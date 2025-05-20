Марафонца лишили рекорда из-за российского флага. Что за беспредел?

А ведь Ивану Заборскому организаторы сами разрешили взять триколор в руки!

Россия вновь в центре внимания мировой лёгкой атлетки. Правда, не с позитивной стороны. Нашего спортсмена Ивана Заборского лишили мирового рекорда на ультрамарафоне «Шесть дней Франции» из-за финиша с российским флагом! А ведь россиянину разрешили взять триколор в руки. Это что за беспредел?

«Важный результат для российской лёгкой атлетики»

Иван Заборский выиграл престижный ультрамарафон «Шесть дней Франции» в начале мая. За это время наш атлет пробежал 1047,554 км, установив новый рекорд. Он превзошёл достижение Матьё Бонна на 2 км и 35 м.

Этот результат дался Забарскому крайне непросто. К ультрамарафону Иван готовился с 2023 года. А во время соревнований во Франции спал буквально по 1,5-2 часа. Но титанические усилия стоили того. Свою знаковую победу наш парень отпраздновал красиво – финишировал, обернувшись российским флагом.

«На рекорд я нацелился изначально, по дням шёл с небольшим превышением графика, километров 10-15, ну а понимание, что всё получится, появилось уже, конечно, ближе к финишу. Каких-то провалов не было», — делился после победы Иван со «Спорт-экспрессом».

Особый результат Заборского заметил даже министр спорта РФ Михаил Дегтярёв. Он поздравил ультрамарафонца с победой в своём телеграм-канале.

«Заборский на протяжении всей дистанции демонстрировал стабильную скорость, грамотную тактику и высокий уровень подготовки. В течение всех шести дней он удерживал лидерство, не давая шанса конкурентам сократить отрыв. Условия гонки были непростыми — температурные перепады, смена дня и ночи, ограниченный сон.

Победа Ивана — важный результат для российской лёгкой атлетики. Его выступление — пример силы воли, дисциплины и спортивного мастерства.

Поздравляем Ивана и его команду с блестящим выступлением!» — написал Дегтярёв.

«Для меня это стало неожиданностью»

Правда, радоваться Заборскому долго было не суждено. Спустя 2,5 недели после своей победы Иван узнал неприятную новость — Международная ассоциация сверхмарафонцев (IAU) отказалась ратифицировать его рекорд. Всему виной стал российский флаг на финише.

«IAU хотела бы напомнить всем заинтересованным сторонам о нашей устоявшейся позиции в отношении участия российских и белорусских спортсменов в официальных соревнованиях после нашей последней публикации по этому вопросу ещё в марте 2022 года.

Как сообщалось ранее, IAU придерживается временного отстранения, наложенного World Athletics. Что касается мероприятий с маркировкой IAU, участие спортсменов из этих двух стран не запрещено, поскольку это остаётся на усмотрение организации таких коммерческих мероприятий. Однако IAU ожидает, что все мероприятия с маркировкой IAU будут соответствовать нашей позиции и не позволят российским и белорусским спортсменам участвовать в этих мероприятиях. Только спортсмены, признанные нейтральными, должны быть допущены к участию в соревнованиях.

Наконец, любые выступления российских или белорусских спортсменов, выступающих под национальным флагом, не будут признаны и не будут включены в список рекордов IAU», — сообщила IAU в пресс-релизе на своём сайте.

Решение международной ассоциации стало настоящим шоком для Заборского.

«Я так же, как и все, на днях узнал об этом. Да, для меня это стало неожиданностью. Буквально в начале прошлой недели французские организаторы просили прислать меня паспортные данные для ратификации рекорда. Так что я полагал, что всё идёт по стандартной процедуре. Сейчас вопрос изучается. Для начала нужно разобраться в целом в этой ситуации», — заявил Иван «РИА Новости».

«Лучший результат сейчас — у нашей страны»

Вот только в этой истории есть свои подводные камни. Заборский бежал «6 дней Франции» под эгидой Глобальной организации многодневных сверхмарафонцев (GOMU). Она не является руководящим органом в среде ультрамарафонов, эти права принадлежат IAU и World Athletics.

По сути, GOMU – самостоятельная организация, которая занимается тем, что проводит собственные соревнования, которые соответствуют правилам WA, и признаёт те рекорды, которые не учитывают IAU и World Athletics.

Из-за сложной иерархии в турнирах у Ивана и возникли проблемы. Дело в том, что, несмотря на нейтральный статус, GOMU согласовала Заборскому финиш с флагом!

«Что касается финиша с флагом, то мы уважаем все правила. Я изначально подавал заявку на эти соревнования как российский атлет, но потом попросили выступить в нейтральном статусе. Мы согласились, однако когда дело уже подходило к мировому рекорду, то мы заранее согласовали с президентом Глобальной организации многодневных сверхмарафонцев (GOMU), что финиш будет под российским флагом. Там ответили положительно. Понятно, что это было не под запись, не под камерами. Соответственно, я финишировал под российским флагом. Это были незабываемые моменты, и поддержка от тех спортсменов, которые были на соревнованиях, была колоссальной. Да и по всему миру тоже. Я горжусь, что представляю нашу страну, и хочу продолжать это делать на самом высшем мировом уровне», — пояснил россиянин «Матч ТВ».

Получается, что GOMU разрешила финишировать с российским флагом, а IAU посчитала это нарушением правил нейтрального статуса.

«Я финишировал под флагом России. Все прекрасно понимают, что лучший результат на шесть суток сейчас у нашей страны… Если рекорд отменят, я в любом случае продолжу выступать как в России, так и в мире», — подытожил Заборский RT.

В итоге чиновничий беспредел и недопонимание поставило сумасшедший рекорд Забарского под угрозу. IAU его уже точно не признает, но у нашего парня есть надежда. GOMU ещё может ратифицировать рекорд, ведь в этом аспекте они не подчиняются никому. Тем более никаких заявлений Глобальная организация многодневных сверхмарафонцев пока не делала. Остаётся только верить, что справедливое решение будет принято.