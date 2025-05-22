ЦСКА и «Зенит» рубятся не только в футболе. В гандболе всё решится в третьем матче

В мужской гандбольной Суперлиге осталось ответить на главный вопрос – кто станет чемпионом России. ЦСКА и «Зенит» рубятся на равных, и двух встреч для определения лучшей команды страны не хватило. В Питере и Москве хозяева одержали победы, и теперь всё решится в третьем матче.

Для москвичей это уже третий финал подряд. Именно они смогли прервать гегемонию «Чеховских медведей» в сезоне-2022/2023. «Зенит» же впервые с 1993 года может стать чемпионом (правда, предыдущая победа была одержана «Невой», которая превратилась в «Зенит»). С сезона-2009/2010 команда пять раз подряд играла в финале против «Чеховских медведей», но всё тщетно.

Этот сезон для армейцев выдался непростым. Не самая уверенная игра в начале сезона и итоговое четвёртое место в предварительном раунде. Уже в четвертьфинале с разницей всего лишь в один мяч московский клуб смог одолеть «Пермских медведей» по сумме двух матчей (61:60). Удивительно, но против «Чеховских медведей» в полуфинале оказалось чуть полегче. Уверенная победа дома (32:28) и минимальное поражение во второй встрече (28:29) позволили команде Олега Ходькова выйти в финал.

«Зениту», занявшему второе место в предварительном раунде, в четвертьфинале попался краснодарский «СКИФ». Игры прошли спокойно, без напряжения для петербуржцев – победы на выезде и дома с общим счётом 61:51. В полуфинале «Зенит» встретился со ставропольским «Виктором». Но и эти игры не доставили проблем подопечным Дмитрия Торгованова.

Первый матч финала в Санкт-Петербурге прошёл напряжённо. «Зенит» захватил лидерство в начале первого тайма и вплоть до последней десятиминутки сохранял преимущество. Но потом начались «качели». Семь удалений в течение встречи и красная карточка для Виктора Зайцева не подкосили питерцев, а лишь раззадорили. Несмотря на девять заброшенных мячей Даниила Шишкарёва и шесть – от Станислава Шабельникова, результативные действия в атаке Олега Луня (10/12) и надёжная игра на вратарской ленточке Дмитрия Кузнецова (41%) позволили «Зениту» выиграть первый матч. Итоговый счёт – 30:28.

Вторая игра уже проходила под такт армейцев. Гости на протяжении всей встречи находились в роли догоняющих. Удалений у команды уже было меньше, а вот игра вратарей была не такой надёжной: всего 26% отбитых бросков у Дмитрия Кузнецова и 21% – у Игоря Киреева. Количество дальних бросков уменьшилось – оборону ЦСКА уже не так просто было пройти. Больше всех удалось забросить Никите Ильтинскому – шесть мячей. Правда четыре из них были забиты с семиметровой отметки.

А вот игра ЦСКА уже была другой. Будто за неделю армейцы стали и быстрее, и выше, и сильнее. Очень вовремя включились Валентин Воробьёв и Даниил Шишкарёв, забросив по семь мячей каждый. Да и игру Вадима Богданова можно назвать достойной – 30% отраженных бросков. Весь матч «Зенит» играл вторым номером, и за 60 минут команде так и не удалось сравнять счёт. 32:30 – победа ЦСКА.

Две встречи позади, и нас ждёт третья решающая игра, которая состоится 28 мая в Питере. Возьмёт ли ЦСКА золото в третий раз подряд или «Зенит», самый богатый гандбольный клуб России, всё же станет чемпионом? В баскетболе, кстати, в финале Единой лиги ВТБ тоже сойдутся эти же два клуба, а в футболе ЦСКА не пустил «Зенит» в финал Кубка России. Для нашего спорта это противостояние уже знаковое.