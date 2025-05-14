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Российских гребцов-юниоров хотели заставить подписать антироссийскую декларацию перед чемпионатом Европы — наши отказались

Мелкая пакость. Поляки не пустили российских гребцов на международные соревнования
Юлия Сидорова
Наши спортсмены отказались подписывать декларацию
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Наши спортсмены отказались подписывать антироссийскую декларацию и не выступят на юниорском чемпионате Европы.

В конце мая в польском городе Крушвица гребцы-юниоры в возрасте до 19 лет выступят на чемпионате Европы. К сожалению, опять без России.

Поляки в обход правил Международной федерации гребного спорта сделали всё, чтобы наши спортсмены пропустили соревнования. Напакостили.

В начале марта 2025 года исполком Международной и Европейская конфедерации гребного спорта допустили россиян до 19 и до 23 лет во всех классах, кроме восьмёрки с рулевым, до мировых турниров в уже привычном нам нейтральном статусе.

У конькобежцев с допуском всё намного сложнее:
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В мае юниоры собирались помериться силами со сверстниками из других стран на чемпионате Европы по академической гребле. Команда готовилась к выступлению в Польше, пока не вмешалась сама страна-организатор.

В последний момент оргкомитет и министерство спорта и туризма Польши выдвинули свои условия для участия наших в соревнованиях в Крушвице. От юных спортсменов, тренеров и специалистов сборной требовали подписания особой политической декларации, состоящей из трёх пунктов.

Подробно о содержании предложенной декларации рассказал президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

«Первый пункт – необходимо соблюдать нейтральность. И это понятно, это требование World Rowing. Тут никаких вопросов у нас нет. Второй – спортсмен не должен получать государственного финансирования либо средства спонсоров, физических лиц, связанных с государством. Что просто невозможно. Система подготовки у нас понятным образом структурирована. Так что утвердить это мы не можем. И третий пункт — спортсмен не должен поддерживать СВО и режим лидеров своих государств. Это касается российских и белорусских спортсменов».

Гимнастов тоже допускали, но они не поехали:
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Российские юниоры были вынуждены отказаться от подписания польской декларации, поставившей политику выше спортивной составляющей.

«Оргкомитет счёл необходимым ввести дополнительные критерии допуска, не подлежащие обсуждению и выходящие далеко за рамки спортивного принципа. Мы как федерация должны защищать права наших спортсменов, тренеров и специалистов», – объяснил отказ от выступления на чемпионате Европы Свирин.

Кстати, ближайшие международные соревнования для спортсменов до 23 лет вновь пройдут в Польше. Надеяться на допуск россиян на условиях, выдвинутых спортивными организациями, не приходится. А уже в августе у юниоров до 19 лет пройдёт первенство мира. Принимающая страна — Литва.

Остаётся надеяться, что литовское государство не вмешается в судьбу российских гребцов. Хотя, прямо скажем, надежды на это мало.

Литва ведёт себя ещё более недружелюбно:
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