«Я способна на мировой рекорд». Кенийская бегунья творит чудеса на Бриллиантовой лиге

Если в прошлом году главной звездой старта сезона Бриллиантовой лиги была Фаит Кипьегон, то в этом году всё внимание к себе привлекла Беатрис Чебет. Молодая кенийка дважды за две недели показала второй лучший результат в истории. Причём это были две разные дистанции! Просто сумасшествие!

Чудеса Чебет

Беатрис Чебет приковывает к себе всё внимание в этом сезоне благодаря топовым результатам. На этапе Бриллиантовой лиги в Рабате в забеге на 3000 м кенийка показала 8.11,56. Так быстро никто не бегал целых 32 года со времён Ван Цзюнься!

Однако на этом Чебет не остановилась. Спустя две недели в Риме кенийка установила ещё одно впечатляющее достижение. Беатрис выиграла забег на 3000 м с результатом 14.03,69. Ближайшую преследовательницу Фревейни Хайлу она опередила на 15,64 секунды!

Время Чебет стало вторым лучшим результатом в истории. Быстрее Беатрис когда-либо бежала лишь обладательница мирового рекорда Гудаф Цегай. В 2021 году эфиопка показала 14.00,32. Кстати, в Риме Цегай тоже принимала участие в забеге. Правда, сумела финишировать лишь пятой.

«Я просто сказала себе: «Надо взять своё в забеге». Планировала пробежать 14.15, но почувствовала, что моё тело может больше, и решила рискнуть. Вижу, что моё тело в хорошей форме и я способна на мировой рекорд, поэтому сейчас вернусь домой и буду к нему готовиться. Всё возможно — если я найду того, кто подтолкнёт меня на дистанции 3000 м, это возможно.

Сегодня хотела попробовать и посмотреть, насколько быстро я могу бежать, если сильнее выложусь. Скоро пойду на время менее 14 минут.

Могу сказать, что я также помогла другим достичь их личных и национальных рекордов. Это очень помогло. Я должна поздравить и остальных, потому что без них было бы невозможно пробежать эту гонку», — сказала Чебет.

Беатрис Чебет Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Действительно, забег в Риме стал феноменальным не только для Беатрис, которая обновила рекорд арены, национальный рекорд и показала лучший результат сезона в мире. Впервые в истории сразу все участницы преодолели барьер в 14.50. Четыре спортсменки обновили личный рекорд, а Надия Баттоклетти скинула с национального рекорда Италии аж восемь секунд!

Череда фотофинишей

Лучший результат сезона в мире в Риме показал и спринтер Трэйвон Бромелл. Американец выиграл забег на 100 м (9,84). Это время стало для Бромелла лучшим с 2022 года. Тогда по ходу сезона на внутренних турнирах спортсмен показывал и 9,75 (при ветре +2,1), и 9,81 (при ветре +1,5).

Для Трэйвона победа в Риме стала настоящим возвращением в мировую элиту. Последние годы американец испытывал серьёзные проблемы со здоровьем. За два сезона он провёл всего три старта, ни разу не разменяв 10 секунд. Казалось, что 29-летний спортсмен вот-вот завершит карьеру, но вместо этого Бромелл удивил всех в Риме.

Без рекордов, но с красивой борьбой в столице Италии прошли забеги на 400 м и на 110 м с барьерами. В обоих состязаниях победителя и серебряного призёра разделили считаные доли секунды!

В забеге на 400 м за золото боролись Квинси Холл и Нене Закити. Американец лидировал почти всю дистанцию, однако на последних метрах его догнал южноафриканец. Финишную черту парни пересекли вместе. Судьям даже пришлось пересматривать повтор, чтобы определить победителя. Золото забрал Холл (44,22), опередивший Закити буквально на одну сотую!

В забеге на 110 м с барьерами противостояние оказалось ещё более принципиальным. За победу бились Джейсон Джозеф и Корделл Тинч. Парни синхронно преодолевали все барьеры, а потом также вместе пересекли финишную черту. Судьям пришлось долго разбираться, кто же выиграл. Золото забрал Джозеф, опередивший Тинча на тысячные доли секунды!

Следующий этап Бриллиантовой лиги пройдёт в Осло 12 июня.