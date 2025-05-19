Российские пловцы мощно выступили в Европе! Наши ребята увезли семь медалей

Российские пловцы активно возвращаются на международные старты. Сборная России в нейтральном статусе приняла участие на этапе «Маре Нострум» в Монако. Там наши ребята выдали мощное выступление и взяли семь медалей.

«Здоровье подводит»

На этап «Маре Нострум» в Монако было заявлено шесть россиян, но особое внимание к себе привлекал Климент Колесников. Всё дело в том, что «Маре Нострум» стал первым для спортсмена на международной арене с 2021 года. Пловец долго не решался вернуться на заграничные турниры, ссылаясь на не лучшую форму.

В Монако Климент не оплошал. В заплыве на 100 м на спине Колесников стал вторым (54,08), проиграв лишь поляку Ксаверию Масюку (53,81). Это не лучший результат россиянина в сезоне – на чемпионате России он плыл гораздо быстрее, однако показал неплохие секунды для первого международного старта за четыре года.

«Всё хорошо. Здесь расслабленная обстановка. Плыл тут, кажется, в 2019‑м. Народу не особо много. Есть знакомые ребята, всё классно. На самом деле, здоровье подводит. На прошлой неделе не очень хорошо себя чувствовал. Не плыл 50 м кролем, потому что решили, что я до последнего этапа этих соревнований буду плыть только спину», — заявил Колесников «Матч ТВ».

Однако на второй день соревнований Климент проявил себя во всей красе. Он выиграл дуэль с Масюком на дистанции 50 м на спине. Более того, россиянин установил рекорд соревнований – 24,44. Как позднее признался Колесников, он абсолютно не ожидал такого исхода.

«Плыву по течению, иногда — против…»

Отлично в Монако выступил и Кирилл Пригода. Россиянин выиграл заплыв на 200 м брассом – 2.09,90. Наш парень опередил ближайшего преследователя Адама Джона Чиллингворта на 3,24 секунды!

«Добрались нормально, но, если честно, с ночными перелетами тяжеловато, к этому ещё нужно привыкнуть. На второй день отошёл, самочувствие стало получше, соревнования только начинаются. Мне посчастливилось и до этого выступать на «Маре Нострум», так что это не первый мой старт здесь. Это очень хорошие соревнования, в том числе в плане расположения в календаре, если учесть, что мы готовимся к чемпионату мира», — рассказал Пригода «Матч ТВ».

Порадовала на «Маре Нострум» и Юлия Ефимова. Легендарная пловчиха неудачно выступила на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат мира в Сингапуре. В Монако наша брассистка завоевала бронзу на стометровке – 1.07,24, это ниже норматива для попадания на чемпионат мира. Юлия уступила Алине Змушке и Анне Элендт, которые поделили между собой золото – 1.07,10. Они с такими секундами на российском отборе норматив тоже не выполнили бы.

Ефимова должна была плыть и 200 м брассом, но снялась.

«Сняться всегда легче, чем заявиться. Как раз когда заявлялась, чувствовала себя лучше, а теперь травмы старые полезли, всё как обычно. Не тренировалась пока на 200 метрах. Эмоционально пока не могу себя заставить. И вчера на соревнованиях был очень ударный день по количеству стартов. Не хотелось загробить всё на первом этапе, впереди ещё два. Поэтому думаю, может быть, в Барселоне проплыву другие дистанции.

Меня тут знают, говорят: «В последний раз, когда была, говорила, что ты больше не приедешь». Говорю: «Да, я вернулась». Удалось ли перезагрузиться после чемпионата России? Я, на самом деле, быстро это сделала. Плыву по течению, а иногда – против… Но ничего, продолжаю, вот сейчас «Маре Нострум», может быть, расплывусь», — призналась Ефимова.

Без медалей из Монако не уехали и другие наши сборники. Роман Шевляков взял серебро на 100 м баттерфляем, Олег Костин – серебро в дуэли с Абдельрахманом Эль-Араби на 50 м баттерфляем. А Арина Суркова взяла золото на 50 м баттерфляем, обыграв в дуэли Рикако Икее.

Результаты сейчас не лучшие, но после чемпионата России это объяснимо – все силы были брошены на отбор на ЧМ-2025.

Следующий этап «Маре Нострум» пройдёт в Барселоне с 21 по 22 мая.