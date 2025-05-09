«Мы в шоке». Призёр Олимпиады-2024 погиб в страшной аварии

Хосая Райсуке поднимал судью в воздух, был балагуром, но его звезда погасла в один миг.

Французский спорт в трауре: в возрасте 30 лет в страшном ДТП погиб призёр Олимпиады, игрок регбийного клуба «Кастр Олимпик» Хосая Райсуке.

«Он был настоящим бойцом»

Утром 8 мая в его машину на железнодорожном переезде на большой скорости врезался поезд, сообщило издание Nine.com.au.

Спортсмен решил вернуться домой после тренировки, чтобы забрать некоторые вещи. Как раз в эти дни клуб готовился к предстоящей игре в лиге Тop-14 с «Клермоном».

Хосая Райсуке Фото: Panoramic/Zuma/ТАСС

Издание приводит слова прокурора города Кастр Элодии Бюгель, которая говорит, что машина пересекла ограждения и была сбита составом. Несколько одноклубников погибшего стали свидетелями происшествия. Их потом освободили от игр, а команда выступила с заявлением.

«Мы в шоке от внезапной смерти Хосая. Он был светлым человеком как на поле, так и за его пределами, являлся опорой фиджийской общины в нашем клубе. Несмотря на боль, вера поможет нам пережить это чрезвычайно трудное время. Конечно, я думаю о его супруге и семье. Благодарю всех, кто выразил поддержку. Мы не будем делать других заявлений и просим уважать трагедию его семьи», – приводит слова президента «Кастр Олимпик» Пьер-Ива Револя пресс-служба клуба.

Спустя несколько часов после ДТП около стадиона команды по регби-7 образовался стихийный мемориал. Около сотни человек почтили память Райсуке, среди которых фанаты, близкие и жена спортсмена.

Высказался о трагедии и бывший тренер регбиста Ксавье Пемеха.

«Думаю, семье помогут. Это будет очень тяжело пережить. Нам тяжело, даже находясь далеко, а я даже не представляю, как ужасно это для них. Он обожал заносить попытки, побеждать. Был настоящим бойцом», – приводит слова специалиста La Depeche.

Поднял судью в воздух

Свой профессиональный путь Хосая Райсуке начал в 2015 году, когда его подписал «Стад Франсе». Уже через два года он перешёл в «Неверс», а в 2021-м стал игроком «Кастра». В этом сезоне вингер вышел на поле в семи матчах и успел занести одну попытку.

В 2017 году с Райсуке расторгли контракт в «Стад Франсе» из-за обвинений в сексуальном насилии. А в январе 2021 года регбист получил красную карточку за то, что в добавленное время поднял на руки судью. За это его дисквалифицировали на пять встреч. Инцидент произошёл в то время, когда Райсуке выступал за «Стад Франсе».

Хосая Райсуке поднял судью Фото: Кадр из трансляции

К тому моменту на его счету уже было 10 жёлтых и пять красных карточек.

Вершиной его карьеры стало серебро в составе сборной Фиджи по регби-7 на Олимпиаде в Париже. Тогда в финале победу одержала Франция со счётом 28:7.

Во французском чемпионате Хосая Райсуке был одним из самых ярких игроков. Но его звезда несправедливо рано погасла.

«Кастр» уже перенёс субботний матч на конец мая. Вместо этого 10 мая на клубном стадионе соберутся люди, чтобы вновь почтить память регбиста.