Гимнастка, менявшая гражданство, вернулась в Россию. Почему она уехала из Европы?

Екатерина Веденеева много лет была звездой в Словении. Но когда её спортивная карьера закончилась, пришлось возвращаться на родину.

В последние три года мы привыкли слышать новости, что очередной российский спортсмен сменил спортивное гражданство. Но на днях случилась почти уникальная обратная ситуация. Экс-россиянка Екатерина Веденеева, представлявшая Словению как гимнастка, решила вернуться в Россию в качестве судьи. Что сподвигло спортсменку на такое решение?

«Винер отреагировала спокойно»

Екатерина Веденеева родилась в Иркутске в 1994 году. В 2011 году она попала в сборную России, а в 2015-м в её составе поехала на Универсиаду в Кванджу, Южная Корея. На своём первом крупном турнире россиянка стала пятой в многоборье и в упражнениях с лентой и седьмой – с булавами.

Дальше особых успехов Веденеева не демонстрировала и в 2018-м, не выдержав конкуренции в России, сменила спортивное гражданство на словенское. В новой стране у Екатерины дела пошли лучше – она как минимум получила шанс регулярно ездить на важнейшие международные турниры: этапы Кубка мира и чемпионаты мира, которые раньше для неё были закрыты.

Екатерина Веденеева Фото: Dan Mullan/Getty Images

«Ирина Александровна [Винер] отреагировала спокойно, она ко мне уважительно относилась. Когда мы к ней подошли и сообщили эту новость, мне уже было 24 года. Было два пути: либо завершать карьеру, либо придумывать что-то ещё. Она поддержала моё решение, одобрила переход. Не было ни конфликтов, ни споров. Всё по обоюдному согласию. Я вообще получила очень много слов поддержки со всех сторон. И со стороны России в том числе – все говорили, что это ещё одна представительница русской школы на международном уровне. От страны может выступать максимум два человека, а интересных гимнасток очень много. Все были рады», – рассказывала потом гимнастка News.ru.

Первого успеха в новой стране Веденеева добилась в 2019-м. Она взяла бронзу на Кубке мира и серебро на этапе Гран-при, став первой словенской гимнасткой, получившей медаль на этих турнирах. Чуть позже в коллекции спортсменки появилось ещё несколько наград с этапов Гран-при.

В 2021-м Екатерина поехала на свою первую Олимпиаду. Тогда экс-россиянка заняла 16-е место и не прошла в финал, но так или иначе она стала первой в истории словенской спортсменкой, выступившей на Олимпиаде в соревнованиях по художественной гимнастике.

А дальше результаты росли с каждым годом. Это было удивительно, ведь спортсменке уже исполнилось 27 лет. С учётом того, что большинство гимнасток завершает карьеру до 22 лет, Веденеева считалась настоящим ветераном.

В 2022 году экс-россиянка выиграла бронзу в упражнениях с лентой на чемпионате мира. Такого гимнастки из Словении никогда не добивались! Через год Екатерина установила ещё одно историческое достижение. Она стала самой возрастной гимнасткой, взявшей медаль на чемпионате Европы. Бронзу на ЧЕ-2023 Веденеева выиграла в 28 лет. В том же году спортсменка пополнила свою копилку медалей ещё одной бронзой чемпионата мира.

Екатерина Веденеева Фото: Jamie Squire/Getty Images

В 30 лет Екатерина поехала на Олимпиаду в Париже. Там гимнастка дошла до финала, заняв очень солидное шестое место в многоборье.

«Я начинаю новую главу»

После Игр-2024 Веденеева выступала на соревнованиях лишь с показательными номерами, а также активно проводила мастер-классы. Не один раз гимнастка бывала в России, в частности в родной Сибири. В октябре Веденеева стала судьёй на финале Кубка сильнейших, а в ноябре дебютировала как главный рефери на турнире «Огни Енисея».

«Я здесь как судья. Меня лично не пригласили, я сама приехала. Поняла, что пора начинать судейскую деятельность, мне это очень нравится, это интересно.

В роли судьи я уже три года, в прошлом году получила всероссийскую категорию. В силу своего возраста успеваю все совмещать: тренер, судья и спортсмен. Я не объявляла о завершении карьеры, сейчас восстанавливаюсь, дальше посмотрим», – говорила Екатерина после Кубка сильнейших.

А 8 мая 2025 года стало известно, что Веденеева меняет спортивное гражданство со словенского на российское. Правда, уже не в качестве гимнастки, а в качестве судьи. Информацию официально опубликовала FIG. На следующий день Екатерина объявила о завершении карьеры.

«Сегодня я решила официально закончить одну самую большую главу моей жизни. 26 лет из 30 я посвятила художественной гимнастике. Это были незабываемые годы. И если бы мне предложили пройти весь этот путь сначала, я бы, не задумываясь, согласилась. Я сделала в гимнастике и для гимнастики больше, чем могла представить и мечтать. Отдала всю душу и сердце этому виду спорта. Гимнастика однажды – гимнастика навсегда!

Я заканчиваю спортивную карьеру как гимнастка и начинаю новую, не менее интересную главу своей жизни в качестве тренера и судьи. Надеюсь, наш теперь уже тренерский тандем с Еленой Александровной [Дрожановой] подарит миру новых красивых гимнасток», – написала Веденеева на своей странице в соцсетях.

Теперь Екатерина – старший тренер юниорской сборной Красноярского края в тандеме с Еленой Дрожановой, с которой спортсменка работает с 14 лет. Кроме того, бывшая гимнастка активно пробует себя в качестве судьи. Ну и главное – Веденеева окончательно переехала из Словении в Красноярск.

Екатерина Веденеева Фото: Toru Hanai/Getty Images

«Где родился, там и пригодился»

Почему же Екатерина, которая последние восемь лет жила в Европе, решила вернуться в Россию? Оказывается, всё дело в отношении к гимнастке в Словении. Ей не предложили никаких вариантов после завершения карьеры.

«Наверное, Словения – одна из немногих стран, от которой предложение работать не поступало. Не было предложения остаться, развивать и поддерживать то, что мы старались возводить в этом виде спорта.

Мне обидно не столько из-за отсутствия предложения, сколько из-за того, что наш путь, наша цель, к которой мы пытались привести своим результатом – это всё на нас и закончилось. На данный момент там нет гимнасток, которые могли бы это поддержать. Я очень надеюсь, что в будущем они, возможно, появятся. Но у них свои стереотипы, методы, принципы работы. Может быть, наши методы работы им показались неподходящими. Это не говорит о том, что вот они виноваты, не предложив нам дальнейшее сотрудничество. Нет. Тут еще вопрос, согласились бы мы или нет. Так уж устроена жизнь.

Есть такая пословица: где родился, там и пригодился. Было очень много предложений из разных стран, но на данный момент мы остались в России, работаем в Красноярске, у нас замечательные дети и замечательная школа. Надеюсь, у нас получится», – поделилась комментарием Веденеева с «Матч ТВ».

Также экс-гимнастка объяснила, почему решила после завершения выступлений активно заниматься судейской деятельностью. По словам Екатерины, по ходу карьеры она часто сталкивалась с несправедливостью.

«Художественная гимнастика – субъективный вид спорта, но мне бы очень хотелось, чтобы он был максимально справедливым», – добавила Веденеева.

Посмотрим, как пойдёт карьера Екатерины в России. Может быть, как судья в России она достигнет большего, чем как гимнастка в Словении?