«Мы могли вообще пропасть. Но выжили!» Интервью с тренером, ждавшим золота 16 лет

Развязка мужского чемпионата России по гандболу – 2024/2025 получилась драматичной и яркой. Исход финальной серии решился в третьем матче, ближе к концовке, когда московский ЦСКА дал слабину, а питерский «Зенит», наоборот, надавил и обеспечил себе победу в матче и золото турнира.

Команда из Санкт-Петербурга заняла первое место в мужском гандбольном чемпионате впервые за 32 года – в 1993-м титул забрала себе «Нева». И ровно половину этого долгого срока к своей главной тренерской победе шёл Дмитрий Торгованов, возглавивший команду в 2009 году.

Завоевав титул в 2025-м, Дмитрий Николаевич стал обладателем уникального достижения – он выиграл чемпионат России и в качестве игрока, и в качестве тренера. Ну и как такого человека не расспросить о финале?

«Сразу после игры у меня было под 300 сообщений»

– Дмитрий Николаевич, вы руководите питерской командой с 2009 года, но до золота удалось добраться только сейчас. Могли предположить, что путь к чемпионству затянется на полтора десятка лет?

– Когда-то всё же мог. Много ведь времени прошло. Зачастую мы были близки к чемпионству. Однако немного не хватало.

– А чего не хватало?

– Определённо, состава команды. Когда мы стали «Зенитом», финансирование изменилось в лучшую сторону. А при «Неве» были такие моменты, что могли вообще пропасть с радаров. Но мы выжили! Были поставлены конкретные задачи, стали формировать команду, причём я не могу сказать, что мы стали финансово выше ЦСКА или «Чеховских Медведей». Вот в прошлом сезоне, когда мы стали бронзовыми призёрами, ушло восемь человек, пришло – семь. А уже в этом сезоне всё сравнялось: ушло восемь, пришло восемь. С начала ребрендинга мы планомерно говорили, что на следующий сезон точно сможем, и вот у нас получилось. Собрали отличную команду!

– В вашей команде сразу восемь представителей Беларуси, хватит на целый состав с заменой. Нет ли проблем при таком большом числе игроков из соседнего государства?

– Никаких проблем нет, у нас единый коллектив. Тут вопрос ведь в сыгранности, и я не могу кого-то разделить на первый или второй состав. У нас все выполняют свою работу. Каждый знает, что делать. Бывают, конечно, не совсем приятные моменты для тренировок, когда много игроков уезжает в сборную, но с этим ничего не поделаешь.

Я очень благодарен ребятам, что они всё слышали. То, чего хотели добиться, мы добились. И та атмосфера в команде, которую они сами поддерживают, была на протяжении всего сезона. Атмосфера ведь очень важна, и без этого не выигрываются финалы.

– Что сделали первым делом по завершении финала? Были ли какие-то особо тёплые поздравления, звонки, сообщения?

– Первым делом поблагодарил вместе с командой наших болельщиков, без которых мы бы точно не выиграли это золото. В первую очередь – это их золото. Потом получили медали, кубок. Вместе порадовались.

А эсэмэсок было очень много… Только после игры у меня в WhatsApp было под 300 сообщений. Да и на следующий день всё продолжалось. Благо у меня был выходной день, и я мог спокойно на всё отвечать.

– Тяжело, наверное, становится после 50-го сообщения?

– Да (смеётся)! Но не отвечать как-то неудобно, обидятся ведь, поэтому ответил всем.

Дмитрий Торгованов Фото: spbhandball.ru

– Вы сказали, что в первую очередь это золото для болельщиков. У вашей команды действительно очень внушительный и активный фанатский сектор, но ведь и ответственность перед ними тоже стала выше.

– На мой взгляд, среди мужских гандбольных команд в России у нас лучшая поддержка. И, конечно, такая поддержка действительно требует большей ответственности. Мы это понимаем. Поэтому играем для наших болельщиков и стараемся их меньше расстраивать.

«Ребята не поверили, что такие люди будут на гандболе»

– Дмитрий Николаевич, вы теперь первый чемпион России и в качестве игрока, и в качестве тренера. Почему, на ваш взгляд, такое произошло только в 2025 году и именно с вами?

– Совпадение. Просто совпадение. Кто-нибудь когда-нибудь всё равно бы стал первым. А мне просто повезло.

– Давайте затронем непосредственно финальные матчи с ЦСКА. Связка Олега Луня в центре с Артёмом Кулаком на позиции полусреднего в первом матче – это заготовка или нестандартное решение?

– Мы пробовали такую связку на тренировках. У нас есть много того, что мы ещё не показывали в действии, потому что некоторые вещи сыроваты и над ними надо работать. Что-то просто не получается. Здесь пришлось так сделать из-за того, что не совсем здоров был Дмитрий Хмельков, да и Миша Виноградов подустал. Нужно было дать им отдохнуть.

– Насчёт второй игры. Длина скамейки определённо на вашей стороне, но что именно случилось? Это кураж Вадима Богданова или плохая игра в обороне?

– Я считаю, что мы совсем не справились с оборонительной задачей. Пропустили очень много мячей. Да и счёт 30:32 говорит за себя. А Богданов действительно показал надежную игру: 30% – это вполне достойный результат. У нас тоже великолепные вратари, общаются между собой, разбирают моменты. Но мы допустили много ошибок, которые не должны были допускать. А вратарей без защиты не бывает. После игры мы это всё разбирали, проделали работу над ошибками.

– А присутствие Михаила Дегтярёва и Олега Матыцина на матче в Москве как-то повлияло на общий настрой команды?

— Безусловно, я благодарен, что и министр спорта Михаил Владимирович Дегтярёв, и его предшественник Олег Васильевич Матыцин пришли на игру. Несмотря на всю занятость, люди нашли время посетить гандбольный матч. Очень приятно было видеть таких людей на финале чемпионата России. Для гандбола это большой успех и дорогого стоит. Ребята сначала не поверили, что будут такие важные люди на гандболе (смеётся).

Ну и хотелось бы выразить благодарность нашему наблюдательному совету, в который входят Тюрин Вячеслав Александрович, Медведев Александр Иванович, Густов Сергей Вадимович, Погорелов Максим Александрович. Для Максима Александровича наш клуб – это проект, за которым он с радостью наблюдает и которому оказывает всяческую поддержку. Всегда ответит, всегда выручит. Для него это золото было так же важно, как и для нас.

– По вашему мнению, провал ЦСКА во втором тайме в третьей игре – это психологический фактор или банальная усталость игроков?

– Вопрос скорее не ко мне, а к Олегу Валерьевичу Ходькову. Но мы ведь тоже умудрились в апреле в Кубке на «Финале четырёх» перед своими болельщиками опозориться и проиграть с разницей в 11 мячей. Однако я считаю, что мы были ментально лучше готовы к третьему матчу, чем ЦСКА. Ведь играли дома, тут наши болельщики, отступать уже некуда. Сама по себе встреча была тяжёлая, мяч в мяч. Но за всю игру мы совершили всего две потери. Считаю это очень хорошим результатом. Плюс Дима Кузнецов зацепился. После игры сказал: «Во втором тайме стало попроще, потому что защита стала работать лучше».

Однако все знают, что ждать и догонять – это самое тяжёлое. Не мне вам рассказывать об этом. Что мы в Москве, что ЦСКА у нас – несколько потерь совершили, простые голы пропустили, и всё. Пришлось догонять. Тут же как: когда выигрываешь, время на табло тянется очень медленно, а когда проигрываешь, то всё совсем наоборот, время летит стремительно…

Дмитрий Торгованов Фото: spbhandball.ru

«Нужно биться за возвращение на европейскую арену»

– Ждали ли вы ЦСКА в финале или хотели сразиться с «медведями» в седьмой раз за золото? В чём разница между этими соперниками для вас, против кого было бы играть проще или удобнее?

– Честно, не знаю. Как получилось, так получилось. Но если возьмём сухую статистику, то мы сыграли с ЦСКА два матча в регулярке: на выезде два мяча проиграли, а дома выиграли два мяча. Ну и, конечно же, разгром в финале Кубка России, где мы действительно провалились. У «Чеховских Медведей» выиграли в SEHA-Лиге два раза, выиграли дома в регулярке. Конечно, наша статистика против «медведей» намного лучше, чем с ЦСКА. Но тут уж не от нас зависело, с кем придётся играть в финале.

– Кстати, о SEHA-Лиге. Впереди «Мешков Брест» в полуфинале. В случае положительного исхода в финале вы можете вновь встретиться с ЦСКА. Хватит ли команде ресурсов и запаса сил для победы в лиге?

– Пока не знаю. Мы не смогли взять с собой Игоря Черникова, который также не сыграл в третьем матче с ЦСКА из-за травмы. Мы не смогли взять нашего капитана Диму Киселёва, который очень многое сделал для команды. Остальные в строю. Даже удалось подключить молодёжь, взяли с собой Виталия Петрова из дублирующего состава. Но пока нам не нужно думать, с кем мы можем сыграть в будущем. Нужно думать над тем, как обыграть «Брест». Ведь это очень серьёзная и опытная команда, плюс после тяжёлого поражения в чемпионате от СКА очень злая.

– SEHA-Лига для России сейчас – это утешение или возможность сохранить международный уровень конкуренции в условиях санкций?

– Пока мы не присутствуем на европейской арене, это единственная возможность получить новый опыт для команд из России. Всегда, даже когда мы играли ещё как «Нева», я говорил, что участие в еврокубках очень важно, хоть оно и бьёт по бюджету. Это совсем другой опыт, совсем другая игра. Если сравнить команды, которые участвовали в еврокубках и которые не участвовали, то игра первых всегда надежнее. И если вы помните, когда я только пришел в 2009-м, на протяжении нескольких сезонов всего две команды участвовали в Лиге чемпионов. Такого опыта в чемпионате России не получишь.

– Вспомнить не могу, мне в 2009-м только шесть лет было…

– Ну вот, отличная возможность навести справки (улыбается). Я вот в гандбол в семь пришел.

– На ваш взгляд, переход к азиатским лигам даст толчок вперёд? Закроет ли потребности для получения этого международного опыта?

– Думаю, нет. И это неправильный выход. Нам нужно биться за то, чтобы вернуться на европейскую арену.

ГК «Зенит» Фото: spbhandball.ru

– Учитывая все позитивные и негативные тенденции, каким вы видите будущее российского гандбола? Какие шаги необходимо предпринять, чтобы сохранить и развить этот вид спорта в России в сложившейся ситуации?

– Нам нужна подрастающая молодёжь. Свежая кровь. Могу сказать, что в этом году чемпионат России стал посильнее, чем в прошлом и позапрошлом. Появилась большая конкуренция. Вы можете посмотреть результаты регулярного чемпионата, где «Динамо-Сунгуль» заняло пятое место. Банда там серьёзная собралась – «Зенит-2» (смеётся). Когда приехали к ним, смотрю на состав, а там практически все игроки, что от нас ушли.

И ведь не только мы им проиграли на выезде, ребята смогли выиграть и у ЦСКА, и у «Чеховских Медведей», причём в их родных стенах. И если раньше были команды, которых обыграть не составляло труда, то сейчас уже многих победить стало намного сложнее, особенно на выезде.

– Сейчас многие дискутируют о том, что при игре «семь на шесть», когда снимают вратаря, гандбол становится менее привлекательным и менее понятным. Главный тренер сборной Германии Альфред Гисласон вообще назвал эту тактику скучной и позорной. Что думаете на этот счёт?

– Я соглашусь с Гисласоном. Такое же ощущение возникает при игре «шесть на шесть», когда при удалении меняют вратаря, чтобы в атаке играть в равных составах. Смысл удаления теряется. Понятно, что у тебя пустые ворота, но если натренировать нормально, то спокойно можно играть…

Для использования схемы «семь на шесть» нужен игрок, который обладает хорошей техникой. Однако я считаю, что многие вещи действительно становятся скучнее. Но, понятное дело, мы этим пользуемся, если есть такая возможность – надо всё использовать для достижения победы, что разрешено.

А вот использование быстрого центра – это красиво. Если взять старый гандбол, то счёт 20:20 – это уже большой счёт. А сейчас 30:30 считают абсолютно нормальным. Для зрителей-то важен мяч в воротах.