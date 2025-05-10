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Пляжный футбол, чемпионат мира — 2025, Беларусь — Сенегал, 1/2 финала ЧМ-2025, онлайн-трансляция матча 10 мая 2025

Исторический матч для белорусов! Битва за первый финал чемпионатов мира! LIVE
Батраз Томаев
Сборная Беларуси по пляжному футболу
Комментарии
Получится ли пройти Сенегал?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В субботу, 10 мая, на Сейшельских островах пройдёт очередной игровой день на чемпионате мира по пляжному футболу — 2025. В полуфинале соревнований сборная Беларуси сыграет с командой Сенегала. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча и расскажет вам обо всём, что происходит на песке и за его пределами. Старт запланирован на 17:00 мск.

ЧМ-2025 . 1/2 финала
10 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Беларусь
Не начался
Сенегал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как для Беларуси, так и для Сенегала этв встреча является отличной возможностью впервые в своей истории выйти в финал ЧМ. До этого каждая из команд уступала в 1/2 финала и матче за бронзу: белорусы — в 2024 году, а сенегальцы — в 2021-м. Команде Николаса Альварадо стоит по-особому отнестись к сопернику, ведь до этого у белорусов были не такие сильные визави. Недооценка Сенегала, который обыграл Испанию в групповом этапе, а затем выжил в 1/4 финала с Италией, может закончиться печально. Наши соседи рассчитывают только на победу, но для этого нужно будет изрядно постараться.

В другой полуфинальной встрече сойдутся Португалия и Бразилия. Игра начнётся в 18:30 мск.

Календарь чемпионата мира - 2025
Сетка плей-офф чемпионата мира - 2025
11:09 Батраз Томаев

Игра с Ираном у Беларуси выдалась напряжённой. В первых двух отрезках игры команды забили по одному голу, а в заключительном тайме ворота были поражены пять раз! Хроника сумасшедшего матча 1/4 финала в нашем материале.

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Сегодня также пройдёт второй полуфинал, в котором сыграют Бразилия и Португалия.

ЧМ-2025 . 1/2 финала
10 мая 2025, суббота. 18:30 МСК
Португалия
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
11:03 Батраз Томаев

Добрый день! Осталось шесть часов до полуфинала ЧМ по пляжному футболу, где Беларусь сойдётся с Сенегалом. Эта игра может стать самой серьёзной для наших соседей на турнире.

Белорусов нужно поддержать!

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