Громкий скандал вокруг паралимпийской чемпионки: дзюдоистка оказалась зрячей!

Паралимпийская сборная Азербайджана оказалась в центре скандала, развернувшегося во время чемпионата мира – 2025 по парадзюдо.

Сразу две представительницы команды по итогам медицинского освидетельствования не смогли подтвердить свою категорию здоровья. Одну из них – паралимпийскую чемпионку – дисквалифицировали пожизненно.

Обманом счастье не получишь?

Перед стартом турнира в Казахстане как гром среди ясного неба грянула новость: к участию в турнире не допустили Шахану Гаджиеву. Ранее по документам она имела проблемы со зрением и выступала в категории J2 (атлеты, у которых острота зрения менее 60 градусов в бинокулярном зрении). Однако во время прохождения медицинского контроля специалисты признали спортсменку зрячей, сообщает Azerisport со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Азербайджана.

Это большой удар по репутации всего паралимпийского спорта. Ведь в 2021 году Гаджиева стала чемпионкой Паралимпиады в весе до 48 кг.

Однако на этом неприятности для азербайджанской команды не закончились. Медосмотр обнаружил ещё одно серьёзное несоответствие – у Эльнары Низамлы, которая ранее считалась полностью незрячей, было выявлено остаточное зрение. Её категорию годности изменили с J1 (практически полное отсутствие зрения) до J2.

«Мы придерживались принципов прозрачности»

Когда скандал набрал обороты, Паралимпийский комитет Азербайджана выступил с заявлением. Там попытались объяснить суть возникшей истории.

«Категории B1, B2 и B3, в которых проводились соревнования по парадзюдо на летних Паралимпийских играх Токио-2020, в период до и на самих Играх-2024 Париж были сокращены и объединены в две категории – J1 и J2. В результате этих изменений из списка допустимых заболеваний для категории J2 были исключены многие офтальмологические диагнозы.

По этой причине Международной ассоциацией спорта для слепых (IBSA) наши парадзюдоисты были повторно направлены на медицинскую классификацию. Несмотря на то что победительница Токио-2020 Шахана Гаджиева до 2024 года представляла нашу страну в парадзюдо в категории J2, из-за указанных изменений стало ясно, что она больше не сможет выступать в соревнованиях по парадзюдо.

Национальный паралимпийский комитет предпринимает все необходимые шаги для адаптации к новым требованиям медицинской классификации. Мы заинтересованы в формировании нового поколения спортсменов во всех видах спорта.

Национальный паралимпийский комитет всегда придерживался принципов прозрачности и продолжит предпринимать все необходимые меры для успешных выступлений наших паралимпийцев на международной арене», – приводит текст заявления Azerisport.

Шахана Гаджиева на Играх-2020 Фото: Koki Nagahama/Getty Images

Поставили крест на карьере

Об изменениях в категориях годности в соревнованиях по парадзюдо стали говорить ещё перед Токио-2020, а перед Парижем-2024 нововведения были приняты. Официально с 1 января 2022 года вместо тех самых трёх классов появилось два.

Правила стали строже – факт. Новость ли это для спортсменов и других представителей национальных команд? Совсем нет.

Заявлению азербайджанских спортивных властей можно было бы безоговорочно поверить. Но неужели никто в национальном паралимпийском комитете не захотел привести состав сборной в соответствие с правилами организации, которая и проводит соревнования для незрячих? В данном случае это Международная федерация спорта слепых (IBSА).

Или же функционеры просто решили, что и так прокатит? Возможно, в последние годы действительно прокатывало, потому что Шахана Гаджиева, выступавшая в категории J2, успела выиграть две бронзы ЧМ (Баку-2022 и Бирмингем-2023), а также завоевать золото ЧЕ-2023 в Роттердаме.

Неужели спортсменку просто никто не проверял?

Теперь люди, отвечающие за азербайджанский паралимпийский спорт, подставили как себя, так и свою чемпионку.

Интересно, а сколько таких случаев не вскрылось в других сборных?