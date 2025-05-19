ЦСКА вырвал победу за секунду до сирены. Сможет ли «Ростов-Дон» спасти этот финал?

В первом матче москвички одержали победу с минимальной разницей в счёте. Вся борьба за золотые награды ещё впереди.

Сезон в женском гандболе близится к развязке. В воскресенье, 18 мая, был сыгран первый матч финала Суперлиги. В битве за золотые медали сошлись главные фавориты – ЦСКА и «Ростов-Дон».

Кто же заберёт трофей в этом сезоне?

Как фавориты шли к финалу?

Вот уже четыре года подряд мы видим в финале одни и те же команды – ЦСКА и «Ростов-Дон». Впервые они столкнулись в битве за золотые медали в первом полноценном сезоне армейской команды. Весной 2020-го плей-офф не был проведён из-за коронавируса, а уже в 2021-м ЦСКА дошёл до финала и по итогам двух матчей отобрал у «Ростова» золото. Примечательно, что тогда предварительный раунд команды завершили так же, как и в текущем сезоне: «Ростов» на первой строчке, ЦСКА – на третьей. Через год ростовчанки взяли реванш и забрали седьмое золото в коллекцию. А затем два года подряд верх брал армейский клуб, причём в сезоне-2022/2023 командам потребовалось три матча, чтобы решить, кто всё-таки сильнее.

Ситуацию, сложившуюся перед финалом текущего сезона, можно назвать нестандартной. Привычное всем поверье, что родные стены помогают, в этом сезоне не сработало. Соперницы обменялись гостевыми победами. Ростовчанки дважды победили в Москве (26:23, 32:29), а москвички дважды выиграли в Ростове (30:26, 27:23). Кроме того, армейская команда оказалась сильнее на своей площадке в матче за Суперкубок России (32:30).

Путь к финалу у команд складывался по-разному. ЦСКА, заняв третье место в предварительном раунде, попал в группу А, в которой осталась вся верхняя шестёрка таблицы. В группе москвички смогли занять второе место, попав в 1/4 финала на «Динамо-Синара». После двух сложных матчей, один из которых ЦСКА проиграл, столичная команда, победив с общим счётом 64:57, всё-таки вышла в полуфинал и столкнулась с тольяттинской «Ладой». В обеих встречах москвички были сильнее и по их результатам (70:60) вышли в финал.

Ростовчанки были сильнее всех в предварительном раунде. В шестёрке сильнейших они тоже заняли первое место и вышли на подмосковную «Звезду»: два матча завершились с общим счетом 65:46. Следом была «Астраханочка», которая тоже больших проблем не создала. Итог – 63:43 по сумме двух матчей, и «Ростов-Дон» вышел в финал.

Команды прекрасно знают сильные и слабые стороны друг друга. Будем откровенны: в плане тактической и технической составляющих соперники примерно равны. Два лидера национальной лиги с широкой обоймой, где на каждую позицию есть по несколько стабильно играющих игроков, меряются главным образом морально-волевыми качествами. Тот, чья психологическая подготовка окажется лучше, и станет чемпионом.

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Родные стены снова не помогли!

Предвкушая равную борьбу, команды и вышли на площадку в воскресенье. Матч состоялся в Ростове-на-Дону. Первая четверть игры прошла в упорной борьбе. На двоих команды забили 14 мячей – 8:6 в пользу ростовчанок, а зрители увидели два двухминутных удаления капитана московской команды Анастасии Илларионовой и пять сейвов Юлии Грацкевич, которые, собственно, и помогли хозяйкам чуть вырваться вперёд.

Перерыв подобрался быстро и незаметно – игра была динамичной. Команды ушли на него при счёте 11:10. ЦСКА включился благодаря не только атакующим действиям, но и выходу на площадку вратаря Полины Каплиной, которая помогла москвичкам в трудные моменты.

Полина Каплина Фото: whccska.ru

Второй тайм начался с обмена сейвами вратарей, и первый гол случился только на четвёртой минуте: ЦСКА сравнял счёт. А после 15 минут страстной игры – уже «+4» для москвичек, и только третье удаление Илларионовой немного подпортила команде настроение.

Однако «Ростов-Дон» не сдался, подравнял счёт, а концовка вообще получилась горячей. За полминуты до конца матча при 23:22 в пользу ЦСКА главный тренер ростовчанок Ирина Дибирова взяла тайм-аут. Сработало: хозяйки провели успешную атаку – и 23:23. Но быстрый розыгрыш от ЦСКА и точный бросок Натальи Чигириновой за секунду до финальной сирены разрушили надежды «Ростова-Дон» на ничью в первом матче финала. Гостьи одержали победу с минимальной разницей – 24:23.

Гандбол. Чемпионат России. Финал. Первый матч

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — ЦСКА (Москва) — 23:24 (11:10) (Санталова — 8; Стаценко — 7, Кожокарь — 5).

По итогам первой встречи нельзя сказать, что какая-либо команда была лучше или хуже другой. Они были по-гандбольному равны. И, кстати, как и на протяжении всего сезона, родные стены в очередной раз не помогли.

Предположить, у кого же больше шансов на чемпионство, по-прежнему невозможно. Можно лишь с уверенностью сказать, что на домашней площадке ЦСКА будет кипеть очень жаркая борьба!