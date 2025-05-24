Ниманн доказал свою честность. После этого россияне разбили американца в пух и прах

В Москве сильнейшие российские гроссмейстеры разбили честолюбивого американца Ханса Ниманна! Такого удара Ниманн не получал давно – весь турнир один из главных ньюсмейкеров современных шахмат шёл на последнем месте и лишь чудом избежал на финише участи быть в самом хвосте турнирной таблицы.

Итак, шахматная Россия праздновала 50-летие с того момента, как Анатолий Карпов завоевал шахматную корону. Полвека назад американский гений Роберт Фишер, несмотря на все уговоры, отказался играть с молодым советским лидером матч, и президент ФИДЕ Макс Эйве провозгласил Анатолия Евгеньевича 12-м шахматным королём.

Отметить торжественную дату решили супертурниром по рапиду. Известный организатор и многолетний менеджер Карпова Александр Бах пригласил сыграть как многих известных российских шахматистов, так и звёзд зарубежья. Немного жаль, что в юбилейном турнире не хватало нашей молодёжи, но Бах сделал ставку на проверенную годами гвардию и тех, кто не раз встречался с самим Анатолием Евгеньевичем за доской.

Даниил Дубов Фото: ruchess.ru

Россию представляли сильнейший шахматист страны двукратный победитель турнира претендентов Ян Непомнящий, действующий чемпион страны Владислав Артемьев, экс-чемпион мира по рапиду Даниил Дубов, рекордсмен по числу побед в чемпионатах России Пётр Свидлер, многократный чемпион мира по блицу Александр Грищук, чемпионы мира разных лет в составе сборной России Владимир Малахов, Максим Матлаков и Евгений Томашевский (Максим и Евгений также становились чемпионами Европы).

А именитыми гостями стали обладатель Кубка мира и трёхкратный чемпион Европы азербайджанец Теймур Раджабов и американец Ханс Ниманн. Ниманн, по его утверждению, недавно прошёл полиграф, который подтвердил – американец никогда не читерил за доской. И сразу потребовал матч-реванша у Даниила Дубова (напомним, условием первого матча было как раз следующее – проигравший отвечает на вопрос соперника на полиграфе). Российский гроссмейстер дал согласие – поединок состоится 27-28 мая. По идее, Ханс при личной встрече должен предъявить сопернику вещественные доказательства прохождения теста – это должно развеять последние сомнения о его честности.

А пока турнир в Москве складывался для Ханса тяжелейшим образом – возможно, здесь сыграл роль джетлаг, разница во времени между Америкой и Россией. Ниманн и зимой на «Аэрофлот Опен» жаловался вначале на проблемы со сном, едва не проиграл на старте, однако потом собрался и в итоге хоть и не вошёл в первую тройку, но финишировал в призах и достаточно достойно. Интересно, что тогда он обещал хейтерам, ставящим ему в укор приезд в Москву, отдать свой приз на благотворительность – случилось ли это на самом деле?

Сейчас турнир в честь 50-летия завоевания короны Анатолием Карповым складывался для честолюбивого американца ужасно. Уже в 1-м туре он оказался разгромлен принципиальным соперником Даниилом Дубовым (снова стоит напомнить, что конфликт Ниманна и Дубова начался на чемпионате мира по блицу-2024 в Нью-Йорке, где Даниил не вышел на партию с американцем, словно намекая на подозрения в его адрес). Ничья с Владимиром Малаховым и новое фиаско в битве с Владиславом Артемьевым.

Даниил Дубов (Россия) — Ханс Ниманн (США)

После первого дня Ниманн с 0,5 из 3 шёл на последнем месте, и дальше жизнь его не становилась легче. Ничья с Теймуром Раджабовым и новое поражение – на этот раз от Яна Непомнящего. Однако Ханс в очередной раз сжал зубы, показал характер и сумел уйти от полного разгрома – ничьи с Петром Свидлером, Александром Грищуком и Максимом Матлаковым, а в последнем туре американец обыграл Евгения Томашевского и ушёл с последнего места.

Итоговые результаты оказались следующими: набрав шесть очков из девяти, чистое первое место занял рейтинг-фаворит турнира Ян Непомнящий, подтвердивший свою силу. На пол-очка от него отстали Александр Грищук, ставший серебряным призёром, и Владислав Артемьев, занявший третье место. Грищук и Артемьев всю дистанцию лидировали, но закончили серией ничьих, а вот Непомнящий сумел завоевать третью победу в битве со Свидлером.

В последний день гроссмейстеры поздравили легендарного 12-го чемпиона мира, а Непомнящий поделился воспоминаниями о своих встречах с Анатолием Евгеньевичем за доской. Ян рассказал, что Карпов стал первым гроссмейстером, с которым он сыграл – давным-давно в Брянске. Все партии сеанса уже давно закончились, а битва легендарного игрока против маленького мальчика, которого все называли настоящим вундеркиндом, продолжалась 3,5 часа.

Ян Непомнящий Фото: ruchess.ru

Хорошо помню, что уже годы спустя после одного из поединков с Яном на чемпионате мира по блицу Анатолий Карпов подверг ФИДЕ критике за то, что она заставляет шахматистов рокировать, в первую очередь делая ход королём, а не ладьёй – каждая встреча Непомнящего и Карпова была настоящим событием для игроков.

Однако теперь внимание всего мира приковано с матчу-реваншу Дубов – Ниманн (с Непомнящим всё понятно – он сохраняет одну из ведущих позиций в мире и готовится прорваться на поединок с чемпионом мира Гукешем Доммараджу из Индии). Ниманн восстановился, отоспался, его качество игры на финише стало значительно лучше.

Прошлый матч прошёл в очень жёсткой борьбе – Дубов драматично выиграл его лишь в последней партии. Значит, и сейчас подлинное зрелище будет обеспечено!