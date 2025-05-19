Магнус Карлсен не смог обыграть «сборную мира». Что помешало великому чемпиону?

Непобедимый Магнус Карлсен подхватил инициативу своих великих предшественников-чемпионов мира и провёл партию со сборной мира. Поединок начался 4 апреля и завершился в середине мая. Но только не с тем результатом, на который рассчитывал сильнейший шахматист планеты.

Сейчас великий норвежец развивает freestyle, шахматы-960 или, как принято говорить у нас, шахматы Фишера. Любой желающий мог поучаствовать в поединке против одного из величайших шахматистов в истории – ходы «сборной мира» определялись голосованием на сайте chess.com (заблокирован в России), который тоже сейчас активно развивает freestyle, проводя по нему пятничные турниры с большими призами и участием ведущих шахматистов мира.

Но получилась некоторая разница – свои аналогичные поединки Гарри Каспаров* (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента) и Вишванатан Ананд выиграли, а Карлсен – нет. Вот это поворот!

Каспаров* оказался первым из чемпионов, кто поучаствовал в 1999 году в грандиозном событии, не имевшем на тот момент аналогов. И сыграл выставочную партию с шахматистами со всего мира через новую, но бурно развивавшуюся в те годы Всемирную паутину. А через 25 лет в честь годовщины этого события поединок со сборной мира провёл Ананд.

Однако динамика интереса к мероприятию явно растёт. Если с Каспаровым* играли более 50 тысяч уникальных пользователей, с Анандом – уже 70 тысяч (индиец разгромил соперников всего в 24 хода – если бы игра продолжалась дольше, то цифры наверняка были бы выше), то в битве с Карлсеном поучаствовали более 140 тысяч человек!

Интересно, что Магнус уже имел опыт сражения против мировой команды, однако проводил первый поединок 15 лет назад в 2010 году, ещё не являясь королём шахматного мира, но уже будучи первым номером рейтинг-листа – скандинаву только предстояло отобраться на матч с Анандом и одержать в нём победу.

Карлсен тогда играл из студии в Нью-Йорке, организатором матча выступал бренд RAW одежды G-Star, лицом которой являлся Магнус. Мероприятие продлилось один день – противникам скандинава требовалось зарегистрироваться на специальном сайте и быстро выбирать ходы. Это усложнило их задачу, и особого сопротивление «сборная мира» не оказала – Магнус Карлсен легко победил.

Сейчас же условия игры оказались куда более жёсткими, хоть в шахматах Фишера команда противников Карлсена и не могла пользоваться теоретической базой обычных шахмат. Каждая сторона имела по 24 часа на ход, но у Магнуса с его плотным турнирным графиком была поблажка – он не мог просрочить время.

Магнус Карлсен Фото: FIDE

На сайте chess.com были подготовлены специальные площадки для обсуждения, форумы, где опытные бойцы, вооружённые компьютерными движками, могли убедить менее подготовленных участников матча, что нужно голосовать за правильный ход, выверенный с помощью электронной поддержки. Карлсену пришлось непросто, и партия сенсационно завершилась вничью!

Сам лидер мирового рейтинга с некоторой досадой отметил: «Я чувствовал, что стоял немного лучше в начале дебюта, однако, возможно, я играл не так точно. Честно говоря, с тех пор они не дали мне ни единого шанса.

В целом «мир» играл в очень, очень надёжные шахматы с самого начала. Может быть, выбирая не самые агрессивные варианты, но придерживаясь больше обычных шахмат, что не всегда является лучшей стратегией, однако в этот раз сработало».

Итак, посмотрим, что же случилось в этом поединке. Действительно, шахматист №1 получил перевес, а потом начал играть немного спустя рукава и упустил всё преимущество.

Магнус Карлсен (Норвегия) – «Сборная мира»

Слово за молодым поколением, и в Индии уже ходят разговоры о подготовке матча действующего, 18-го чемпиона мира Доммараджу Гукеша со «сборной мира». Однако Магнус очень не любит проигрывать или даже не выигрывать – наверняка Карлсен будет искать новый шанс для испытания «мировой сборной». И искать формат, при котором сможет одержать победу, несмотря на то что его соперники будут пользоваться новейшими шахматными достижениями науки и техники.

* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.