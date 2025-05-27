Следующий уровень — гроссмейстер. И Роман Шогджиев так же может стать самым юным обладателем звания.

Российский шахматист в 10 лет стал рекордсменом! В этом возрасте даже Карлсен так не сиял

10-летний вундеркинд Роман Шогджиев покорил мировой рекорд. Он стал самым юным шахматистом, выполнившим норму на звание международного мастера. Даже нынешний первый номер мирового рейтинга Магнус Карлсен в этом возрасте так не феерил.

Возможно, именно Роман вернёт рекорд самого молодого гроссмейстера в Россию.

«Рома — красавчик»

В Белграде завершился шахматный турнир RadnickiChess, победителем которого стал 10-летний россиянин Роман Шогджиев. За девять туров спортсмен набрал семь очков, чем обеспечил себе заключительную норму международного мастера.

Роман стал самым молодым обладателем этого звания. На момент достижения результата мальчику было всего 10 лет 3 месяца 21 день. Шогджиев перечеркнул предыдущий рекорд, продержавшийся меньше года. В июле 2024-го аргентинец Фаустино Оро, которого называют «шахматным Месси», добился звания международного мастера в 10 лет 8 месяцев 16 дней.

Роман уже не в первый раз вписывает своё имя в историю шахмат. Свой первый балл на пути к званию он добыл в декабре 2024 года в 9 лет 10 месяцев 7 дней. Тогда Шогджиев опередил всё того же Фаустино Оро, добившись балла на месяц раньше, чем его конкурент по рекордам. Вместе с тем Роман попал в топ-3 шахматистов, которые взяли отметку в 2300 очков в рейтинге до наступления 10-летнего возраста.

Официально звание международного мастера Роману присвоят на ближайшем президентском совете ФИДЕ, который запланирован в июле.

«Рома — красавчик, большой молодец. Добавил 30 пунктов к рейтингу, но это не главное. Главное — он стал самым молодым в истории мировых шахмат международным мастером», — порадовался за Шогджиева исполнительный директор ФШР Александр Ткачёв.

С чего всё начиналось?

Впервые маленький Рома увидел шахматы в четыре года. Родители даже не подозревали, к чему приведёт эта небольшая находка в шкафу.

«Папа перебирал шкаф, и я увидел игру, заинтересовался. Папа показал, как ходят фигуры, и научил играть», — вспомнил Роман.

Роман Шогджиев Фото: Федерация шахмат России

Мальчик настолько увлёкся шахматами, что маме даже пришлось оставить работу, чтобы посвятить себя детям, возить Рому на турниры.

«Я думаю, что это судьба, потому что, когда муж показал ему первые ходы, Рома эту коробку больше никогда не оставлял. И как просыпался с шахматами, так и засыпал с ними. Он, конечно же, не знал всех правил, но он сам их придумывал, ему было очень интересно», — рассказала Саглара, мама Романа.

Юный гений находится на домашнем обучении. Рома тренируется минимум шесть часов в день и обожает шахматы.

«Это нас очень, конечно, удивило, что его так захватила эта игра. Потому что мы с мужем совершенно не играли в шахматы. Это нас как-то не особо интересовало. Однако Роме так понравилось: он нас постоянно просил играть. Но, так как нам нужно было работать, у нас были свои какие-то дела, мы постоянно с ним играть не могли. Мы ему пообещали, что мы ему найдём тренера, и с этим тренером он начал заниматься каждый день», — говорит Саглара.

Звание международного мастера предшествует гроссмейстеру — высшему званию в шахматах. Возможно, именно Роману в очередной раз удастся переписать историю. В последний раз рекорд обновлялся в июне 2021-го. Тогда американец Абхиманью Мишра завоевал звание в возрасте 12 лет 4 месяцев 25 дней.