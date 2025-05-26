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Интервью с олимпийским чемпионом по вольной борьбе Магомедом Рамазановым: о России, Михаиле Мамиашвили и Олимпиаде

«Спортсмены не предатели. Все хотят заработать». Откровенная беседа с борцом Рамазановым
Батраз Томаев
Откровенная беседа с борцом Рамазановым
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Россиянин сменил гражданство ради семьи и мечты и стал олимпийским чемпионом в Париже.

Дагестанский борец-вольник Магомед Рамазанов на Олимпиаде в Париже стал победителем в весовой категории до 86 кг, в финале одержав красивую победу над звёздным иранцем Хасаном Яздани. Вот только олимпийское золото он выиграл не за Россию, а за Болгарию, сам живёт в Москве. Недавно Магомед принёс болгарской команде ещё и золото чемпионата Европы – 2025.

В эксклюзивном и откровенном интервью «Чемпионату» Магомед Рамазанов ответил на многие острые вопросы. Разговор получился честным, без рассуждений о «предателях родины» тоже не обошлось.

«За Россию всегда сложно бороться»

– Магомед, чемпионат Европы – ещё одна вершина?
– Радует, что ещё один титул положил в копилку. А так, конечно, не те ощущения. Олимпиада и чемпионат Европы – две большие разницы.

– Получается, турнир проходил просто в рабочем режиме?
– Да, уже второй раз боролся. Конечно, было приятно выиграть, но больших эмоций не испытал. Чемпионат Европы – всё же локальный турнир, а у Олимпиады мировой масштаб.

– Волновались тоже меньше?
– Не знаю. Было очень тревожно, когда впервые поехал на Европу за Россию (в 2020 году. – Прим. «Чемпионата»). Всегда за Россию сложно бывает отобраться туда, ведь на тебе лежит ответственность, надо выиграть. В тот раз я стал вторым и после соревнований испытал какое-то опустошение.

– В финале вы вытащили схватку, проигрывая 1:5 Магомедхабибу Кадимагомедову, представляющему Беларусь. Сами верили в то, что ещё можно спастись?
– Я всегда до конца борюсь. Там изначально не было контактной борьбы. Мы долго делали разведку, и, когда потом пошла плотная борьба, я был уверен в своих силах. Это, конечно, не отменяет результат Магомедхабиба. Я должен был тогда сделать какие-то действия для победы. Слава богу, получилось.

Финал ЧЕ-2025, Магомедхабиб Кадимагомедов и Магомед Рамазанов

Финал ЧЕ-2025, Магомедхабиб Кадимагомедов и Магомед Рамазанов

Фото: Imago/TASS

– Кадимагомедов – самый сложный для вас соперник на данный момент или нет?
– На прошедшем чемпионате Европы – да, а так, конечно, нет. Есть ещё много хороших, сложных ребят. Скоро на чемпионате мира тоже навяжут мне конкуренцию (улыбается).

– Кто именно?
– Любой борец из России, Ирана и Америки. Это основная тройка. Ну и легионеры тоже могут быть. Не буду надеяться на благоприятную сетку. Главное, чтобы приятное послевкусие присутствовало.

– Хотели бы в финале увидеть россиянина Артура Найфонова, тоже признанного мастера этого веса? Как думаете, почему у него не получается победить на главных стартах – Олимпиадах, чемпионатах мира?
– Всегда выигрывать в спорте тоже нельзя. Он долгое время был лидером в России и в мире, проигрывал только Хасану Яздани и Дэвиду Тейлору. В основном иранцу проигрывал. Артур – борец топ-уровня, может быть, не сложилось у него в Братиславе.

Артур Найфонов на ЧЕ-2025

Артур Найфонов на ЧЕ-2025

Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Магомедхабиб – тоже непростой соперник. Он из 74 кг перешёл в вес повыше и весил на чемпионате Европы немало. Для категории 86 кг у него нормальный вес. Заурбек Сидаков тоже не борется с большим весом.

В спорте все проигрывают и выигрывают. Может, Артуру помешали выиграть тактические моменты, возможно, поздно включается. У него хорошие данные для спортсмена. Он иногда хорошо стоит в защите и делает приёмы, когда другие проигрывают. Он с тренерами разберётся, что было не так.

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«Россия отказала в совместных тренировках перед Олимпиадой»

– Расскажите про условия в Болгарии. Где и как проводите сборы? С россиянами вам ведь тренироваться нельзя.
– Да, российская сторона мне отказала перед Олимпиадой сделать даже «качковый» сбор с физической подготовкой. Ну, я нашёл другие варианты. Не скажу, что они были хуже, в некоторой степени даже и лучше. Больше поработал индивидуально, не в толпе, а сам, с тренерами, с людьми, которые мне помогали. Делал сбор в Кабардино-Балкарии, Дагестане, в Осетии последний этап подготовки проходил перед турнирами.

– А в самой Болгарии готовились?
– Там сейчас поменялась федерация. Я предыдущую не так сильно застал. Не знаю, какие у них программы были. Они мне дали возможность готовиться к Европе и Играм самостоятельно. А сейчас у них есть какая-то программа, график соревнований и сборов. Но это они ещё не до конца решили. Всё прояснится в следующем году.

Иногда у нас бывают горные сборы в Бельмекене, в Софии и иногда в Грузии. Ближе к чемпионату мира посмотрю, что они скажут. Пару сборов сделаю в Болгарии, а остальные за рубежом – в Осетии и Дагестане.

Магомед Рамазанов

Магомед Рамазанов

Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

– Есть ли у вас какие-то обязательства перед Федерацией борьбы Болгарии? Идёт ли речь о том, чтобы какую-то норму часов тренироваться исключительно там?
– Сейчас они просят проводить больше совместных сборов. Я им не отказываю, но надо, чтобы было хорошо и нам, легионерам, и местным ребятам. Важно, чтобы никто не страдал от этого. Однако лучше проводить интернациональные сборы. Для нас это несёт пользу в вопросе спарринг-партнёров. Здесь много хороших спортсменов, функционально сильных, с которыми можно поработать, но, кроме них, нам нужны ещё и другие, выше классом.

Каких-то серьёзных обязательств у нас нет. Просят, чтобы я выучил болгарский язык, и это понятно. Но так сразу ведь не бывает, когда только гражданство получил и выучил. Если бы практика была, то стало бы легче.

– Вам предоставляют какие-то курсы изучения языка?
– Перед Олимпиадой было такое, но у меня никак не получалось: много мероприятий, а потом подготовка.

– Проводите ли вы мастер-классы в Болгарии?
– Пару раз были, да. Там немного ребят, но было приятно их видеть, пообщаться. Меня звали в Молдавию тоже, но местные власти отказали во въезде в страну. Многие были расстроены, много людей меня ждало. Конечно, им было бы приятно. Когда я сам был молодым, мне всегда хотелось познакомиться с профессиональным спортсменом, получить советы, посмотреть, как он мыслит, думает.

«Меня никто не хотел к себе брать»

– Вы из России, но золото в Париже выиграли для Болгарии. Можно ли утверждать, что вы стали меньше любить страну, в которой сформировались как спортсмен?
– Меня как-то спросили: «Чья это медаль?» Ну чья? Общая! Если бы не воспитание, подготовка в регионах России, успеха могло бы и не случиться. Болгария дала мне паспорт и возможность подготовиться самостоятельно. Этой медали бы тоже без них не состоялась. Без моих тренировок и жизненного опыта тоже. Я много где бывал на сборах. Это просто весь мой путь. Невозможно отметить конкретно чью-то заслугу. Вносит вклад как первый тренер, так и последний.

Магомед Рамазанов

Магомед Рамазанов

Фото: Amin Mohammad Jamali/Getty Images

– Как вообще принималось решение о переходе? Когда поняли, что нужно менять спортивное гражданство?
– Мне было 24 года, когда я собрался завершать карьеру. Тогда за меня взялся тренер Вадим Алексеевич Биязь. Уже тогда он хотел, чтобы я перешёл в другую страну. На международном уровне я ещё был никому не известным борцом. Меня никто особо не хотел к себе брать. Когда уже стал показывать результаты в России, стало тяжело. Я и тут хорошо выступал, невозможно почти уйти из-за востребованности.

Перед Играми в Токио даже не думал о смене гражданства. За это дело взялся тренер и всё сделал от а до я. В этом пути тоже было тяжело. Изначально мы выбрали одну страну, но там всё оказались несерьёзно. Обещали одно, однако ничего не вышло. Получилось с Болгарией, где были связи. Тут и мой брат [Рамазан Рамазанов] к тому моменту выступал.

Кто ещё из бывших россиян блистал в Париже?
Борцы из России — лучшие в мире. Олимпиада в Париже это доказала
Борцы из России — лучшие в мире. Олимпиада в Париже это доказала

«Спортсмены не предатели»

– В Братиславе случился конфликт между главой ФСБР Михаилом Мамиашвили и борцом Черменом Валиевым. Как думаете, насколько правильными были действия спортивного функционера в конкретной истории?
– Чермен проявил себя как младший, не сделав ничего лишнего. Да, он возмутился. Не знаю точно, что и как было, но говорят, что его оскорбили.

Михаил Геразиевич был неправ. Этот парень законно ушёл, по всем правилам борьбы. Он не убежал из страны как беженец. И что-то ему говорить ещё… Это нужно было высказать до того, пока он не переехал. А так Валиев отборолся на Олимпийских играх с паспортом другой страны. Его надо с этим поздравить только.

Мамиашвили погорячился, на эмоциях всякое бывает. Он глава российской борьбы. Возможно, на него повлияли какие-то неудачи сборной, травма Сидакова сильно расстроила. Думаю, его обидели победы легионеров в схватках с россиянами в некоторых весах. Из этого не стоит делать большой проблемы.

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Острый конфликт Михаила Мамиашвили с бывшим российским борцом на ЧЕ-2025. Что случилось?

– Можно ли назвать тех, кто сменил гражданство предателями? Российское общество разделилось в этом вопросе.
– Ну, такое же не первый год происходит! Разницы нет. В фигурном катании – Юко Кавагути, в шорт-треке – Виктор Ан, в футболе много легионеров в России. Это нормальное явление, и оно положительно влияет на развитие спорта.
Я переходил в 30 лет. В моём виде спорта сумасшедшая конкуренция. Не создал же я никакой проблемы для сборной в таком возрасте? Мало кто в такие годы борется в России, их уже есть кому заменить.

Делал это в первую очередь для себя, своей семьи. Чтобы мог их прокормить. Остался бы здесь – и ничего бы не получил.

Спортсмены не предатели. Все хотят заработать. Не важно, к нам приезжают узбеки или киргизы, чтобы добыть деньги, или наши уезжают в Турцию и другие страны для заработка. Не нужно делиться на нации и страны, все общаются друг с другом и поддерживают в некотором роде дипломатические отношения.

«Не люблю, когда людей делят по национальности»

– Правильно ли жить только ради денег и финансового благополучия? Без идеи разве можно справиться?
– Идея тоже какая-то присутствует. Деньги ты заработаешь, но тебе нужно какой-то результат показать. Будь то в спорте или в науке, для востребованности. Независимо от того, где ты себя проявишь, это приносит пользу всем.
Возьмём спорт. Это – про здоровье. Про то, что нельзя заниматься наркоманией и бандитизмом. В науке люди занимаются другими вещами. Илон Маск в Америке разрабатывает какие-то новые технологии. Разве это не может хорошо сказаться на россиянах? Или iPhone? Или китайские машины, которые сейчас в огромном количестве привозят в Россию?

Магомед Рамазанов

Магомед Рамазанов

Фото: Julian Finney/Getty Images

Я не люблю, когда делят людей по территориям, национальности. Всевышний дал человеку весь мир, и он может найти себя везде. Не нравится тебе в одном месте – можешь переселиться. Это не значит, что ты не любишь свою страну, просто не можешь себя там найти, не видишь возможностей. Кто считает по-другому – мыслит узко. США тоже в своё время заселили. Да и сама Россия представлена огромным количеством народов.

– Вы решились на кардинальные перемены в серьёзном для спорта возрасте. Неужели не было страха? Могли ведь ничего не выиграть.
– В этом тоже есть свои плюсы. Даже если бы в спорте не задалось, передо мной открылась бы ещё одна локация. С российским паспортом сейчас по работе проблемно посещать некоторые страны с визами. А когда в наличии документ другой страны, то ты себе жизнь облегчаешь для заработка, для того, чтобы прокормить семью.

Я занимаюсь борьбой около 25 лет. Давайте оценим трезво. Если бы остался в России и после карьеры спортсмена ушёл в тренеры… Таких тут достаточно – как в сборной, так и в регионах. Тяжело было бы даже такую работу найти, а в других странах – запросто. В той же Германии очень много русскоязычных, которые желают открывать секции борьбы.

– Какие у вас планы на это четырёхлетие, учитывая Олимпиаду в Лос-Анджелесе?
– Игры в США – основная цель. Добороться до 35 лет, попасть на Олимпийские игры, победить там, попутно забрав золото с других турниров.

– Хватит сил в 35 лет?
(Улыбается.) Буду смотреть по ситуации. Если окажется, что сильно сдал, организм не выдерживает, то, конечно, завершу карьеру. Если после 35 также буду чувствовать силы, то всё равно оставлю спорт.

Магомед Рамазанов – патриот…?
–… своей семьи. Думаю, человек в первую очередь должен думать о семье, а не о глобальных проблемах, в которых не в силах что-то поменять. Я не президент какой-либо страны. Как говорят: «Я не пахан в этой индустрии». Буду делать всё, что в моих силах, для близких. А если дальше получится сделать масштабные действия, которые улучшат жизнь других людей, то был бы рад. Но на сегодняшний день у меня нет таких возможностей. Пускай этим занимаются те, у кого они есть. Пусть они тратят свою жизнь во благо людей, а не в корыстных целях.

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