В сентябре 2024 года Синьтун вернулся в снукер в качестве любителя, то есть без рейтинга WST. Он начал выступать на Q Tour Europe и, выиграв несколько турниров, обеспечил себе право вернуться в мэйн-тур в сезоне-2025/2026, то есть уже осенью текущего года. Несмотря на формальный статус любителя, Чжао поражал всех качеством своей игры. 28-летнего парня даже позвали в UK Championship. Там он прошёл всю квалификацию, но выбыл в первом раунде основного турнира, уступив Шону Мёрфи – 5:6.

«Я так счастлив»

Следующим рейтинговым турниром Синьтуна стал чемпионат мира – 2025. Чжао прошёл квалификацию, победив во всех четырёх встречах предварительного раунда. Китаец стал лишь третьим игроком-любителем, вышедшим в основной раунд. Там он сперва выбил прошлогоднего финалиста ЧМ Джека Джонса (10:4), а следом и соотечественника Лэй Пэйфаня (13:10).

В четвертьфинале Чжао неожиданно одолел Криса Вейклина (13:5), который до этого обыграл Марка Аллена и Нила Робертсона. В полуфинале Синьтун сошёлся с Ронни О'Салливаном. Первая сессия завершилась 4:4, но во второй китаец просто уничтожил своего соперника – 12:4. После этого Чжао не составило большого труда довести матч до победы – 17:7.

Как Синьтун разобрался с О'Салливаном:
«Я не знаю, что делать дальше». Катастрофа Ронни О'Салливана на чемпионате мира по снукеру
«Я не знаю, что делать дальше». Катастрофа Ронни О'Салливана на чемпионате мира по снукеру

«Я выражаю огромную благодарность Ронни, потому что он мне очень помогал и поддерживал меня долгое время. Он оказывает мне поддержку, иногда мы обедаем вместе, и он рассказывает мне некоторые вещи. Это мне очень помогает. Я сейчас немного нервничаю, но чувствую себя лучше, чем в четвертьфинале. Я так счастлив, это мой первый выход в финал, я просто пытаюсь насладиться игрой», – пояснил Чжао после матча.

В финале Синьтун сразится с победителем пары Джадд Трамп – Марк Уильямс. И вне зависимости от исхода встречи за титул Чжао уже заслужил восторги поклонников снукера. Пройти такой путь не каждому под силу.

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