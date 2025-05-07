Понять и простить? Почему обладательница медали Олимпиады из России сменила гражданство

Российский спорт сейчас переживает оттепель, ведь всё больше федераций заявляют о допуске россиян в нейтральном статусе. Казалось бы, должен сойти на нет и поток желающих сменить гражданство.

Но Россия продолжает терять спортсменов.

«Одна из самых талантливых спортсменок»

Сборная России по академической гребле потеряла одного из своих лидеров – Елена Орябинская теперь будет выступать под флагом Сербии. Об этом стало известно после публикации на сайте международной федерации. При этом о своём решении спортсменка российскую федерацию не уведомляла.

Спортсменка готовилась самостоятельно, на внутрироссийских турнирах не выступала. Об этом рассказали в Федерации гребного спорта России.

«Елена Орябинская – одна из самых талантливых спортсменок своего поколения, которая полностью реализовала свой талант и достигла самых высоких спортивных результатов, выступая за сборную России.

Елена Орябинская Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Потеряла ли российская гребля с уходом Елены? Сильные спортсмены, конечно же, нужны, но все возможности показывать высокие спортивные результаты у Елены в последние годы были, а результатов не было.

Она всё время обращалась в федерацию о согласовании индивидуальной подготовки, и федерация всегда шла ей навстречу. Мы регулярно предлагали приезжать на подготовку и тренироваться в сборной команде, но Елена отказывалась. Последние несколько лет Орябинская не побеждала на всероссийских соревнованиях и чемпионатах России, что говорит о сложностях в подготовке», – приводит слова главы ФГСР Алексея Свирина ТАСС.

«Мне непонятно, зачем менять гражданство»

Орябинская – опытная спортсменка. Она серебряный призёр Олимпиады в Токио (Япония) в двойках распашных вместе с Василисой Степановой и двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира в четвёрках.

Несмотря на все регалии, её уход злобы и негодования не вызвал. Возможно, потому, что он объясняется не только спортивными, но и семейными причинами. Супруг Елены – Николай Пименов – также выступает за Сербию, но с 2023 года. Гребцу удалось поехать в составе этой сборной на Игры в Париже, где он стал седьмым в заездах двоек. Теперь семья воссоединилась.

Наверное, поэтому переход Елены можно понять и простить.

Помимо прочего, Орябинская хочет выступать на чемпионатах мира и Европы. Поэтому понимает её и Дмитрий Губерниев, который не считает предателями спортсменов, сменивших спортивное гражданство.

А вот бронзовому призёру Игр-2004 в Афинах дзюдоисту Дмитрию Носову новость из академической гребли не пришлась по душе.

«Мне лично непонятно, зачем делать смену гражданства, когда всему миру уже понятно, что вся эта свистопляска с спортивными санкциями скоро закончится», – приводят слова Носова «Аргументы и Факты».

Елена Орябинская Фото: РИА Новости

Сама Елена комментировать решение отказалась. Она уже числится под сербским флагом на официальном сайте Международной федерации гребного спорта. Сложно сказать, ждут ли её какие-либо большие победы в составе сборной Сербии, но для балканской страны этот трансфер – явное усиление. Сербия на домашнем ЧМ-2023 не завоевала ни одной награды.

Теперь, может быть, что-то и завоюет.