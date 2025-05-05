«Нам нужен был этот трофей!» «Коммунисты» сотворили историю на Кубке России по футзалу

В воскресенье, 4 мая, в Ухте состоялся финальный матч Кубка России – 2025 по футзалу. В «золотой» встрече турнира «коммунисты» разгромили предыдущего обладателя трофея – «Норильский никель» – 7:2. Решающая битва получилась крайне драматичной – исход противостояния решили два удаления.

Напряжённый финал

Путь «КПРФ» к финалу Кубка России был не самым тернистым. В 1/8 финала «коммунисты» разгромили «Металлург» (6:1, 7:3), а в четвертьфинале без видимых проблем обыграли «Кристалл» (5:2, 5:3). Уже в рамках «Финала четырёх» в Ухте москвичи одолели «Новую генерацию» – 5:3.

Соперником «коммунистов» по финалу был действующий обладатель Кубка России «Норильский никель». Норильчане по ходу турнира выглядели чуть менее уверенно: в первых раундах турнира у них были весьма напряжённые дуэли с ИРАЭРО (1:0, 4:4) и «Тюменью» (1:1, 5:4). Правда, в полуфинале «Норильский никель» просто уничтожил лидера сезона – «Ухту» – 9:4.

Всё это подогревало интерес к финалу, ведь фаворита в матче не было. По ходу сезона «Норильский никель» и «КПРФ» встречались четыре раза. Каждая команда одержала по две победы, причём по одной – по пенальти.

Начало финальной встречи выдалось равным. Быстрый гол забил Янар Асадов, но уже на 12-й минуте Руслан Кудзиев сравнял счёт, реализовав пенальти. Уже под конец первого тайма шестиметровый удар был назначен и в ворота «Норильского никеля» – Асадов оформил дубль. В итоге на перерыв команды ушли с небольшим перевесом «коммунистов» – 2:1.

Второй тайм стартовал с удаления Нандо. Один из лидеров норильчан получил вторую жёлтую карточку и покинул поле на 24-й минуте. «Коммунисты» быстро реализовали полученное большинство – Асадов оформил хет-трик (3:1).

Янар Асадов Фото: Пресс-служба «КПРФ»

Норильчане не собирались сдаваться. Спустя три минуты Данил Давыдов, казалось, вернул свою команду в игру – 3:2. Вот только на 29-й минуте все надежды «Норильского никеля» на камбэк похоронило ещё одно удаление. Прямую красную карточку за фол на Сергее Крыкуне получил бразильский голкипер Виллиан Дорн. Вместо него в ворота встал Николай Балашов.

Спустя две минуты новый голкипер пропустил первый гол – 4:2. После чего «Норильский никель» пошёл ва-банк, сняв вратаря. Увы, ничего хорошего из этой авантюры не получилось. За последние семь минут встречи в незащищённые ворота норильчан залетело ещё три мяча – 7:2.

«Нам нужен был этот трофей»

Для «КПРФ» этот Кубок России стал первым в истории клуба. Более того, это лишь третий титул «коммунистов» за всё время существования команды.

«Сейчас одни эмоции, для нас это действительно исторический момент, у клуба не было такого титула. Мы жаждали его все вместе: руководство, футболисты, тренеры. Нам нужно было выигрывать этот трофей: клуб за свою историю его заслужил. Огромное спасибо всем игрокам, неважно, играл кто-то или нет. Они – герои! Огромное спасибо нашим болельщикам на трибунах и тем, кто смотрел нас по телевизору и переживал. Всех люблю! Эта история важна для развития — и нашего клуба, и других тоже, ведь, когда меняется обладатель, это подтверждает высокий уровень нашего турнира. Сопернику огромное спасибо», – заявил после матча тренер москвичей Бесик Зоидзе.

Норильчане явно были расстроены потерей титула. Однако тренер команды Сергей Скорович назвал итог финальной игры закономерным.

«Что случилось? Мне кажется, все всё видели прекрасно, что поменялось. Мы старались, работали, хотели победить. Сегодня у нас не совсем всё получилось. В таких играх очень важно реализовывать и забивать, это вдвойне ценнее. Но у нас был ряд моментов, мы их растранжирили, потом совершили ошибки, после которых «коммунисты» нам забили. Поэтому всё закономерно. Мы всё время были догоняющими. Остальное комментировать я не буду. Обидно, конечно, однако сейчас надо думать о плей-офф и уже готовиться прежде всего эмоционально, потому что времени осталось совсем мало».

В матче за третье место победу одержала «Ухта». Команда обыграла «Новую генерацию» в драматичной серии пенальти – 9:8.

Впереди у команд у всех команд, кроме сыктывкарцев, будет плей-офф чемпионата России. Посмотрим, кто же возьмёт второй главный трофей.