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Пляжный футбол, чемпионат мира — 2025, онлайн-трансляция матча Беларусь — Иран в 1/4 финала ЧМ-2025 8 мая 2025

Домой или за медалями? Решающий матч чемпионата мира для белорусов! LIVE
Михаил Чесалин
Сборная Беларуси по пляжному футболу
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Первая серьёзная проверка для команды Нико Альварадо. Права на ошибку нет!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В четверг, 8 мая, на Сейшельских островах продолжится чемпионат мира — 2025 по пляжному футболу. Восемь команд, которые успешно преодолели групповой этап, сыграют друг с другом в четвертьфиналах. В плей-офф пробилась и сборная Беларуси, которая в первом матче на вылет сыграет с Ираном. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи и расскажет обо всём интересном, что происходит на поле и за его пределами.

Матч начнётся в 14:00 мск.

Дружина Нико Альварадо на старте турнира одержала три победы, однако в группе у белорусов не было по-настоящему грозных соперников. Так что сейчас — первая проверка. Биться придётся с Ираном, который выше Беларуси в мировом рейтинге и отобрал у них бронзовые награды ЧМ-2024. Нет сомнений, что мотивация у белорусов будет запредельной. Но всегда надо держать в уме, что в этом матче права на ошибку нет. Проиграл — вылетел.

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Сетка плей-офф чемпионата мира - 2025
Live Михаил Чесалин

Как думаете, кто победит в грядущей битве? Только честно!

10:21 Михаил Чесалин

На прошлом чемпионате мира Беларусь в четвертьфинале подарила своей стране (и России тоже!) настоящую сказку. В четвертьфинале подопечные Нико прошли грозную Португалию! Причём решающий гол был забит на последней секунде. Ух, вот это была драма!

Вспомним, как это было:
Беларусь прихлопнула Португалию на последней секунде! Сказка на ЧМ по пляжному футболу
Беларусь прихлопнула Португалию на последней секунде! Сказка на ЧМ по пляжному футболу
10:19 Михаил Чесалин

Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня на чемпионате мира важный день — день четвертьфиналов. Именно эта стадия турниров традиционно считается для всех самой сложной и нервной. Права на ошибку нет: если проиграл, то отправился домой. Если выиграл — то до последнего дня будешь бороться за медали.

Поэтому держим кулачки за белорусов. Хочется, чтобы они ворвались в топ-3!

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