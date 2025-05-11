Матч всей жизни у Игоря Бриштеля и команды. Для победы нужно совершить невозможное!

День икс для сборной Беларуси! Сумеют ли они одолеть бразильцев в финале ЧМ-2025? LIVE

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В воскресенье, 11 мая, на Сейшельских островах пройдёт заключительный игровой день на чемпионате мира по пляжному футболу — 2025. В финале соревнований сборная Беларуси сыграет с командой Бразилии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи и расскажет вам обо всём, что происходит на песке и за его пределами. Начало — в 18:30 мск.

Белорусские пляжники играют матч жизни. Для них финал турнира на Сейшелах — первый в истории. До этого было лишь обидное поражение в игре за бронзу ЧМ-2024. А вот бразильцам биться за титул уже не впервой. Они — 15-кратные чемпионы планеты и только два раза уступали в решающий момент. Игорь Бриштель вместе с партнёрами по сборной должны чем-то удивить соперников и не допустить голевых атак у своих ворот. Получится ли? Узнаем уже совсем скоро!

А на разогреве у хедлайнеров вечера будут Португалия и Сенегал, которые решат судьбу бронзовых наград ЧМ-2025. Начало этой игры — в 17:00 мск.