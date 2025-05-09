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Американский гроссмейстер Ханс Ниманн прошёл проверку на детекторе лжи и вызвал на матч россиянина Даниила Дубова

Не жулик, а просто гений! Ханс Ниманн успешно прошёл проверку на детекторе лжи
Андрей Шитихин
Ханс Ниманн
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Бездушная машина подтвердила, что американец не читерил. Но что на это ответит Даниил Дубов?

Скандальный американский гроссмейстер Ханс Ниманн буквально одним сообщением в социальной сети вновь приковал к себе внимание всего шахматного мира. Всем известно, что его подозревают в читерстве, а проиграв недавно матч россиянину Даниилу Дубову, Ханс обязался пройти проверку на детекторе лжи. И, по собственному утверждению, прошёл её успешно.

Ниманн поначалу пытался уйти от полиграфа:
Самый скандальный шахматист мира пытается обмануть россиянина. Что с лицом, Ханс?!
Самый скандальный шахматист мира пытается обмануть россиянина. Что с лицом, Ханс?!

Естественно, Ханс не стал публиковать никаких подробностей. Зачем ему открывать сразу все карты, когда можно держать на себе внимание долгое время, доставая из рукава один козырь за другим. Вот он, этот твит:

«Полиграф пройден, пройден по всем фронтам.

Вы когда-нибудь обманывали за доской?
– Нет.

Вердикт: правда.

Думаю, пришло время для реванша с Дубовым. Через две недели снова буду в Москве!»

История с Ниманном тянется ещё с 2022 года, когда Магнус Карлсен уступил американцу и намекнул на возможную нечестность своего соперника.

Как Карлсен развязал конфликт с Ниманном:
Магнуса Карлсена хотят засудить на $ 100 млн за клевету. Скандал уже перешёл все границы
Магнуса Карлсена хотят засудить на $ 100 млн за клевету. Скандал уже перешёл все границы

Продолжился большой скандал в Нью-Йорке на чемпионате мира по блицу и быстрым шахматам в конце 2024 года. Тогда Дубов не явился на партию с Ниманном, объяснив это тем, что проспал. Конечно, никто не поверил. Американец выплеснул эмоции в соцсети, предложив Дубову решить всё за доской. Он гарантировал очень приличный призовой фонд и был готов сыграть в России. Даниила призовой фонд не прельстил, но он потребовал от Ниманна в случае его поражения пройти проверку на полиграфе. Вопрос тоже был сразу задан – жульничали ли вы когда-нибудь за доской?

Дубов всё-таки выведет Ниманна на чистую воду?
Мир узнает правду про Ханса Ниманна! Россиянин испытает американца на детекторе лжи
Мир узнает правду про Ханса Ниманна! Россиянин испытает американца на детекторе лжи

Ниманн в упорной борьбе проиграл, а затем начал постепенно сливаться с проверки. Однако в итоге согласился. А теперь вот объявил, что прошёл полиграф и он чист. Стал бы Ханс выкладывать такой пост, не имея доказательств того, что он действительно прошёл проверку? Конечно, нет. Иначе его репутации конец.

Пока он действительно ведёт себя не как жулик, а как гений. Гений маркетинга, который ловко подогревает интерес к своим действиям.

Ханс Ниманн

Ханс Ниманн

Фото: gmhans.com

Теперь же ход за Даниилом Дубовым. Согласится россиянин на матч-реванш и пожмёт ли руку своему сопернику? И можно ли будет окончательно сказать, что Ханс Ниманн – честный гроссмейстер? Или Магнус будет против?

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