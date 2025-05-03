Снукерист-любитель разгромил Ронни О'Салливана и прорвался в финал ЧМ-2025. Кто он такой?

Чжао Синьтун творит настоящие чудеса на ЧМ-2025. 28-летний парень стал первым любителем, добравшимся до финала турнира в Крусибле. Пускай профессиональным статусом Синьтун обделён лишь формально, никто не ждал от китайца такого мощного возвращения в мировой снукер!

Кто же этот парень, сотворивший главную сенсацию года?

«Синьтун — будущий чемпион мира»

Впервые Чжао попал в мэйн-тур ещё в 2016 году. Молодой китайский парень ещё 10 лет назад показывал стабильно хорошую игру, но звёзд с неба не хватал, вылетая в первом-втором раунде крупных турниров. Прорыв случился лишь в сезоне-2018/2019. Тогда 21-летний Синьтун дошёл до четвертьфинала Welsh Open и до полуфинала China Championship. Правда, впоследствии снукерист вернулся к своим стабильно посредственным выступлениям, лишь однажды добравшись до четвертьфинала German Masters – 2020.

О Чжао с уважением высказывались многие игроки элиты. В 2020-м Стивен Хендри и Ронни О'Салливан высоко оценили юного снукериста.

«Я оцениваю Синьтуна выше всех остальных снукеристов из Китая. Он невероятно талантлив, но просто ещё не знает игру. Я провёл немного времени рядом с ним у тренировочного стола. Он убирает цветные, забивает коричневый, и биток оказывается даже не около синего, он у борта. Я сказал: «Это неприемлемо, приятель, тебя нужно выпороть». Я пытался объяснить ему, чтобы он лучше контролировал биток, и старался показывать лучшую позиционную игру. Он быстро учится, и у него всё получается. Ему просто нужно совершенствоваться в подобных мелочах», – говорил Ракета.

«На одном турниров, где я участвовал, мне казалось, что Янь Бинтао обыграет Чжао, а Алан Макманус, который был в студии, сказал: «Нет, нет, Синьтун — будущий чемпион мира». Он талантливый мальчик», – отметил Хендри.

Чжао Синьтун в молодости Фото: VCG/Getty Images

Дисквалификация за договорняки

На свой карьерный пик Синьтун, казалось, вышел в сезоне-2021/2022. Тогда Чжао стал победителем UK Championship, обыграв в финале Люку Бреселя 10:5, и German Masters, разгромив Янь Бинтао 9:0. В мае 2022 года китаец достиг наивысшего рейтинга в карьере, заняв шестое место.

Но радоваться своим успехам Синьтуну пришлось недолго. В декабре 2022 года Чжао вместе с девятью другими китайскими игроками был отстранён от соревнований – всех подозревали в участии в договорных встречах.

В июне 2023 года Всемирная ассоциация мирового бильярда и снукера (WPBSA) дисквалифицировала Синьтуна на год и восемь месяцев за два договорных матча и ставки на снукер. Также он должен был выплатить штраф в размере £ 7500. Удивительно, однако Чжао повезло больше, чем всем остальным китайским снукеристам. Среди всех игроков, угодивших в этот скандал со ставками, он получил наименьшее наказание.

В сентябре 2024 года Синьтун вернулся в снукер в качестве любителя, то есть без рейтинга WST. Он начал выступать на Q Tour Europe и, выиграв несколько турниров, обеспечил себе право вернуться в мэйн-тур в сезоне-2025/2026, то есть уже осенью текущего года. Несмотря на формальный статус любителя, Чжао поражал всех качеством своей игры. 28-летнего парня даже позвали в UK Championship. Там он прошёл всю квалификацию, но выбыл в первом раунде основного турнира, уступив Шону Мёрфи – 5:6.

«Я так счастлив»

Следующим рейтинговым турниром Синьтуна стал чемпионат мира – 2025. Чжао прошёл квалификацию, победив во всех четырёх встречах предварительного раунда. Китаец стал лишь третьим игроком-любителем, вышедшим в основной раунд. Там он сперва выбил прошлогоднего финалиста ЧМ Джека Джонса (10:4), а следом и соотечественника Лэй Пэйфаня (13:10).

В четвертьфинале Чжао неожиданно одолел Криса Вейклина (13:5), который до этого обыграл Марка Аллена и Нила Робертсона. В полуфинале Синьтун сошёлся с Ронни О'Салливаном. Первая сессия завершилась 4:4, но во второй китаец просто уничтожил своего соперника – 12:4. После этого Чжао не составило большого труда довести матч до победы – 17:7.

«Я выражаю огромную благодарность Ронни, потому что он мне очень помогал и поддерживал меня долгое время. Он оказывает мне поддержку, иногда мы обедаем вместе, и он рассказывает мне некоторые вещи. Это мне очень помогает. Я сейчас немного нервничаю, но чувствую себя лучше, чем в четвертьфинале. Я так счастлив, это мой первый выход в финал, я просто пытаюсь насладиться игрой», – пояснил Чжао после матча.

В финале Синьтун сразится с победителем пары Джадд Трамп – Марк Уильямс. И вне зависимости от исхода встречи за титул Чжао уже заслужил восторги поклонников снукера. Пройти такой путь не каждому под силу.