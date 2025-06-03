В Казахстане формируется новая интеллектуальная экосистема, где пересекаются политические, экономические и культурные векторы. Активное участие в данных процессах принимает президент Казахстанской федерации шахмат (КФШ) и глава Freedom Holding Corp Тимур Турлов.

Шахматы — институт развития мышления и лидерских качеств

28 мая в Астане прошёл национальный съезд КФШ, на котором были подведены итоги работы за 2024 год и определены задачи на будущее. По словам Турлова, федерация уже вышла за рамки спортивной организации и стала институтом развития мышления и лидерских качеств. В стране началась реализация национального шахматного плана до 2027 года. Он включает массовое внедрение шахмат в школы, подготовку преподавателей, создание учебных центров и системную поддержку талантов. Шахматы подтверждают статус интеллектуальной игры. Только за прошлый год казахстанские спортсмены завоевали 160 медалей.

Шахматная стратегия работает и за пределами доски

В пилотной программе шахматного плана участвуют более 550 школ, к осени 2025 года к шахматам будут приобщены 60 тысяч учеников, а 797 педагогов уже прошли профильную переподготовку. Согласно плану, в Казахстане планируется создание устойчивой шахматной экосистемы: стандартизированное обучение в школах, поддержка частных академий, KPI для филиалов, грантовые программы для игроков и тренеров.

Кроме того, влияние такого подхода выходит за пределы доски. КШФ становится платформой для международной дипломатии. С помощью инициативы Freedom Asian Chess Казахстан поставляет методику, оборудование и тренерскую помощь восьми азиатским федерациям. Шахматы становятся экспортным продуктом.

Шахматы и технологии

Проекты, курируемые Турловым, охватывают интеллектуальный спорт, образование, медиа и инвестиции. Все они объединены единой философией — создания доступной среды развития для будущих поколений.

В стране внедряется профессия преподавателя шахмат, которой можно обучиться в пяти педагогических вузах. В Кокшетау работает первый Дом шахмат. В центре можно обучаться игре круглогодично. Подобные объекты появятся в Астане и Шымкенте. Отдельное внимание уделяется частному сектору. Добровольная система аккредитации шахматных школ позволяет выстроить единые стандарты обучения и повысить его качество.

Шахматы и бизнес

Тимур Турлов подчёркивает, что бизнес должен приносить пользу не только акционерам, но и обществу. Под его руководством весной 2025 года компания Freedom Holding Corp. была включена в индекс Russell 3000, объединяющий крупнейшие публичные корпорации США. Это открыло ходингу доступ к новым инвесторам. Также под эгидой компании реализуются десятки социальных, образовательных и цифровых инициатив, включая запуск Международной французской школы в Астане и создание платформ для финансовой грамотности молодёжи.

Частная инициатива и государственные интересы

Сборная Казахстана успешно выступила на шахматной Олимпиаде в Будапеште, где женская команда взяла серебряные медали. Кроме того, казахстанские спортсмены завоевали рекордное количество международных наград. Вместе с глобальным признанием Freedom Holding это звенья одной цепи стратегического подхода.

Частная инициатива становится драйвером государственного прогресса. Вклад в интеллектуальный капитал страны способен в ближайшие годы вывести Казахстан в число мировых лидеров не только в шахматах, но и в инновационном развитии.