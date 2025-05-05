Поразительная развязка чемпионата мира по снукеру. Ничего подобного в истории ещё не было!

В финале чемпионате мира – 2025 творилась история.

Решающий матч главного турнира сезона выиграл 28-летний китаец Чжао Синьтун, формально выступающий в статусе любителя. Он уверенно одолел легендарного Марка Уильямса – 18:12. А ведь ещё год назад Чжао мог лишь мечтать о том, чтобы выйти к столу. Просто невероятно!

Сумасшедшее возвращение в снукер

История Чжао Синьтуна идеально подошла бы для фильма-триллера. Два года назад снукерист оказался в безвыходной ситуации. Из-за ставок на матчи китаец схлопотал дисквалификацию на целых 20 месяцев. Почти два года Чжао был лишён возможности выступать, но в сентябре 2024 года он вернулся. Синьтун целый год соревновался по любителям, однако благодаря своим победам на Q Tour заработал путёвку в мэйн-тур на следующий сезон.

За свои успехи среди непрофессионалов Чжао получил возможность выступить в квалификации ЧМ. Немногие могли предположить, что 28-летнему парню удастся пробиться в основную сетку, но китаец удивил. Он уверенно выиграл все четыре матча и пробился в топ-16. А дальше Синьтун буквально в каждой игре творил чудеса. Сначала выбил финалиста ЧМ-2025 Джека Джонса (10:4), затем – своего соотечественника Лэй Пэйфаня (13:10) и разыгравшегося Криса Вейклина (13:5), а в полуфинале – самого Ронни О'Салливана (17:7).

Выход Чжао в финал был неожиданным. И казалось, что взять титул у молодого китайца точно не выйдет. Уж слишком серьёзно был настроен Марк Уильямс. Валлиец по ходу турнира разобрался с У Ицзэ (10:8), Хоссейном Вафаеем (13:10), Джоном Хиггинсом (13:12) и лучшим игроком сезона Джаддом Трампом (17:14). Несмотря на имеющиеся проблемы со зрением, именно Уильямс выглядел фаворитом финала. Однако Синьтун доказал обратное. Буквально со старта матча Чжао стал давить на соперника. Он наказывал Уильямса за ошибки, играл серийно и забирал фрейм за фреймом. В итоге первая сессия завершилась с большим преимуществом китайца – 7:1.

После перерыва Синьтун продолжил наращивать отрыв (9:3). Правда, Уильямс не собирался сдаваться раньше времени. Марк серьёзно включился в игру во второй сессии, сделал несколько брейков 50+. Но, несмотря на все старания, после первого дня с приличным запасом лидировал Чжао – 11:6.

Марк Уильямс Фото: George Wood/Getty Images

«Может, выпью сегодня вечером»

Третья сессия, пожалуй, стала решающей. Синьтун показывал отличную игру и увеличил свой отрыв – 15:7. Уильямс же боролся с трудом. В дневной сессии он смог забрать всего лишь два фрейма, благо этого хватило, чтобы не уступить в финале досрочно. Правда, Чжао при счёте 17:8 оставалось выиграть лишь один фрейм, и, казалось, последняя сессия станет формальностью.

Удивительно, но быстрой победы не случилось. Марк неожиданно затеял камбэк. Он практически не подпускал китайца к столу и за пару игровых часов сумел прилично сократить своё отставание – 12:17. Правда, свою игру Уильямс нащупал слишком поздно. При первой же открытой позиции на столе Чжао уверенно сделал брейк в 87 очков и завершил матч – 18:12.

Синьтун, одержав победу в финале, сотворил историю. Во-первых, он стал первым любителем, выигравшим ЧМ. Во-вторых, – первым представителем Китая, добравшимся до титула. Подобного прежде не случалось!

Также Чжао присоединился к скромному клубу чемпионов мира, пробившихся к титулу из квалификации. В этой компании теперь трое: Терри Гриффитс (1979), Шон Мёрфи (2005) и Чжао Синьтун (2025).

«Не могу в это поверить! Не могу поверить в то, что я сотворил в этом месяце. Это очень волнительно. Спасибо! Марк – по-прежнему топовый игрок. Он оказал такое давление! Он – лучший. Я не устал. Может быть, выпью сегодня вечером. Спасибо всем, кто пришёл сюда. Вы – приятная публика», – едва подбирал слова новоиспечённый чемпион мира после финала.

Чжао Синьтун Фото: George Wood/Getty Images

Марк Уильямс, впервые в карьере проигравший в финале ЧМ, не сильно расстроился из-за такого расклада. 50-летний снукерист похвалил соперника.

«Для меня это был блестящий турнир. Я не испытываю ничего, кроме восхищения, из-за того, что Чжао сделал, чтобы пройти квалификацию. Он вынес меня, вынес Ронни. В снукере появилась новая суперзвезда. Я всё ещё неплохо играю, но этот вечер принадлежит ему», – сказал валлиец.

Теперь Чжао вернётся в профессионалы, сразу ворвавшись на 11-е месте мирового рейтинга с £ 500 тыс. призовых. Но это будет позже, а пока Синьтун просто наслаждается своим историческим чемпионством.