«Я не знаю, как это произошло». Метатели копья устроили историческую битву в Катаре

Сразу двое показали результаты за 90 м. Такое бывает очень редко!

В Дохе (Катар) прошёл третий этап Бриллиантовой лиги. И хоть на этот турнир не приехали главные звёзды мировой лёгкой атлетики, посмотреть было на что. Спортсмены показали несколько лучших результатов сезона в мире и порадовали какой-то поистине сумасшедшей битвой в метании копья!

Историческая дуэль

Пожалуй, главным событием вечера в Дохе неожиданно стали соревнования по метанию копья. Обычно этой дисциплине не уделяют большого внимания, однако в Катаре парни сделали всё, чтобы все смотрели лишь на них.

Индиец Нирадж Чопра и немец Юлиан Вебер показали красивейшую дуэль, где победитель определился буквально в последней попытке. По ходу соревнований оба спортсмена показывали результаты за 89 м, близкие к их личным рекордам. При этом у каждого атлета было и по одной попытке за 90 м! Чопра метнул копьё на 90,23 м, обновив рекорд Индии, а Вебер – на 91,06 м. Этот бросок и принёс Юлиану победу.

Индиец и немец стали лишь 25-м и 26-м мужчинами в истории, метнувшими копьё за 90 м. Но удивительнее здесь другое. Соревнования в Дохе – лишь седьмые в истории, когда два спортсмена показали результаты за 90 м.

«Я не знаю, как это произошло. Предыдущие недели были не такими уж хорошими для меня, но сегодня я чувствовал себя просто великолепно. Бросок на 91,06 м стал победным в последнем раунде. Это было просто идеально!

Условия здесь, в Дохе, с встречным ветром, для нас, метателей копья, просто великолепны. Если бросить чуть вверх, то всё летит просто замечательно.

Юлиан Вебер Фото: Noushad Thekkayil/Getty Images

Я был очень рад за Нираджа, потому что он уже долгое время боролся за этот бросок за 90 м. И для него добиться этого сегодня вечером было по-настоящему особенно», – сказал Вебер после окончания финала.

Кто стал лучшим в мире?

Внимание болельщиков привлёк и забег на 800 м у мужчин. В Катар не приехали главные звёзды: Джамель Седжати, Марко Ароп, Эммануэль Ваниони. Казалось, что красоты не будет, но вторые номера удивили.

Сразу шестеро атлетов выбежали из 1.45. Шестеро участников забега обновили свой лучший результат в сезоне, а один – личный рекорд. Победитель финала Тшеписо Масалела вообще выдал лучший результат сезона в мире – 1.43,11! Ботсванскому спортсмену не хватило всего 0,11 секунды, чтобы обновить рекорд арены, и 0,29 секунды – до собственного рекорда.

Но Масалела был не единственным, кто показал лучший результат сезона в мире в этот соревновательный вечер. Таким же ярким достижением отметилась Тиа Клейтон в забеге на 100 м. Ямайская спортсменка пробежала за 10,92 секунды, обставив собственную сестру-близняшку Тину (11,02) и Эми Хант (11,03). Шелли-Энн Фрейзер-Прайс финишировала лишь четвёртой (11,05). Хоть эти секунды стали для ямайки быстрейшими в сезоне, легендарная спринтерша явно находится не в оптимальной форме.

На этапе Бриллиантовой лиги хорошо себя проявила и Фейс Черотич, также обновившая лучший результат сезона в мире – 9.05,08. В стипльчезе на 3000 м кенийка обошла олимпийскую чемпионку Яви Уинфред.

Следующий этап Бриллиантовой лиги пройдёт 25 мая в Рабате (Марокко).