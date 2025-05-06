«У нас появилась новая суперзвезда». Что говорят в мире снукера о победе Синьтуна?

Чжао Синьтун сотворил историю, выиграв чемпионат мира – 2025. В финале он одолел Марка Уильямса – 18:12. Циклон стал первым китайцем и первым любителем, взявшим этот титул. Что говорят о его победе в мире снукера?

«Он, вероятно, лучший игрок, которого я когда-либо видел»

После победы Синьтуна первым, кто высказал комплименты Чжао, был его соперник Марк Уильямс. Валлиец высоко оценил игру китайского снукериста.

«На него почти так же приятно смотреть, как на О'Салливана, когда он был моложе. Он обходит стол так, будто просто идёт в туалет или что-то в этом роде. Он ходит вокруг стола и ни о чём не задумывается, а потом проходит две минуты, и у него уже 65 очков. Это пугает!

Чжао Синьтун Фото: George Wood/Getty Images

Он делает по-настоящему сложные удары. Они не всегда попадают в цель, и это выглядит немного хаотично. Но когда он попадает, ты не хочешь быть его соперником. Некоторые из его ударов просто невероятны. Он, вероятно, лучший игрок, которого я когда-либо видел. Я рад, что буду слишком стар, когда он будет доминировать.

Он отсутствовал два года, вернулся в Q Tour, выиграл практически каждый матч, прошёл квалификацию на чемпионат мира. Он приехал сюда и разгромил всех на главном турнире. Это невероятное достижение! Просто восторг! У меня не хватает слов, чтобы сказать, насколько он хорош. За ним приятно наблюдать — он играет в своё удовольствие. В снукере появилась новая суперзвезда», — заявил Уильямс.

Крис Вейклин, которого Синьтун выбил в четвертьфинале ЧМ, тоже поздравил новоиспечённого чемпиона. Правда, снукерист не забыл напомнить Чжао о его ошибке – дисквалификации на 20 месяцев.

«Я не знаю, каково ему было, потому что меня не отстраняли. Я не совершаю таких глупостей. Мы все осознаём опасность такого, когда начинаем играть в туре. Если ты ввязываешься в подобные дела, тебя за это накажут, и ты получишь тяжёлый урок.

Не сомневаюсь, что он ещё добьётся успехов. Вот только вся эта ситуация была действительно глупой для всех тех парней, которые были вовлечены в неё. Но с точки зрения того, куда движется Чжао, я думаю, что у него впереди лучшие дни.

Чжао Синьтун Фото: George Wood/Getty Images

Он отбыл это наказание, и мы рады, если он вернулся и снова старается сделать всё, что в его силах. Чжао вносит большой вклад в наш спорт. Ему просто нужно оставаться на правильном пути», – сказал Вейклин.

Эллиот Слессор, которого Синьтун выбил в квалификации ЧМ, более тепло высказался о достижении Чжао.

«Я сказал это тогда и скажу снова: я играл с большим количеством снукеристов, но никто не закатывает шары так, как этот парень. Его серии просто ошеломляют, а сложные удары выглядят так легко! Поздравляю Синьтуна, это просто невероятно!»

«Он играет в захватывающий дух снукер»

Хвалили Чжао не только его соперники по турниру, но и другие снукеристы. Действующие игроки восхищались достижением спортсмена.

«Мои искренние поздравления Чжао. На протяжении всего турнира он демонстрировал невероятную выдержку и спокойствие. Его победа действительно может открыть гораздо больше возможностей для нашего вида спорта. Захватывающие времена! Наслаждайся своей победой!» — написал Марк Аллен.

«Поздравляю Синьтуна! Надо сказать, что Марк, который выдержал изнурительную сетку, неплохо показал себя в финале. Будет невероятно интересно увидеть, какое влияние победа Чжао окажет на снукер в Китае!» – поделился мнением Нил Робертсон.

«Я думаю, мы все должны праздновать его победу на чемпионате мира. Он играет в захватывающий дух снукер! Очевидно, что та ошибка – пятно на его карьере. Надеюсь, уроки были извлечены всеми игроками, а не только им. Я думаю, большинство людей согласятся, что каждый заслуживает второго шанса. И, господи, разве он им не воспользовался?» – высказался Стив Дэвис.

«Три года назад Чжао Синьтун победил меня в первом раунде в Крусибле. Мы вместе с ним прошли через World IBSF Juniors — его талант был заметен уже тогда. Я сказал, что он станет чемпионом мира в течение пяти лет», — отозвался о Синьтуне валлийский снукерист Джейми Кларк.

«Этот парень может выиграть несколько чемпионатов мира»

Победу Чжао не могли обойти стороной и звёзды прошлого. Джимми Уайт спел настоящие дифирамбы молодому китайцу.

«Какой игрок! У него есть природный дар, и он играет фантастически. Когда он победил Джека Джонса, я сказал, что если он сможет выстоять в первой сессии с О'Салливаном, то сможет выиграть турнир. Никто не смог к нему подобраться.

Этот парень может выиграть несколько чемпионатов мира. Мы всё о нём знали, и он только что это доказал. Он спокойно выиграл этот чемпионат мира, пока ехал на третьей-четвёртой передаче».

Чжао Синьтун Фото: George Wood/Getty Images

Высокую значимость результата Синьтуна оценил и Джон Пэрротт.

«Дин Цзюньхуэй был близок к подобному и был настоящим послом Китая в этом виде спорта. Но выход Чжао в финал означает, что теперь цифры просмотров в Китае станут зашкаливать. Просто представьте, что его победа сделала для игры в Поднебесной.

Это феноменальное достижение! Чжао невероятно талантлив. Непохоже, чтобы он был уставшим. Он просто кружится вокруг стола. Он почти как призрак, который парит вокруг. Он очень похож на Джимми Уайта в молодости».

Чжао действительно достиг чего-то невозможного. Посмотрим, получится ли у парня повторить успех в следующем сезоне.