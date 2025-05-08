Домой или за медалями? Решающий матч чемпионата мира для белорусов! LIVE

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В четверг, 8 мая, на Сейшельских островах продолжится чемпионат мира — 2025 по пляжному футболу. Восемь команд, которые успешно преодолели групповой этап, сыграют друг с другом в четвертьфиналах. В плей-офф пробилась и сборная Беларуси, которая в первом матче на вылет сыграет с Ираном. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи и расскажет обо всём интересном, что происходит на поле и за его пределами.

Матч начнётся в 14:00 мск.

Дружина Нико Альварадо на старте турнира одержала три победы, однако в группе у белорусов не было по-настоящему грозных соперников. Так что сейчас — первая проверка. Биться придётся с Ираном, который выше Беларуси в мировом рейтинге и отобрал у них бронзовые награды ЧМ-2024. Нет сомнений, что мотивация у белорусов будет запредельной. Но всегда надо держать в уме, что в этом матче права на ошибку нет. Проиграл — вылетел.