Фёдор Иванов показал шестой результат сезона в мире, но он нацелен на большее.

«Лидер в России только один, и это я!» Дерзкое заявление молодой звезды лёгкой атлетики

В Сочи прошёл командный чемпионат России – один из первых крупных стартов на открытом воздухе. Пятеро спортсменов превысили нормативы, позволяющие попасть на ЧМ-2025. Но наших легкоатлетов там не будет.

Уверенные победы лидеров

Особое внимание в Сочи к себе приковывали лидеры сборной России. Болельщиков удалось порадовать Полине Кнороз. Прыгунья с шестом без проблем взяла золото, на голову превзойдя всех соперниц. Полина взяла 4,73 м, и это выполнение норматива на чемпионат мира. Российских спортсменов туда не пустят, но всё равно.

Результат Кнороз прямо сейчас – восьмой в мире. Лучшие показатели же принадлежат Аманде Молл, взявшей 4,91 м в этом сезоне. Что интересно, у Полины два результата в топ-8: текущий и 4,80 м, который она показала в начале марта. Вообще, Кнороз прямо сейчас точно входит в элиты мировых прыжков с шестом, и очень жаль, что наших никуда не пускают.

Шикарно выступили метатели молота. Софья Палкина и Анастасия Григорьева установили личные рекорды, и обе превысили норматив на чемпионат мира. У Палкиной вообще шикарная серия бросков получилась – все за 70 м. У мужчин ожидаемую победу одержал Валерий Пронкин, и его результат – тоже выше необходимого для попадания на ЧМ-2025 норматива. Валерий на данный момент седьмой в мировом рейтинге молотобойцев.

Из остальных видов можно выделить мужскую «сотню». Спринтер Константин Крылов пропустил зимний сезон, но в первом же летнем старте здорово пробежал 100-метровку – за 10,16 секунды. Судя по тому, как сейчас бегают на Бриллиантовой лиге, он бы и там поборолся. Правда, ветер во время забега был чуть выше допустимой нормы.

Уверенные победы в своих дисциплинах одержали Александр Масютенко (400 м), Полина Ткалич (400 м), Эмилия Тангара (400 м с/б), Дмитрий Чижиков (тройной прыжок).

Правда, до мировых лидеров результаты наших ребят крайне далеки. Исключение из этого списка – Чижиков. Дмитрий сумел улучшить на 1 см собственный рекорд сезона, то есть до 16,95 м. Забавно, что в мировом рейтинге россиянин сместил с 16-й строчки себя же.

Такие результаты пока не стоит расценивать как катастрофу. Да, в России в последние годы есть проблемы в лёгкой атлетике, однако в нашей стране немало ребят мирового уровня. Не все из них смогли показать свою лучшую форму, но это лишь начало сезона, а значит, дальше – только больше.

«Рекорд России будет!»

Неожиданно главной звездой всего турнира стал Фёдор Иванов. 23-летний легкоатлет выиграл забег на 400 м с барьерами с невероятными для России 48,30! Было видно, что Иванов работал на эти секунды. Увидев время после финиша, Фёдор закричал, почти оголил торс и победно вскинул руки.

Для понимания – это шестой результат сезона в мире! Выше нашего парня только звёзды мировой лёгкой атлетики – Рошон Кларк (48,20), Матеус Лима (48,08), Иезекииль Натаниэль (48,89), Алисон Дос Сантос (47,61) и Карстен Вархольм (47,28).

Неудивительно, что после такого Фёдор позволил себе довольно дерзкое заявление.

«Рекорд России будет! Ждите на чемпе! Запомните, лидер в России только один, и это я!» — уверенно проорал Иванов в камеру.

Рекорд России сейчас принадлежит Денису Кудрявцеву. В 2015 году он выдал 48,05 секунды на чемпионате мира в Пекине, когда стал серебряным призёром.

Чемпионат России пройдёт в Казани в конце августа. Перед этим наших легкоатлетов ждёт ещё немало турниров: и Кубок страны, и Кубок сильнейших, и Мемориал братьев Знаменских. Посмотрим, получится ли у Иванова осуществить задуманное.