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$ 1 млн призовых за допинг-рекорд: что известно о странных соревнованиях в США

Как допинг превращают в бизнес. В США пройдут безумные игры
Артемий Берстенев
Кристиан Голомеев
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На кону гигантские призовые. За мировой рекорд с помощью фармы — $ 1 млн.

Представьте себе: стартовый выстрел, бегуны рвутся вперёд, трибуны сходят с ума. Один — на тестостероне, второй — на гормоне роста, третий — на новом чудо-препарате, который ещё не успели запретить. Через девять секунд кто-то пересекает финиш первым, а мир восторженно аплодирует. Но это уже не спорт. Это Enhanced Games (иными словами, «ОИ на стероидах») — шоу, где стероидам наконец дали главную роль в спектакле.

В мае 2026 года Лас-Вегас станет ареной соревнований, где допинг не просто разрешён — он возведён в культ. Организаторы говорят, что это честно: никаких тайн, никаких махинаций, всё под присмотром врачей. А ещё — большие деньги. $ 500 тыс. – за победу, $ 1 млн – за рекорд. За всем этим — венчурные капиталы, стартапы и обещания «революции», где человечность легко заменяется шприцем.

Enhanced Games — это не спорт завтрашнего дня, а цирковое шоу сегодняшнего. Под соусом прогресса нам продают очередную гонку за деньгами, только теперь с анаболическим блеском. Как говорят организаторы: «Мы не нарушаем правила — мы их переписываем». Правда, вместо олимпийского огня здесь свет прожекторов ночного Вегаса, а вместо клятвы спортсмена — молчаливое согласие стать подопытным кроликом.

Греческий пловец Кристиан Голомеев — на витрине нового шоу. Четырёхкратный участник Олимпийских игр, чемпион NCAA, пятый в Токио и Париже. А теперь — «мировой рекордсмен» на 50-метровке. Правда, без зрителей, без официального признания и с честным признанием: да, на препаратах, но какие именно — не скажу, мол, «слишком опасно для других». Всё, как в лаборатории, только без правил безопасности и с налётом шоу-бизнеса.

Создатели Enhanced Games делают ставку на открытую игру. Никакого допинг-контроля, только «медицинский мониторинг». Участники делятся на две категории: тех, кого «усиливают» по специальной программе с врачами и препаратами, и тех, кто экспериментирует на себе самостоятельно. На бумаге — всё ради здоровья, на деле — всё ради подписей и согласия.

Сторонники говорят: это честно, это равенство. Но на деле это фармакологическая битва кошельков. У кого больше денег на дорогие препараты и лучших специалистов, тот и быстрее. Здесь не важны ни тренировки, ни характер, ни работа над собой — только цифры в анализах и сумма на банковском счету. Это не спорт, это стерильная гонка за результатами, где путь к победе больше не имеет значения.

Америка примет не только «допинг-Олимпиаду», но и обычные Игры-2028:
Есть три причины оставить США без Олимпиады. Американцы будто специально нарываются
Есть три причины оставить США без Олимпиады. Американцы будто специально нарываются

Особенно пугает, как быстро такие форматы могут перевернуть наше понимание спорта. Сегодня — эксперимент в Лас-Вегасе. Завтра — новый ориентир для юниоров, которые вместо труда и дисциплины увидят короткий путь к успеху через шприц. Enhanced Games обещает безопасность, однако никакие гарантии не отменяют очевидного: искусственная стимуляция ради шоу — это не прогресс, это провал этических норм.

Да, в профессиональном спорте давно существует серая зона. Тайный допинг, хитроумные схемы, фармакологические обходные пути — это реальность. Но тут есть принципиальная разница: кто-то пытается с этим бороться, а кто-то превращает всё в бизнес-план. Enhanced Games — это не альтернатива Олимпиаде. Совершенно другой жанр. Это как заменить марафон гонкой на электросамокатах: финиш тот же, зрелище есть, вот только к спорту это не имеет никакого отношения.

На что только не идут спортсмены ради обмана допинг-офицеров:
Есть много способов обмануть допинг-офицера — чемпион НБА использовал искусственный пенис
Есть много способов обмануть допинг-офицера — чемпион НБА использовал искусственный пенис

Кто-то скажет: лучше так, чем лицемерие. Пусть уж с допингом, но честно. Но проблема в другом: такой подход узаконивает мысль, что победа — это не упорство, а грамотно подобранный коктейль из препаратов. Усилие теряет ценность. Личность растворяется. Спортсмен превращается в товар, собранный из компонентов, словно на конвейере. Хочешь победить? Просто купи правильный набор. А остальные пусть смотрят, завидуют и делают выводы.

Enhanced Games — это не движение вперёд, а откат назад, замаскированный под прогресс. Это подмена истинных ценностей спорта яркой обёрткой. Все эти разговоры о трансгуманизме и создании суперлюдей не больше чем дымовая завеса для запуска нового бизнеса: превращения спортивной фармакологии в шоу-индустрию. Здесь нет места вдохновению, нет героев, на которых хочется равняться. Только сухие цифры рекордов без истории и победы без настоящего труда.

Если такая модель приживётся, спорт перестанет быть тем, чем всегда был. И это точно не прогресс.

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