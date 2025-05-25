«Они уже чемпионы». «Ростов-Дон» сопротивлялся, но сдался ЦСКА в финале

Московская команда в четвёртый раз в своей недолгой истории завоевала золотые медали ЧР.

Классный финал женского чемпионата страны по гандболу сезона-2024/2025 завершился победой ЦСКА. Московская команда в жёсткой, а порой и в жестокой рубке взяла верх над «Ростов-Доном». Эта победа стала для армейского коллектива уже четвёртой в истории и третьей подряд.

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Полный стадион. Все билеты на встречу раскуплены. Ни одного свободного места перед стартовым свистком. Арена заполнена не только красно-синим морем, но и ярким жёлтым солнцем на втором ярусе. Ровно неделю назад состоялся первый матч между ЦСКА и «Ростов-Доном». Москвички тогда оказались сильнее – выиграли со счётом 24:23.

Началась игра не с гола, не с сейва, как это обычно бывает, а с удаления. Уже на первой минуте Юлия Манагарова отправилась на скамейку запасных отбывать наказание. Первую четверть игры нельзя назвать особо результативной. Команды забросили 11 мячей на двоих, вратари совершили по три сейва, VAR вмешался в момент с капитаном ЦСКА Анастасией Илларионовой, которая в итоге отправилась отдохнуть на две минуты, а счёт на табло был минимальным – в пользу хозяек.

Ни одной из команд не удавалось создать хотя бы небольшой отрыв в счёте. Игра шла мяч в мяч, кость в кость. На площадке была настоящая рубка. Довольно часто удивление вызывали судейские решения Антона Мерзлютина и Эдуарда Подставкина, и после одного из таких эпизодов «Ростов-Дон» остался без капитана. Юлия Манагарова резко отреагировала на действия судей и получила третью жёлтую карточку.

«Ростов-Дон» — ЦСКА Фото: ПГК ЦСКА

За разговоры. В финале. Ключевой игрок. Возмущению Дибировой в этот момент не было предела. Но спустя минуту арбитры, словно решив исправиться, показали прямую красную карточку лидеру нападения ЦСКА 19-летней Варваре Сёминой. Удар в лицо был, но не настолько акцентированный, чтобы удалять игрока с площадки.

Первый тайм так и завершился, как и проходил все 30 минут – ничьей 14:14.

«Они уже чемпионки…»

Первые 15 минут второго тайма прошли под диктовку гостий. Ростовчанки вышли вперёд и контролировали игру. Но наставник ЦСКА Людмила Бодниева сумела привести свою команду в чувство посредством тайм-аута. И ровно к половине второго тайма счёт вновь стал равным.

А далее голкипер ЦСКА Полина Каплина сделала несколько сейвов подряд. Ростовчанки занервничали, стали торопиться и допускать ошибки, а их соперницы методично забивали.

По сути, судьба встречи была решена в эти минуты, когда отрыв хозяек вырос до трёх мячей. Дибирова попыталась успокоить команду в тайм-ауте, однако, по сути, просто сдалась: «Девочки, они уже чемпионки. Нам надо спокойно доиграть этот матч». Играть оставалось ещё шесть минут.

И в эти шесть минут обе команды действительно просто доигрывали. Окончательный счёт – 27:25 в пользу ЦСКА. Стоит, конечно, отдать должное Людмиле Бодниевой, которая возглавила команду по ходу сезона в тот момент, когда мало что получалось. ЦСКА в тот момент лихорадило, были неожиданные поражения. Но Бодниева, которая возглавляет и сборную России, сумела наладить игру.

«Ростов-Дон» — ЦСКА Фото: ПГК ЦСКА

Она стала второй женщиной-тренером, которой удалось победить в чемпионате страны. Ранее это удавалось сделать Ольге Акопян, также побеждавшей с армейским коллективом.

Ну а ЦСКА по количеству титулов уступает теперь только трём командам – волгоградскому «Динамо», «Ростов-Дону» и тольяттинской «Ладе».