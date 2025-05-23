Как допинг превращают в бизнес. В США пройдут безумные игры

Представьте себе: стартовый выстрел, бегуны рвутся вперёд, трибуны сходят с ума. Один — на тестостероне, второй — на гормоне роста, третий — на новом чудо-препарате, который ещё не успели запретить. Через девять секунд кто-то пересекает финиш первым, а мир восторженно аплодирует. Но это уже не спорт. Это Enhanced Games (иными словами, «ОИ на стероидах») — шоу, где стероидам наконец дали главную роль в спектакле.

В мае 2026 года Лас-Вегас станет ареной соревнований, где допинг не просто разрешён — он возведён в культ. Организаторы говорят, что это честно: никаких тайн, никаких махинаций, всё под присмотром врачей. А ещё — большие деньги. $ 500 тыс. – за победу, $ 1 млн – за рекорд. За всем этим — венчурные капиталы, стартапы и обещания «революции», где человечность легко заменяется шприцем.

Enhanced Games — это не спорт завтрашнего дня, а цирковое шоу сегодняшнего. Под соусом прогресса нам продают очередную гонку за деньгами, только теперь с анаболическим блеском. Как говорят организаторы: «Мы не нарушаем правила — мы их переписываем». Правда, вместо олимпийского огня здесь свет прожекторов ночного Вегаса, а вместо клятвы спортсмена — молчаливое согласие стать подопытным кроликом.

Греческий пловец Кристиан Голомеев — на витрине нового шоу. Четырёхкратный участник Олимпийских игр, чемпион NCAA, пятый в Токио и Париже. А теперь — «мировой рекордсмен» на 50-метровке. Правда, без зрителей, без официального признания и с честным признанием: да, на препаратах, но какие именно — не скажу, мол, «слишком опасно для других». Всё, как в лаборатории, только без правил безопасности и с налётом шоу-бизнеса.

Создатели Enhanced Games делают ставку на открытую игру. Никакого допинг-контроля, только «медицинский мониторинг». Участники делятся на две категории: тех, кого «усиливают» по специальной программе с врачами и препаратами, и тех, кто экспериментирует на себе самостоятельно. На бумаге — всё ради здоровья, на деле — всё ради подписей и согласия.

Сторонники говорят: это честно, это равенство. Но на деле это фармакологическая битва кошельков. У кого больше денег на дорогие препараты и лучших специалистов, тот и быстрее. Здесь не важны ни тренировки, ни характер, ни работа над собой — только цифры в анализах и сумма на банковском счету. Это не спорт, это стерильная гонка за результатами, где путь к победе больше не имеет значения.

Особенно пугает, как быстро такие форматы могут перевернуть наше понимание спорта. Сегодня — эксперимент в Лас-Вегасе. Завтра — новый ориентир для юниоров, которые вместо труда и дисциплины увидят короткий путь к успеху через шприц. Enhanced Games обещает безопасность, однако никакие гарантии не отменяют очевидного: искусственная стимуляция ради шоу — это не прогресс, это провал этических норм.

Да, в профессиональном спорте давно существует серая зона. Тайный допинг, хитроумные схемы, фармакологические обходные пути — это реальность. Но тут есть принципиальная разница: кто-то пытается с этим бороться, а кто-то превращает всё в бизнес-план. Enhanced Games — это не альтернатива Олимпиаде. Совершенно другой жанр. Это как заменить марафон гонкой на электросамокатах: финиш тот же, зрелище есть, вот только к спорту это не имеет никакого отношения.

Кто-то скажет: лучше так, чем лицемерие. Пусть уж с допингом, но честно. Но проблема в другом: такой подход узаконивает мысль, что победа — это не упорство, а грамотно подобранный коктейль из препаратов. Усилие теряет ценность. Личность растворяется. Спортсмен превращается в товар, собранный из компонентов, словно на конвейере. Хочешь победить? Просто купи правильный набор. А остальные пусть смотрят, завидуют и делают выводы.

Enhanced Games — это не движение вперёд, а откат назад, замаскированный под прогресс. Это подмена истинных ценностей спорта яркой обёрткой. Все эти разговоры о трансгуманизме и создании суперлюдей не больше чем дымовая завеса для запуска нового бизнеса: превращения спортивной фармакологии в шоу-индустрию. Здесь нет места вдохновению, нет героев, на которых хочется равняться. Только сухие цифры рекордов без истории и победы без настоящего труда.

Если такая модель приживётся, спорт перестанет быть тем, чем всегда был. И это точно не прогресс.