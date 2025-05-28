«Зенит» — чемпион! Санкт-Петербург не видел гандбольного золота 32 года

Новым чемпионом России по гандболу стал петербургский «Зенит», в «золотой» встрече финальной серии одолевший московский ЦСКА. Команда Дмитрия Торгованова победила со счётом 27:23 и вернула в город на Неве золото спустя 32 года. В далёком уже 1993-м первым в истории чемпионом России была «Нева», теперь ставшая «Зенитом».

Удивительно, но главный матч мужской Суперлиги прошёл не на вместительной арене, а всего лишь в межвузовском УСЦ, который едва вмещает 1000 человек. Переполненные трибуны наблюдали за странной встречей, в которой обе команды играли абсолютно на равных, а затем в действиях одной из них что-то развалилось.

Первый тайм проходил в довольно вязкой и плотной борьбе. При таком характере игры команды действовали весьма аккуратно – всего лишь два удаления за тайм, и оба – в составе хозяев. Соперникам не удавалось оторваться в счёте (который был открыт только на пятой минуте!) больше чем на два мяча, и это преимущество тут же нивелировалось. Так что совершенно справедливо на перерыв «Зенит» и ЦСКА ушли со счётом 12:12.

Второй тайм начался значительно бодрее. Команды проснулись, игроки пристрелялись, а вратари присмотрелись. Казалось, что встреча так и будет продолжаться на равных, только в более высоком темпе. Но два подряд удаления в составе «Зенита» всё изменили. ЦСКА, действуя необъяснимо вальяжно, не просто не использовал шанс, а банально сломался.

«Зенит» — ЦСКА Фото: rushandball.ru

Армейцы позволили петербуржцам продавить свою оборону и… посыпались. За 1,5 минуты команда Олега Ходькова умудрилась получить три удаления! «Зенит» же методично использовал нервозность соперников и при поддержке бело-голубой торсиды решил судьбу матча. «+5» на пустом месте за 10 минут второго тайма во встрече равных команд – почти приговор.

Ходьков убеждал подопечных, что «времени ещё вагон», но этот вагон оказался отцеплен от победного состава, который не стал дожидаться отстававших. Гандболистов ЦСКА захлестнули эмоции, они уже не могли играть с холодной головой, да и удаления постоянно хватали. К тому же стеной в воротах «Зенита» оказались Дмитрий Кузнецов и Виктор Киреев, которые отбивали почти всё.

За оставшееся после бешеных 10 минут время до конца игры армейцы ничего сделать не могли. «Зенит» же проявил и выдержку, и мастерство, и характер и внешне очень спокойно довёл матч до победы.

Петербуржцы отомстили армейцам за крупное апрельское поражение (24:35) в финале Кубке России и стали чемпионами страны спустя 32 года. Полусредний «Зенита» Дмитрий Киселёв завоевал золото в составе уже третьей команды – ранее он становился чемпионом, защищая цвета ЦСКА и «Чеховских медведей».

«Зенит» — ЦСКА Фото: rushandball.ru

Противостояние Дмитрия Торгованова и Олега Ходькова переросло из борьбы за медали в качестве игроков в сезоне-1992/1993 в борьбу на тренерском мостике. Тогда, кстати, не один Торгованов находился в составе «Невы» — нынешний директор «Зенита» Сергей Зиза и второй тренер команды Константин Андреенко также были в чемпионском листе.

Гандбол. Чемпионат России. Финал. Третий матч

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 27:23 (12:12).

(Луня – 5, Хмельков, Кулак, Ильтинский – по 4; Шишкарёв – 8).