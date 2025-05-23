Трейлраннинг с русской душой. 6 маршрутов для изучения страны на бегу

Представьте: горы, реки, тайные тропы, звёздное небо или яркое солнце, вокруг нетронутая природа или, наоборот, целое наследие большого народа. Добавим сюда компанию единомышленников и даже раздадим рока.

Именно так выглядит современный трейлраннинг – на сплаве спорта и туризма по необъятной родине. Более 10 лет команда Running Heroes Russia во главе с Михаилом Долгим находит новые уникальные локации и добавляет особые фишки с русской душой в свои забеги.

Стартовые номера разлетаются молниеносно, обеспечивая Sold out почти за сутки регистрации. В каждом из забегов предусмотрены короткие, средние и детские дистанции, но самые отважные и опытные трейлраннеры идут туда, где практически не ступала нога человека.

«Чемпионат» узнал, какие уголки родины можно посетить вместе с RHR. Мы расскажем о самых мощных дистанциях, чтобы раз и навсегда влюбиться в трейлы и спортивный туризм.

Кстати, прямо сейчас за Полярным кругом стартовал один из сложнейших трейлов RHR – Kildin-Teriberka Ultra Grand Escape.

Погнали!

Древняя Русь, трепет и рок-концерт на Золотом кольце

Организаторы проводят сразу три трейла в центральной части страны, в пределах Золотого кольца России.

Всё началось с Golden Ring Ultra Trail 100 в Суздале. Флагманский трейл RHR с погружением в уникальную культуру одного из древнейших городов нашей родины стал самым масштабным трейловым стартом в России.

За две недели до Нового года в Переславле-Залесском проходит единственный зимний ультрамарафон в арсенале RHR – Mad Fox Ultra. Уникальность этого места подчёркивают церкви и архитектурные достопримечательности. Бежать мимо храмов, монастырей, древних полуразрушенных церквей в сёлах – всё это внушает благоговейный трепет. Зимой здесь создаётся особый антураж, зимняя сказка. А ещё в Переславле-Залесском много древнейших дорог, где задолго до наших дней кипела жизнь. Туда трейлраннеры тоже заглянут.

Ну и вишенка на торте центральных забегов – Crazy Owl 50 со своим почерком и энергетикой безбашенности, панков. Первый в России ночной ультрамарафон стартует с рок-концерта и светового шоу и каждый год меняет локацию. В 2025 года забег примет Изборск (Псковская область).

Древние капища, курганы, кресты времён возникновения христианства на Руси, много древнейших православных храмов, заброшенные мельницы в долине, древние городища. Организаторы даже нашли тайный подземный выход из Борского замка. В общем, есть что посмотреть.

Кроме культуры, участников ожидают водные преграды, старт в ночной темноте, свет налобных фонарей, мистические места, тишина, время наедине с собой и встреча нового дня на рассвете.

Мистический трейл в Карелии

Таинственная гора Воттоваара в Карелии – случайная находка создателя проекта RHR Михаила Долгого. Раз в год здесь, в начале сентября, у подножия Воттоваары и Смерть-горы, в посёлке Гимолы начинает кипеть жизнь.

1500 трейлраннеров приезжают на старт и живут в поезде-отеле, организованном при поддержке ОАО «РЖД», а также в палатках, чтобы выйти на дистанции от 14 до 160 км.

Это не просто бег по пересечённой местности. Самые отважные участники преодолевают болота, переплывают целое 300-метровое озеро Воттозеро, поднимаются в гору с набором высоты до 1 км. Всё это – в окружении необъятной дикой и красочной осенней природы Карелии.

Организаторы очень бережно относятся к местному нетронутому ландшафту, поэтому после трёх лет успешного покорения таинственных высот берут перерыв. Следующий старт Vottovaara Mountain Race намечен на 5-6 сентября 2027 года.

Потрогать облака в Геленджике

Кому не отзывается набор из солнца, моря и гор? В Геленджике, городе, расположенном на берегу одноимённой бухты, проходит главный горный ультрамарафон RHR.

Облака здесь часто опускаются так низко, что их буквально можно потрогать руками. Особенно там, в горах, где и проходит основная часть дистанций на White Bride Ultra Gelendzhik.

Организаторы самого южного забега обещают, что вы окажетесь внутри ещё цветущих лесов и живой фауны, посетите огромное количество природных и доисторических достопримечательностей за один день. Кстати, если бежать титульную дистанцию в 120 км, то можно посмотреть на звёздное небо.

White Bride Ultra Gelendzhik – единственный трейл, куда ещё можно зарегистрироваться в этом году и урвать последние тёплые дни в конце сентября, а главное – под завершение бархатного сезона искупаться в море на финише.

Одинокий остров за Полярным кругом

Там, за Полярным кругом, в разгар полярного дня Running Heroes Russia проводит самый авантюрный в мире старт – трёхдневный забег по русскому Северу. Экстремальный Кильдин-Териберка Ultra Grand Escape, который также называют «Северным ветром свободы», занял сразу три локации.

В первый день участники открывают для себя исторический Мурманск с памятником Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, видами на порт и ледокол «Ленина». Но самое интересное впереди.

На второй день смельчаки летят на вертолёте (!) на всеми покинутый остров Кильдин. Здесь всего одна дистанция – 50 км, за время которой участники будто попадают в Парк Юрского периода: останки кораблей на берегу, невероятные водопады, птичий заповедник и последние следы того, что здесь когда-то кипела жизнь – старая военная база, заброшенные дома.

Третий день – поездка в село Териберка, расположенное на Кольском полуострове на берегу Баренцева моря. Три вида дистанции, вертикальные болота, дожди, трудная логистика, неподвластная погода, например, может моментально выпасть снег. Но всё меняет потрясающий северный колорит: первозданная земля и абсолютно дикая природа.

Кстати, это один из самых труднодоступных стартов. Из-за времени, логистики и контроля на дистанции количество участников строго ограничено. Взять больше просто невозможно. Во время прошлого старта организаторы трейла забрали все имеющиеся в Мурманске автобусы, чтобы перевезти 1000 участников.

Кильдин-Териберка Ultra Grand Escape стартовал в пятницу, 23 мая, и завершится в воскресенье. Регистрация на этот забег была закрыта за рекордные девять минут!