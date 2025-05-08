«Я наполовину слепой». Как Марк Уильямс сотворил чудо на чемпионате мира по снукеру

Победа Чжао Синьтуна на чемпионате мира – 2025 по снукеру стала для всех неожиданностью. Вот только не менее приятным сюрпризом оказалось участие Марка Уильямса в финале. А всё потому, что в последние месяцы валлиец испытывал серьёзные проблемы со зрением. Трёхкратный чемпион мира признавался, что зачастую видит на столе лишь два-три шара!

«Я даже не вижу сеток луз»

В последние годы Марк Уильямс, хоть и не хватает звёзд с неба, всё равно показывает высококлассную игру. С 2020-го валлийцу удалось выиграть четыре рейтинговых турнира (дважды British Open, WST Pro Series, Tour Championship) и два нерейтинговых (Champion of Champions и Macau Masters – Event 2), а также ещё пять раз попасть в финалы различных крупных соревнований. Вот только всё это время Уильямс выступал, имея проблемы со зрением. В этом снукерист честно признался в октябре 2023 года.

«Моё зрение уже далеко не так идеально, как раньше. Его чёткость снизилась за последние 18 месяцев, и она становится хуже примерно каждые полгода.

Теперь у меня есть очки, и, когда я их надеваю, происходит невероятное – я могу видеть всё! И вот тогда я понимаю, насколько плохи мои глаза на самом деле. Я думал сделать лазерную коррекцию глаз в этом году, однако единственная причина, по которой я этого не сделал, заключается в том, что я все ещё играю на приличном уровне. Не всегда операции на глаза идут по плану. Если что-то пойдёт не так, это будет конец моей карьеры. Я буду продолжать оценивать риски каждый год и, возможно, в какой-то момент сделаю операцию.

Когда я надеваю очки и смотрю на стол, это невероятно. Шары выглядят как футбольные мячи, сукно красивого зеленого цвета, я отчётливо вижу лузы. Когда я их снимаю, то даже не вижу сеток луз. Если два шара находятся близко друг к другу, я не могу увидеть, пройдёт ли один мимо другого. При дальних ударах я в основном гадаю, но пока гадаю достаточно точно, поэтому в настоящий момент не хочу ничего с этим делать», – признавался Марк.

С учётом результатов валлийца, в его слова было непросто поверить.

Марк Уильямс Фото: George Wood/Getty Images

«Приходится играть в угадайку»

За пару лет, прошедших с того интервью, ситуация не улучшилась. Наоборот, всё стало хуже, по признанию самого Уильямса.

«Любая победа для меня сейчас – это хорошо, потому что моё зрение практически полностью исчезло. За последние полгода оно сильно ухудшилось. После чемпионата мира я изучу вопрос, чтобы понять, можно ли мне сделать лазерную коррекцию. Возможно, пришло время попробовать.

Если раньше размытыми были только длинные удары, то теперь размыто всё. Это немного беспокоит, но я займусь этим после ЧМ. Я даже не вижу табло, когда играю. Всё размыто. С каждым месяцем становится всё хуже. Я понятия не имею, попадают ли шары в лузу. Играть и так достаточно сложно, однако мне приходится ещё играть в угадайку», – признался Марк в марте 2025 года.

Операция по лазерной коррекции зрения в наши дни стала обыденностью. Её проводили и топ-снукеристам: например, Джадду Трампу и Стивену Магуайру. Вот только, видимо, у Уильямса ситуация сложнее, раз он не рискует.

«Я читал про операцию и общался с людьми, которые её сделали, и, честно говоря, это меня немного пугает. Мне нужно принять важное решение. Несколько человек, с которыми я говорил, особенно Энтони Гамильтон, сказали, что это бесполезно под светом софитов. Поэтому операция разрушила их карьеру. Это как бы оказало на меня влияние. После того как чемпионат мира закончится, мне придётся изучить этот вопрос более подробно».

По местам всё должен был расставить чемпионат мира – именно после этого турнира валлиец собирался принять ответственное решение о своём здоровье.

Марк Уильямс Фото: George Wood/Getty Images

«Я вижу два-три шара»

С учётом проблем со зрением, успешного выступления Марка в Крусибле вряд ли кто-то ждал. Тем не менее в первом раунде Уильямс обыграл У Ицзэ – 10:8. После матча валлиец рассказал, как справляется со своей проблемой.

«Это хорошая победа, если учитывать, что я наполовину слепой. Я всё ещё борюсь. Всю неделю я проводил по шесть часов в день на тренировках. В один день я играл с контактными линзами, в другой – без них, а потом – снова с ними. В один момент я просто сказал Ли (Уокер – тренер Марка Уильямса. – Прим. «Чемпионата»): «Послушай, ты – лучший тренер в мире. Скажи, я лучше играю в линзах или без них?» Он сказал: «Я думаю, тебе стоит играть без них».

Лучше мне уже не станет, будет только хуже. 12 июня мне назначили операцию по замене хрусталика. Если всё пройдёт хорошо и это мне поможет, то у меня будет ещё лет пять. Я знаю, что если я не сделаю операцию, то у меня не останется этих лет, поскольку сейчас я вижу два-три шара», – рассказал Уильямс TNT Sports.

Несмотря на имеющиеся сложности, Марк выбивал одного соперника за другим. В полуфинале валлийцу удалось обыграть лучшего снукериста сезона Джадда Трампа – 17:14. После матча трёхкратный чемпион мира даже пошутил насчёт своего зрения.

«Я в полуфинале самого крупного турнира в туре. Я всё ещё играю нормально. Что делать? Замена хрусталика назначена на 12 июня — внесён залог, но теперь мне нужно подумать. Я хочу вернуть свой залог!» – смеясь, заявил Уильямс.

В итоге выиграть чемпионат мира в четвёртый раз Марку не удалось, хотя он и так сделал невозможное. Даже страшно представить, как круто будет играть валлиец с идеальным зрением. Возможно, всем нам стоит ждать возвращения Уильямса на вершину уже в следующем году?!