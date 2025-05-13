Американский борец-чемпион попался на эскорт-услугах. За что арестовали Кайла Снайдера?

Главный соперник Садулаева хотел отдохнуть со жрицей любви, но нарвался на офицера полиции. Теперь его ждёт суд.

Возможно, главная схватка матчевой борцовской встречи Россия – США, запланированная на лето, оказалась под угрозой. Олимпийский чемпион Кайл Снайдер был арестован полицией в рамках специальной операции по борьбе с проституцией в штате Огайо. Главный соперник Абдулрашида Садулаева решил развлечься, но подставной проституткой оказалась офицер полиции.

Всё произошло достаточно банально. Полиция Коламбуса (штат Огайо) в рамках спецоперации размещала объявление об оказании эскорт-услуг. Во время созвона потенциальные клиенты договаривались о месте и времени встречи, а когда появлялись в условленном месте и отдавали деньги офицерам под прикрытием, оказывались пойманы с поличным.

За что арестован Кайл Снайдер? Олимпийский чемпион Кайл Снайдер задержан в рамках операции по борьбе с проституцией

Так случилось и со Снайдером. Он позвонил по объявлению и договорился о встрече в ближайшем мотеле. 9 мая примерно в 20:35 борец явился на место, где потребовал от проститутки (а на самом деле от офицера полиции) определённые услуги и отдал наличные. Сразу после этого явились уже не переодетые, а самые настоящие полицейские, которые зафиксировали все действия Снайдера, сняли с него показания и отпустили под обязательство явиться в суд 19 мая.

Избежать наказания у спортсмена не получится – в штате Огайо законодательно запрещены как занятия проституцией, так и покупка соответствующих услуг. Максимальное наказание, которое в данном случае грозит Снайдеру – до $ 500 штрафа и до 60 дней тюремного заключения. Скорее всего, обойдётся только штрафом.

Кайл Снайдер и Абдулрашид Садулаев Фото: Naomi Baker/Getty Images

Однако если найдутся какие-то отягчающие обстоятельства – например, угрозы или физическое насилие со стороны борца по отношению пусть и к подставной проститутке – тогда Кайл может некоторое время и в тюрьме провести.

Безусловно, дома ему предстоят разборки с женой, бывшей футболисткой сборной США Мэдди Пэк. Супруги воспитывают сына Джуду. Для мальчишки поведение отца в данной ситуации – не лучший пример.

Помимо семейных разборок, Снайдер может пропустить матчевую встречу борцовских сборных России и США, которую анонсировал глава ФСБР Михаил Мамиашвили. Предварительно эта встреча запланирована на конец июля. Но для этого суд должен принять какое-то запредельно жёсткое решение, а тут напрашиваются штраф и обязательство посещать специальные курсы для людей, которые пользуются запрещёнными услугами жриц любви.

Так что вряд ли Снайдер, объявивший, что его главная цель – завоевать медаль на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе, избежит схватки со своим принципиальным соперником Абдулрашидом Садулаевым. В их первом поединке в финале ЧМ-2017 победил американец. Однако для россиянина это было первое выступление в категории до 97 кг. Три следующие схватки (два финала чемпионата мира и финал Олимпиады в Токио) Садулаев выиграл.