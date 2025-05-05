Выйдет ли Беларусь в плей-офф? Следим за ЧМ-2025 по пляжному футболу! LIVE

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В понедельник, 5 мая, на Сейшельских островах продолжится чемпионат мира — 2025 по пляжному футболу. Сборная России снова пропускает главный международный турнир из-за действующих с 2022 года санкций, однако мы будем следить за командами Парагвая и Сейшел, в тренерских штабах которых есть россияне, а также за опытными белорусами.
В 3-м туре сборная Беларуси сразится с Гватемалой. От этой встречи зависит выход белорусов в плей-офф с первого места. Если команде Николаса Альварадо удастся переиграть соперника в основное время, то счастливый билет обеспечен. Если же гватемальцы сенсационно уделают визави, то придётся смотреть на таблицу группы, ведь во 2-м туре Гватемала взяла верх над Сейшелами и набрала важные три очка.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча и расскажет обо всём, что происходит на песке и за его пределами. Начало — в 14:00 мск.
Испанец Нико уверен в своих футболистах. Главное, чтобы поддержка команды не перешла в недооценку соперника.
Доброе утро, страна!
Сегодня состоится третий матч сборной Беларуси на ЧМ по пляжному футболу в Сейшелах. Будем болеть за соседей вместе. До начала четыре часа (если вы, конечно, читаете нас по московскому времени).