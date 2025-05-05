Громкий скандал на чемпионате мира по снукеру. Соперники выступили против Чжао Синьтуна

Без пяти минут чемпион мира по снукеру Чжао Синьтун неожиданно оказался в эпицентре громкого скандала. Всё из-за решения Всемирной ассоциации профессионального бильярда и снукера (WPBSA). Там пообещали сохранить вернувшемуся после дисквалификации китайскому игроку призовые в рейтинге в следующем сезоне в обход действующих правил.

Против действий WPBSA уже выступил ряд топ-игроков!

«Мы сломали все границы»

Для начала стоит напомнить: Чжао Синьтун на чемпионате мира – 2025 формально выступает в статусе любителя. Всё дело – в дисквалификации. Китаец недавно был отстранён на 20 месяцев из-за ставок на снукер и вернулся в спорт лишь в сентябре 2024-го без профессионального статуса. Но благодаря победам на Q Tour Синьтун со следующего сезона вернётся в мэйн-тур.

Согласно действующим правилам WST, рейтинговые очки любителей (в отличие от профессионалов) обнуляются на старте нового сезона. Это происходит даже тогда, когда игрок обеспечивает себе место в мэйн-туре в следующем году. То есть любой новоиспечённый профессионал, который попадает в топ-64 рейтинга, начинает набирать призовые с нуля.

Однако в WPBSA пообещали поменять правила, если Синьтун выиграет чемпионат мира – 2025. По мнению председателя организации Джейсона Фергюсона, Чжао это заслужил. Таким образом, в случае победы на его счету будет £ 500 тыс. и он сразу попадёт в топ-16 мирового рейтинга.

«Важно, что он отбыл свой срок, заплатил штраф и, по сути, пытается вернуться в игру. Я думаю, люди всегда будут вспоминать про его действия, но, когда ты молод, тебя могут втянуть во что-то. Однако есть правильный путь, ведущий к возвращению. По окончании этого чемпионата мира он вновь станет профессиональным игроком», – пояснил Фергюсон в телеэфире.

Чжао Синьтун Фото: George Wood/Getty Images

Собеседница Фергюсона и ведущая шоу Хейзел Ирвайн предположила, что условный Али Картер, замыкающий топ-16, может быть недоволен таким изменением правил, ведь он выпадет из списка сильнейших.

«Конечно, такой расклад возможен. Но Чжао тоже очень много работал, строил отличную карьеру. Да, выпал из игры, однако может снова оказаться в топ-16. И это лишь показывает, насколько крут снукер в наши дни. У вас есть возможность довольно быстро перейти от нуля к статусу героя. Мы создали особую систему и сломали все границы», – добавил Фергюсон.

Сомнение по поводу инициативы WPBSA высказал чемпион мира 1997 года Кен Доэрти, сейчас работающий экспертом на телевидении.

«Главный вопрос – это призовые. Многие снукеристы будут возмущены тем, что если он выиграет чемпионат, то оставит себе призовые, хотя они должны быть обнулены, когда он вернётся в мэйн-тур», – сказал ирландец.

Но председатель WPBSA в ответ на реплику Кена вновь подчеркнул, что в ассоциации считают подобное решение единственным верным.

«На самом деле это не изменение правил. Это сценарий, который никогда не случался раньше. Игроки-любители время от времени участвуют в турнирах с профессионалами, однако почти никогда не попадают в топ-64, потому что они участвуют только в одном или двух состязаниях. Это первый раз, когда мы увидели, как кто-то действительно прорвался вперёд и заработал достаточно очков за сезон. В этом сценарии игрок сохраняет свои рейтинговые очки, потому что считается профессиональным снукеристом и присоединяется к профессиональному туру, сохраняя позицию в топ-64», – заявил Фергюсон.

«Я сбит с толку»

Вот только объяснения главы WPBSA никак не убедили топ-снукеристов. Недовольство изменением правил высказал, например, Марк Аллен.

«Это решение делает условия квалификации более трудными для понимания. Я уверен, что Али будет недоволен, узнав об этом», – написал ирландец на своей странице в социальной сети, приложив скриншот с правил WST.

Картер репостнул это заявление Аллена на своей страничке в соцсети, как бы согласившись со своим коллегой. При этом сам Алистер не стал дальше развивать тему, а Марк продолжил высказывать свою позицию.

«Проблема вообще не в Чжао. Проблема в том, что есть правило, которому теперь откровенно противоречат. Измените правило на следующий сезон, чтобы все знали условия вхождения в топ. Какой смысл в правилах и критериях, если вы меняете их постфактум, когда вам это нужно. Я сбит с толку. Почему люди не видят, насколько это плохо», – дополнил Аллен.

С топовыми игроками согласился и эстонский экс-профессионал Андрес Петров, сейчас выступающий на турнирах в статусе любителя.

«Правила созданы для того, чтобы их нарушать. Марк, я полностью согласен с тобой. В снукере сейчас слишком много подобного происходит на разном уровне. Уж слишком много неопределённости», – ответил он Аллену.

Марк Аллен Фото: George Wood/Getty Images

А единственным пока, кто встал на сторону WPBSA и Чжао, стал Ронни О'Салливан, который в полуфинале чемпионата мира Синьтуну проиграл.

«Я думаю, это было бы потрясающе. Если он победит, то станет мегазвездой. Он и так очень популярен в Китае. Но если он станет чемпионом мира, это будет просто потрясающе и для снукера, и для него лично. На этом турнире он играл великолепно. Надо отдать ему должное. У нас действительно хорошие отношения. Я всегда стараюсь ему помочь, если могу», – сказал Ракета.

Сейчас Чжао Синьтун находится в шаге от завоевания титула чемпиона мира в финале с Марком Уильямсом. И, скорее всего, WPBSA придётся принимать непростое решение: делать звезду из Синьтуна или огорчать чемпионов.

Хотя, наверное, решение уже принято.