Парню ещё нет и 15 лет, а он уже выполнил гроссмейстерские нормы и планирует биться за путёвку в турнир претендентов.

Юный шахматный талант из России пробился на Кубок мира. Кто такой Иван Землянский?

В последние несколько лет в российских шахматах происходит эпохальная смена поколений – на арену выходят новые, молодые герои. Самым громким успехом молодёжи за последние годы стала победа Володара Мурзина в чемпионате мира по рапиду, но за его спиной есть и другие таланты. Стремительно рвётся вперед 10-летний Рома Шогджиев, уже стали гроссмейстерами юные Савва Ветохин и Артем Усков. А лидером этой очень талантливой группы шахматистов является Иван Землянский.

Ваня, которому 31 августа 2025-го исполнится 15 лет, стал гроссмейстером ещё в прошлом году, выполнив заключительный норматив на грандиозной швейцарке в Шардже! Он не просто рекордсмен России по части самых молодых гроссмейстеров, его результат – в десятке лучших за всю историю!

А в конце весны 2025 года Землянский сделал новый большой шаг на пути к мировой элите – выиграл в Эль-Айне (турниры в Эмиратах для него по-настоящему счастливые) чемпионат Азии по блицу и занял четвёртое место в квалификации к Кубку мира, став в итоге самым молодым российским участником этого нокаут-турнира за всю историю. Здесь Иван идёт след в след по графику норвежца Магнуса Карлсена! Кстати, в Кубок мира из турнира в ОАЭ вышел ещё один молодой мастер – петербуржец Сергей Лобанов, а его коллега москвич Рудик Макарян завоевал бронзу в блице.

Но кто же такой Иван Землянский и в чём сила его таланта?

Иван делал первые шаги в спорте в Тюмени – в одном из крупнейших шахматных центров с большими традициями за Уралом. В пандемию, как и многие другие звёзды его очень сильного поколения, Землянский совершил настоящий прорыв, играя во Всемирной шахматной паутине. Ваня некоторое время вёл шахматный канал на YouTube, где рассказывал, как играл на популярных платформах с сильнейшими гроссмейстерами мира.

Важнейшим для развития стал творческий союз Землянского с известным тренером, международным мастером Ярославом Призантом. Под руководством одного из лучших детских наставников страны Иван серьёзно прибавил во всех компонентах: сформировал мощный, агрессивный дебютный репертуар, быстро поднял рейтинг, стал чемпионом Уральского федерального округа среди мужчин и начал один за другим выполнять нормативы. Интересно, что Землянский даже не стал тратить время на оформление звания международного мастера, сразу взяв гроссмейстерскую высоту!

Иван Землянский Фото: Валерия Калугина/ТАСС

С прошлого года Ваня начал представлять в российском рейтинг-листе Московскую область (её шахматный глава – сенатор и гроссмейстер Сергей Карякин – объявил о персональной поддержке молодого таланта), а рейтинг Эло Землянского вот-вот пересечёт отметку 2600. Стоит отметить, что сейчас, помимо основного наставника Ярослава Призанта, с Землянским работает тренер мужской сборной страны гроссмейстер Александр Рязанцев.

На крупнейшем российском старте 2025 года «Аэрофлот Опен» Иван попал в число призёров и оказался единственным, кто создал проблемы в партии с триумфатором турнира Яном Непомнящим – лидеру российских шахмат пришлось серьёзно поработать за доской, чтобы оформить ничью.

На чемпионате Азии по блицу в мае 2025-го Ваня прошёлся по соперникам бульдозером – восемь очков из девяти возможных, причём повержены были и его главные конкуренты-медалисты. Было видно, с каким напором и изобретательностью действовал первый российский чемпион Азии.

В классике, по мнению Рязанцева, юноша действовал зрело и уверенно, а Призант выразил предположение, что и тут могла была быть медаль, но «чувствовалась усталость от состоявшегося накануне командного чемпионата России в Сочи, где Ваня играл на первой доске (за сборную Московской области. – Прим. «Чемпионата»)». В последнем туре в поединке против индийского гроссмейстера Нараянана Землянский столкнулся с проблемами, однако не стушевался и, к радости тренера, уверенно провёл оборону.

Иван Землянский очень критически относится к своей игре, это шахматист без малейшей тени зазнайства. Он пообещал работать и прогрессировать дальше, но при этом в интервью ТАСС отметил, что в Азии играть сложнее, чем некогда было в Европе: «Все мои соперники были молодыми и боевыми, все партии прошли в упорной борьбе, кроме самой первой. На мой взгляд, азиаты более цепкие и творческие, чем европейские шахматисты».

Самой симпатичной в Эль-Айне, пожалуй, стала победа Ивана Землянского над одним из самых титулованных шахматистов сильной индийской делегации Люком Мендонкой на победном чемпионате по блицу.

Иван Землянский (Россия) — Люк Мендонка (Индия)

Кубок мира пройдёт в 2025 году в Индии. Там сыграют и Непомнящий, и Дубов, и Артемьев, и Есипенко и другие наши сильнейшие игроки, которые ставят перед собой очень серьёзные задачи. Иван Землянский выступит на турнире такого уровня впервые, однако его соперникам, не стоит сомневаться, придётся несладко в битве с восходящим российским дарованием!