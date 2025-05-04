Сказка на чемпионате мира по снукеру. Никто не ждал 50-летнего Марка Уильямса в финале!

Марк Уильямс творит чудеса на ЧМ-2025! В 50 лет, имея проблемы со зрением, он вышел в финал главного турнира сезона. В полуфинале валлиец обыграл первого номера рейтинга Джадда Трампа – 17:14. Теперь Уильямс на пороге своего четвёртого титула чемпиона мира. Рекордного по возрасту!
Драматичное противостояние
Кажется, на ЧМ-2025 Уильямс сам не ждал от себя многого. А всё из-за проблем с хрусталиком и ухудшающегося зрения. Представитель «Класса 92» рассказывал, что в ближайшее время планирует делать операцию на глаза.
Марк начал свой путь в Крусибле с двух непростых матчей. На старте турнира он выбил У Ицзэ (10:8) и Хоссейна Вафаея (13:10). В четвертьфинале Уильямсу достался по-настоящему серьёзный соперник – Джон Хиггинс. Победитель в поединке двух легенд мирового снукера определился на последнем чёрном в десайдере – 13:12! После того напряжённого матча валлиец признался, что выиграть ему помогли «стальные яйца».
В полуфинале Уильямсу достался Джадд Трамп, который также прошёл непростой путь. Туз одолел Чжоу Юэлуна (10:4), Шона Мёрфи (13:10) и Люку Бреселя (13:8). В поединке с Марком за выход в финал англичанин выглядел фаворитом – уж слишком хорошо Трамп проводил сезон.
На старте полуфинала Джадд свой статус и доказывал. Первая сессия завершилась со счётом 5:3 в его пользу. После перерыва англичанин продолжил наращивать своё преимущество – 7:3. Однако Уильямс вовремя проснулся. Марк взял пять из оставшихся шести фреймов, сделав сотню и несколько полусотенных брейков – 8:8. Но важнее было другое. Обычно спокойный валлиец внезапно дал волю эмоциям. Не попав красным в лузу при счёте 6:8, трёхкратный чемпион мира аж ударил рукой по кию!
В этот момент и стало ясно – дальше нас ждёт жара.
«Как я могу быть недовольным?»
Третья сессия началась в равной борьбе – 10:10. Однако потом валлийский чемпион сделал пару брейков 50+ и вышел вперёд – 12:10. На перерыв снукеристы ушли при лидерстве Марка – 13:11.
На старте заключительной сессии Марк нарастил своё преимущество – 16:12. Трамп сдаваться не планировал и сохранял интригу до последнего (16:14), но Уильямс поставил точку в матче брейком в 123 очка – 17:14.
«Ближе к концу последнего фрейма перед заключительным перерывом стало немного напряжённо. Возможно, из-за того, что я был на грани невероятного события на этом этапе своей карьеры, – делился эмоциями Марк.
Марк Уильямс
Фото: George Wood/Getty Images
В последнем фрейме я действовал инстинктивно. Я мог выглядеть внешне спокойным, но это было не так. Я выложился на 100%. Что бы ни случилось в финале, я должен этим насладиться. Если получу четвёртый титул, это будет фантастика. Но даже если не выиграю, как мне быть недовольным?»
Силу своего соперника оценил и Джадд Трамп:
«Это была сложная игра. Марк действовал лучше меня на протяжении четырёх сессий. В конце концов он оказался немного сильнее меня. Во всех отношениях он был просто немного лучше, немного более хладнокровным, когда у него появлялись шансы. Я, возможно, позволил игре пойти наперекосяк в самом начале матча, и он наказал меня за это», – признался Джадд.
Джадд Трамп
Фото: George Wood/Getty Images
Кстати, по итогам полуфинала Трамп обновил рекорд по количеству сотенных серий за сезон. Новое достижение зафиксировано – 107 сенчури.
Ну а Марк Уильямс стал самым возрастным финалистом чемпионата мира. В свои 50 лет 1 месяц и 12 дней он превзошёл рекорд Рэя Риардона, который прошёл в решающий матч ЧМ-1982 в 49 лет семь месяцев и шесть дней.
Разумеется, теперь у Марка есть шанс стать самым возрастным чемпионом мира и победителем рейтингового турнира в истории снукера! Чтобы установить рекорд, валлийцу надо обыграть 28-летнего Чжао Синьтуна.
Без сомнений, нас ждёт шикарный финал!