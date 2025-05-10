Исторический матч для белорусов! Битва за первый финал чемпионатов мира! LIVE

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В субботу, 10 мая, на Сейшельских островах пройдёт очередной игровой день на чемпионате мира по пляжному футболу — 2025. В полуфинале соревнований сборная Беларуси сыграет с командой Сенегала. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча и расскажет вам обо всём, что происходит на песке и за его пределами. Старт запланирован на 17:00 мск.

Как для Беларуси, так и для Сенегала этв встреча является отличной возможностью впервые в своей истории выйти в финал ЧМ. До этого каждая из команд уступала в 1/2 финала и матче за бронзу: белорусы — в 2024 году, а сенегальцы — в 2021-м. Команде Николаса Альварадо стоит по-особому отнестись к сопернику, ведь до этого у белорусов были не такие сильные визави. Недооценка Сенегала, который обыграл Испанию в групповом этапе, а затем выжил в 1/4 финала с Италией, может закончиться печально. Наши соседи рассчитывают только на победу, но для этого нужно будет изрядно постараться.

В другой полуфинальной встрече сойдутся Португалия и Бразилия. Игра начнётся в 18:30 мск.