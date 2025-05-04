В лёгкой атлетике шикарные результаты уже в начале мая! Что же на чемпионате мира будет?

Летний сезон в лёгкой атлетике стартовал шикарными результатами без раскачки. На этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае/Кэцяо показаны пять лучших результатов сезона в мире, а на этапе новой беговой серии Grand Slam Track едва не был побит мировой рекорд в женском барьерном спринте.

В Китае, наверное, все ждали мирового рекорда от шведского терминатора Армана Дюплантиса, непобедимого монстра в прыжках с шестом. Тем более на первом этапе в Сямыне он, хоть и выиграл, сенсационно не смог преодолеть планку на высоте 6 м – для него, по сути, начальной.

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В Кэцяо Дюплантис был настроен на высокий результат, но не был готов к рекорду. До высоты 6,01 м конкуренцию шведу составлял Эммануил Каралис, но с высотой 6,11 м греческий атлет не справился.

Арман же, обеспечив себе победу, штурмовал рекордную высоту 6,28 м – неудачно. Интересно, что организаторы во время прыжков шведа включали недавно записанную им рэп-композицию. Однако даже она не помогла Дюплантису взлететь на такую высоту, пока ещё не время.

Арман Дюплантис Фото: ALEX PLAVEVSKI/EPA/ТАСС

А вот кто выдал в Китае суперрезультат, так это американский барьерист Корделл Тинч. В Сямыне он выиграл, пробежав 110 м с барьерами за 13,06 секунды – очень хороший, но не вау-результат, а вот вау было в Кэцяо. Тинч просто пролетел за 12,87 секунды, и это четвёртое время в истории! Быстрее были только его соотечественники – рекордсмен мира Ариес Мерритт, олимпийский чемпион Грант Холлоуэй и Девон Аллен.

Норвежец Карстен Вархольм, в Сямыне установивший мировой рекорд на неолимпийской дистанции 300 м с барьерами, выиграл классические длинные барьеры в классическом для себя стиле – мощно начал и на финише умирал. Эфиоп Бериху Арегави показал лучший результат сезона в мире в беге на 5000 м, закрыв соперников на финишной прямой, а его соотечественница Циге Дугума выдала великолепный финиш на 800 м.

Стоит отметить победу олимпийского чемпиона Токио и серебряного призёра Парижа в тройном прыжке португальца Педро Пичардо. В первой же попытке он улетел на 17,03 м, и никто этот результат не перекрыл. Но сам Пичардо, который последний раз выходил в сектор ещё 14 сентября 2024 года, в одной из попыток показал результат в районе 17,15–17,20 м. Безусловно, это была бы победа за явным преимуществом, однако судьи попытку не засчитали по непонятным причинам. Многочисленные повторы не дали ответа на вопрос – что же случилось? Португалец протестовал, но судьи остались непреклонны. Громкого скандала удалось избежать только по той причине, что занявший третье место китаец, имевший в запасе прыжок после незасчитанной попытки Пичардо, не смог превзойти результат лидера.

Мужская «сотка» в Китае собрала неплохой состав, однако из 10 секунд выбежали только двое – южноафриканец Акани Симбине (9,98) и ямаец Кишане Томпсон, проигравший ему одну сотую. Герой Парижа Летсиле Тебого пока далёк от своих лучших кондиций.

На этом фоне 100-метровка в Майами, где проходит второй этап беговой серии, придуманной знаменитым Майклом Джонсоном, была куда как ярче. Американец Кеннет Беднарек пролетел за 9,79, а вообще шесть спортсменов выбежали из 10 секунд, но попутный ветерок был чуть выше нормы. И это ещё Фред Керли не бежал, которого накануне старта арестовали за дебош в отеле.

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Зато в полном порядке был ветер во время женского забега на 100 м с барьерами у женщин. Олимпийская чемпионка Парижа американка Масе Расселл и её соотечественница Тиа Джонс показали второй и третий результат в истории – 12,17 и 12,19 секунды соответственно. Быстрее бегала только нигерийка Тоби Амусан – 12,12 секунды на ЧМ-2022.

Да и мужской барьерный спринт в Майами был гораздо конкурентнее, чем в Кэцяо. Трей Каннингем, Саша Зоя и Фредди Криттенден оказались хоть и медленнее Тинча, но между собой зарубились очень плотно, уместившись в 0,09 секунды.

В других видах в Майами также блистали мировые звёзды – британец Джош Керр, американки Сидни Маклафлин-Леврон и Габриэль Томас.

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Особенность Grand Slam Track в том, что участники обязаны выступить в двух дисциплинах, и это очень круто. Например, Маклафлин-Леврон должна пробежать не только 400 м барьерами, но и гладкий круг на следующий день, Керр – выступить на полторашке, а на следующий день – на 800 м.

Если уже сейчас легкоатлеты показывают такие результаты, представляете, что может быть в сентябре в Токио, когда состоится чемпионат мира?