Титулованный валлиец страдает из-за проблем со зрением, поэтому он и сам не верил в свой успех.

Сказка на чемпионате мира по снукеру. Никто не ждал 50-летнего Марка Уильямса в финале!

Марк Уильямс творит чудеса на ЧМ-2025! В 50 лет, имея проблемы со зрением, он вышел в финал главного турнира сезона. В полуфинале валлиец обыграл первого номера рейтинга Джадда Трампа – 17:14. Теперь Уильямс на пороге своего четвёртого титула чемпиона мира. Рекордного по возрасту!

Драматичное противостояние

Кажется, на ЧМ-2025 Уильямс сам не ждал от себя многого. А всё из-за проблем с хрусталиком и ухудшающегося зрения. Представитель «Класса 92» рассказывал, что в ближайшее время планирует делать операцию на глаза.

Марк начал свой путь в Крусибле с двух непростых матчей. На старте турнира он выбил У Ицзэ (10:8) и Хоссейна Вафаея (13:10). В четвертьфинале Уильямсу достался по-настоящему серьёзный соперник – Джон Хиггинс. Победитель в поединке двух легенд мирового снукера определился на последнем чёрном в десайдере – 13:12! После того напряжённого матча валлиец признался, что выиграть ему помогли «стальные яйца».

В полуфинале Уильямсу достался Джадд Трамп, который также прошёл непростой путь. Туз одолел Чжоу Юэлуна (10:4), Шона Мёрфи (13:10) и Люку Бреселя (13:8). В поединке с Марком за выход в финал англичанин выглядел фаворитом – уж слишком хорошо Трамп проводил сезон.

На старте полуфинала Джадд свой статус и доказывал. Первая сессия завершилась со счётом 5:3 в его пользу. После перерыва англичанин продолжил наращивать своё преимущество – 7:3. Однако Уильямс вовремя проснулся. Марк взял пять из оставшихся шести фреймов, сделав сотню и несколько полусотенных брейков – 8:8. Но важнее было другое. Обычно спокойный валлиец внезапно дал волю эмоциям. Не попав красным в лузу при счёте 6:8, трёхкратный чемпион мира аж ударил рукой по кию!

В этот момент и стало ясно – дальше нас ждёт жара.

«Как я могу быть недовольным?»

Третья сессия началась в равной борьбе – 10:10. Однако потом валлийский чемпион сделал пару брейков 50+ и вышел вперёд – 12:10. На перерыв снукеристы ушли при лидерстве Марка – 13:11.

На старте заключительной сессии Марк нарастил своё преимущество – 16:12. Трамп сдаваться не планировал и сохранял интригу до последнего (16:14), но Уильямс поставил точку в матче брейком в 123 очка – 17:14.

«Ближе к концу последнего фрейма перед заключительным перерывом стало немного напряжённо. Возможно, из-за того, что я был на грани невероятного события на этом этапе своей карьеры, – делился эмоциями Марк.

Марк Уильямс Фото: George Wood/Getty Images

В последнем фрейме я действовал инстинктивно. Я мог выглядеть внешне спокойным, но это было не так. Я выложился на 100%. Что бы ни случилось в финале, я должен этим насладиться. Если получу четвёртый титул, это будет фантастика. Но даже если не выиграю, как мне быть недовольным?»

Силу своего соперника оценил и Джадд Трамп:

«Это была сложная игра. Марк действовал лучше меня на протяжении четырёх сессий. В конце концов он оказался немного сильнее меня. Во всех отношениях он был просто немного лучше, немного более хладнокровным, когда у него появлялись шансы. Я, возможно, позволил игре пойти наперекосяк в самом начале матча, и он наказал меня за это», – признался Джадд.

Джадд Трамп Фото: George Wood/Getty Images

Кстати, по итогам полуфинала Трамп обновил рекорд по количеству сотенных серий за сезон. Новое достижение зафиксировано – 107 сенчури.

Ну а Марк Уильямс стал самым возрастным финалистом чемпионата мира. В свои 50 лет 1 месяц и 12 дней он превзошёл рекорд Рэя Риардона, который прошёл в решающий матч ЧМ-1982 в 49 лет семь месяцев и шесть дней.

Разумеется, теперь у Марка есть шанс стать самым возрастным чемпионом мира и победителем рейтингового турнира в истории снукера! Чтобы установить рекорд, валлийцу надо обыграть 28-летнего Чжао Синьтуна.

Без сомнений, нас ждёт шикарный финал!