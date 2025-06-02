Молодой мексиканец практически выиграл «Джиро», но перестал бороться. Мощная развязка!

Престижную многодневку должен был забрать 22-летний Исаак дель Торо, однако в конце всё пошло не по плану.

Гранд-тур «Джиро д’Италия» — всё! В 2025 году велогонка запомнится фанатам обидным поражением одного фаворита и долгожданным реваншем другого. Ключевой же момент соревнований произошёл на 20-м этапе.

Гештальт закрыт!

После горного этапа в Колле-делле-Финестре победу в генеральной классификации обеспечил себе британец Саймон Йейтс (Team Visma Lease a Bike). 33-летний гонщик привёз шедшему вторым мексиканцу Исааку дель Торо (UAE Team Emirates-XRG) почти четыре минуты.

На 20-м этапе он не просто обогнал лидера, но и оставил его без шансов на камбэк, ведь заключительная гонка на «Джиро» — 2025 ничего не решала. Тактическая победа не была бы возможна без слаженных действий его команды, в частности Ваута ван Арта.

Йейтс умело атаковал лидеров — дель Торо и Карапаса, которых явно удивил этот впечатляющий рывок. Британец не был на ведущих ролях на предыдущих этапах, а лидировавшие в многодневке гонщики не ожидали от него такой прыти. Они просчитались!

Тот самый момент атаки Саймона Йейтса.

Йейтс в итальянском гранд-туре закольцевал семилетнюю историю. Именно эти соревнования ему почти покорились в 2018 году. Однако тогда он потерял розовую майку в самый важный момент и отстал в общем зачёте более чем на 40 минут. Спустя годы Саймон взял реванш на том же этапе. Круче сценария не придумаешь!

«С момента, когда был объявлен маршрут, я знал, что хочу сделать что-то особенное именно здесь и закрыть гештальт. Нет слов. Счастлив, что это получилось. Партнёры по команде верили в меня и подбадривали. Это как сказка, я до сих пор не верю, что завершил её.

Ван Арт находился впереди специально для этой ситуации, чтобы вести меня. Уже не первый раз доказал, что он идеальный напарник. Именно он увеличил отрыв. Без него и без остальных ребят в течение всего дня это было бы невозможно. Вся команда была потрясающей на протяжении всей гонки. Это была вишенка на торте», — приводит слова Йейтса AS.

Саймон Йейтс Фото: Sirotti Stefano/Imago/ТАСС

В победу Саймона уже почти никто не верил: ни эксперты, ни букмекеры. Последние накануне восхождения на Финестре оценивали его шансы как 33 к 1.

«Такое тяжело понять»

У Исаака дель Торо было 10 к 11. Мексиканец носил розовую майку на протяжении 11 этапов, но даже не поборолся за генеральный успех. Он просто проморгал момент и потерпел серьёзное поражение, а по ходу решающего этапа никто из собственной команды ему даже не помог.

Исаак дель Торо Фото: Marco Alpozzi/Zuma/ТАСС

Исаак объяснил, почему не поехал вслед за британцем.

«Я попросил Карапаса поработать после подъёма, но он сказал, что не будет этого делать, потому что я не работал, когда Йейтс был ещё близко. В этот момент я решил, что сам тащить не буду. Уже потерял первое место и не стану терять ещё и второе», — приводит слова дель Торо AS.

Но вот что сказал эквадорец Ричард Карапас (EF Education-EasyPost). Он считает, что Исаак сам перестал бороться.

«Дель Торо проиграл «Джиро». Он не знает, как нужно гоняться. Победил самый умный гонщик», — приводит слова Карапаса AS.

Ричард Карапас Фото: Fabio Ferrari/Zuma/ТАСС

Нелегко сейчас и фанатам 22-летнего велогонщика, которые делятся эмоциями в соцсетях.

«Это больно… После всего, что Исаак показал на этой «Джиро», сердце разрывается видеть, как всё уходит таким образом… Мы все надеялись на ответ, на борьбу, но этого так и не произошло. Такое тяжело понять. Мы, болельщики, сейчас очень эмоциональны, потому что ВЕРИМ в него», — написали фанаты в социальных сетях.

Победитель «Тур де Франс» и двукратный олимпийский чемпион Герайнт Томас в выражениях тоже не стеснялся.

«Тебе действительно нужен большой опыт, чтобы понимать, что если от тебя уезжает гонщик, занимающий третье место, а ты бросаешь крутить педали, то этот гонщик будет иметь большое преимущество? Мой сын Макс понял бы это, а ему пять лет», — сказал Томас в подкасте Watts Occurring.

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Семью Роглича обокрали, а Ланда сломал позвоночник

За победу не боролся, но в число неудачников своё имя вписал. Это про другого представителя туманного Альбиона — Томаса Пидкока из Q36.5 Pro Cycling Team, который перед финалом тура проигрывал в генеральной классификации больше 43 минут. Он не смог попасть даже в топ-10.

Томас Пидкок Фото: Sirotti Stefano/Imago/ТАСС

Вторую часть многодневки явно не осилил и Примож Роглич (Red Bull-Bora-Hansgrohe), сошедший с дистанции на 16-м этапе. Словенец снялся из-за падений, которые случились с ним ранее.

Вдобавок к этому во время одной из гонок в Италии в фургон семьи Приможа проникли воры и украли ноутбук с телефоном, кольца и деньги.

Среди сошедших значится и имя Хуана Аюсо (UAE Team Emirates-XRG). Ему тоже не особо повезло: падение, отставание по времени и укус пчелы, которая проникла во время соревнований к нему под шлем. С дистанции испанец сошёл на 18-м этапе.

Увы, серьёзные травмы тоже были. Микель Ланда из команды Soudal — Quick Step получил стабильный перелом позвонка после того, как вылетел на тротуар на первом этапе многодневки. Его восстановление займёт много времени.

Теперь после «Джиро д’Италия» Исааку дель Торо предстоит работа над ошибками, а Саймону Йейтсу нужно отдохнуть. Кстати, а как поживает Тадей Погачар? Ведь уже в июле пройдёт 112-й по счёту «Тур де Франс».