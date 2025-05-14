Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Дзюдоистка, выигравшая Паралимпиаду среди слепых, оказалась зрячей: Шахану Гаджиеву дисквалифицировали пожизненно

Громкий скандал вокруг паралимпийской чемпионки: дзюдоистка оказалась зрячей!
Батраз Томаев
Шахана Гаджиева на Играх-2020
Аудио-версия:
Комментарии
Азербайджанскую спортсменку Шахану Гаджиеву пожизненно отстранили от соревнований за обман.

Паралимпийская сборная Азербайджана оказалась в центре скандала, развернувшегося во время чемпионата мира – 2025 по парадзюдо.

Сразу две представительницы команды по итогам медицинского освидетельствования не смогли подтвердить свою категорию здоровья. Одну из них – паралимпийскую чемпионку – дисквалифицировали пожизненно.

Обманом счастье не получишь?

Перед стартом турнира в Казахстане как гром среди ясного неба грянула новость: к участию в турнире не допустили Шахану Гаджиеву. Ранее по документам она имела проблемы со зрением и выступала в категории J2 (атлеты, у которых острота зрения менее 60 градусов в бинокулярном зрении). Однако во время прохождения медицинского контроля специалисты признали спортсменку зрячей, сообщает Azerisport со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Азербайджана.

Это большой удар по репутации всего паралимпийского спорта. Ведь в 2021 году Гаджиева стала чемпионкой Паралимпиады в весе до 48 кг.

Однако на этом неприятности для азербайджанской команды не закончились. Медосмотр обнаружил ещё одно серьёзное несоответствие – у Эльнары Низамлы, которая ранее считалась полностью незрячей, было выявлено остаточное зрение. Её категорию годности изменили с J1 (практически полное отсутствие зрения) до J2.

«Мы придерживались принципов прозрачности»

Когда скандал набрал обороты, Паралимпийский комитет Азербайджана выступил с заявлением. Там попытались объяснить суть возникшей истории.

«Категории B1, B2 и B3, в которых проводились соревнования по парадзюдо на летних Паралимпийских играх Токио-2020, в период до и на самих Играх-2024 Париж были сокращены и объединены в две категории – J1 и J2. В результате этих изменений из списка допустимых заболеваний для категории J2 были исключены многие офтальмологические диагнозы.

Паралимпийцу не хотели платить призовые. Почему?
«Меценат прислал открытку». Почему призёру Паралимпиады-2024 не платят призовые?
Эксклюзив
«Меценат прислал открытку». Почему призёру Паралимпиады-2024 не платят призовые?

По этой причине Международной ассоциацией спорта для слепых (IBSA) наши парадзюдоисты были повторно направлены на медицинскую классификацию. Несмотря на то что победительница Токио-2020 Шахана Гаджиева до 2024 года представляла нашу страну в парадзюдо в категории J2, из-за указанных изменений стало ясно, что она больше не сможет выступать в соревнованиях по парадзюдо.

Национальный паралимпийский комитет предпринимает все необходимые шаги для адаптации к новым требованиям медицинской классификации. Мы заинтересованы в формировании нового поколения спортсменов во всех видах спорта.

Национальный паралимпийский комитет всегда придерживался принципов прозрачности и продолжит предпринимать все необходимые меры для успешных выступлений наших паралимпийцев на международной арене», – приводит текст заявления Azerisport.

Шахана Гаджиева на Играх-2020

Шахана Гаджиева на Играх-2020

Фото: Koki Nagahama/Getty Images

Поставили крест на карьере

Об изменениях в категориях годности в соревнованиях по парадзюдо стали говорить ещё перед Токио-2020, а перед Парижем-2024 нововведения были приняты. Официально с 1 января 2022 года вместо тех самых трёх классов появилось два.

Правила стали строже – факт. Новость ли это для спортсменов и других представителей национальных команд? Совсем нет.

Заявлению азербайджанских спортивных властей можно было бы безоговорочно поверить. Но неужели никто в национальном паралимпийском комитете не захотел привести состав сборной в соответствие с правилами организации, которая и проводит соревнования для незрячих? В данном случае это Международная федерация спорта слепых (IBSА).

Или же функционеры просто решили, что и так прокатит? Возможно, в последние годы действительно прокатывало, потому что Шахана Гаджиева, выступавшая в категории J2, успела выиграть две бронзы ЧМ (Баку-2022 и Бирмингем-2023), а также завоевать золото ЧЕ-2023 в Роттердаме.

Неужели спортсменку просто никто не проверял?

Теперь люди, отвечающие за азербайджанский паралимпийский спорт, подставили как себя, так и свою чемпионку.

Интересно, а сколько таких случаев не вскрылось в других сборных?

Допинг в паралимпийском спорте, увы, тоже не редкость:
Испанского паралимпийца дисквалифицировали на 3 года за тот же препарат, что был у Синнера
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android