Кенийка сотворила историю на этапе Бриллиантовой лиги. Так быстро никто не бегал 32 года!

В Рабате, Марокко, завершился четвёртый этап Бриллиантовой лиги. Хоть на турнир в Африке не приехали многие топовые легкоатлеты, на стадионе было крайне жарко! Беатрис Чебет показала второе время в истории на 3000 м, а Суфьян Эль-Баккали сотворил красоту в стипль-чезе. Этап в Марокко шикарно закрыл азиатско-африканскую секцию Бриллиантовой лиги.

Исторический результат

Главной звездой вечера в Марокко, безусловно, стала Беатрис Чебет. Кенийка выиграла забег на 3000 м с результатом 8.11,56. Преимущество над ближайшей соперницей Надией Баттоклетти составило 14 секунд!

Олимпийская чемпионка обновила личный рекорд, рекорд арены, национальный рекорд и рекорд Бриллиантовой лиги. Более того, Чебет выдала лучший результат сезона в мире. Вот только это не самое важное. Беатрис показала второе время в истории! Так быстро никто не бегал 32 года. Лучшие секунды, чем у кенийки, были лишь у китаянки Ван Цзюнься в 1993 году – 8.06,11.

«Я так счастлива. Я не готовилась к попытке установить мировой рекорд, просто приехала, чтобы побить свой личный рекорд, и я это сделала. Мне просто нужно верить в себя, и тогда, возможно, через несколько месяцев или лет этот мировой рекорд придёт.

Пробежав несколько кругов, я поняла, что сама по себе, но продолжала подбадривать себя, чтобы показать всем, на что способна. Мне очень нравится эта дистанция — она не похожа на 5000 или 10 000 м, это что-то совершенно другое, и я тоже хорошо с ней справляюсь», — призналась Чебет пресс-службе World Athletics.

Сумасшествие в стипль-чезе

Особое внимание в Рабате получил и любимец местной публики Суфьян Эль-Баккали. Марокканец спокойно одержал победу в стипль-чезе – 8.00,70. Более того, олимпийский чемпион едва не разменял элитные 8.00. Но даже без этого Суфьян сумел выдать лучший результат сезона в мире.

Правда, героем забега на 3000 м с препятствиями стал вовсе не Эль-Баккали. Настоящее сумасшествие устроил Фредерик Рупперт. Немец выдал 8.01,49, обновив на семь секунд национальный рекорд! Удивительнее другое: Рупперт скинул с личного рекорда 13,5 секунды на открытии сезона. Из неафриканцев быстрее Фредерика бежал лишь Эван Джагер – 8.00.45. Это что-то невероятное!

А ведь Рупперт никогда звёзд с неба не хватал. На ЧЕ-2024 он финишировал четвёртым, на ОИ-2024 вообще не смог пройти в финал. Оттого результат Фредерика в Марокко выглядит по-настоящему волшебным.

Шикарно в Рабате выступил и Тшеписо Масалела. На 800 м ботсванец одержал вторую победу подряд на этапах Бриллиантовой лиги. Показав 1.42,70, Масалела обновил лучший результат сезона в мире. Причём Тшеписо побил собственное достижение, установленное полторы недели назад. И всё это он сделал в очной борьбе с олимпийским чемпионом Эммануэлем Ваниони. Кениец, блиставший в апреле на соревнованиях Grand Slam Track, остался только третьим.

Быстрейшие секунды сезона в мире показал и Исиа Коэч. Кениец, ныне представляющий США, тактически выиграл забег на 1500 м с результатом 3.31,43. Для спортсмена это время стало личным рекордом.

Лучшим результатом сезона в мире смог похвастаться и Пейтон Оттердаль. Американец выиграл в состязаниях по толканию ядра, отправив снаряд на 21,97 м.

Уверенное открытие сезона

Восхитительно в Марокко открыла сезон и Фемке Бол. Нидерландская легкоатлетка выиграла забег на 400 м с барьерами – 52,46. Бол обновила рекорд арены и привезла ближайшей преследовательнице Андренетт Найт почти секунду.

«Я чувствовала себя хорошо на тренировках, но забег на соревнованиях всегда отличается. Поэтому приятно вернуться после долгого перерыва и снова проверить себя. Я изменила ритм шагов между барьерами, и у меня не возникло никаких проблем с этим во время забега. Было ощущение, что всё прошло гладко, однако мой тренер, вероятно, заметил некоторые улучшения, например, на пятом и шестом барьерах», — поделилась Фемке.

Свой первый забег в Бриллиантовой лиге в этом сезоне провела и Шерика Джексон. Олимпийская чемпионка без проблем одержала победу на 100 м – 11,04. Ямайка опередила Майю Маккой (11,08) и Джейшус Сирс (11,11).

Правда, куда больше внимания к себе привлекла мужская 100-метровка. А всё из-за Акани Симбине, который одержал уверенную победу – 9,95. Серебряный призёр Олимпиады выиграл в восемь забегов на 100 м подряд, включая эстафеты. Симбине буквально становится первым в каждых соревнованиях в 2025 году, в которых участвует!

В Марокко на 100-метровке очередной неудачный результат показал олимпийский чемпион Летсиль Тебого. У ботсванца в этом сезоне пока мало что получается. Вот и в Рабате Тебого финишировал последним – 10,43.

Следующий этап Бриллиантовой лиги пройдёт 6 июня в Риме.