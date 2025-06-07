Магнус Карлсен был вне себя от ярости! Итоги эпохального турнира звёзд в Ставангере

Норвежец зевал в один ход, но всё равно занял первое место! И как ему это удаётся?

Супертурнир в норвежском Ставангере стал грандиозным событием современных шахмат. В соответствии с замыслом организаторов непобедимый Магнус Карлсен, шестикратный победитель домашнего турнира, вышел на старт вместе с другими четырьмя сильнейшими игроками мира по рейтингу: чемпионом мира Гукешем Доммараджу (Индия), американцами Хикару Накамурой и Фабиано Каруаной и ещё одним индийским претендентом на титул – Арджуном Эригайси. А отдыхающего от шахмат экс-чемпиона мира Дин Лижэня заменил новый лидер Китая Вэй И.

Казалось, что благодаря формату турнира с дополнительными партиями с укороченным контролем (в случае ничьей в классику) Магнус опять выиграет соревнование «левой пяткой», но что-то пошло не по плану. Женившийся, ожидающий рождения ребёнка и чуточку постаревший, но всё ещё великий Магнус зевал, психовал и даже бил в гневе кулаком по столу! И всё равно за счёт своих невероятных бойцовских качеств сумел стать первым!

Ещё одним важным событием турнира стало то, что 18-летний чемпион мира Гукеш показал – он не собирается становиться мальчиком для битья подобно Дин Лижэню. Индиец до последнего боролся за победу, финишировал третьим и показал – он не почивает на лаврах, а собирается потихоньку превзойти своих могучих, но уже куда более возрастных конкурентов.

Наконец, боевитый Каруана, единственный, кто уже заполучил путёвку в будущий турнир претендентов, всей свой игрой показывал – он жаждет выйти на матч с Гукешем. Как и Накамура, который не раз подчёркивал в интервью, что текущий цикл – его последняя возможность побороться за звание чемпиона мира. Не остались статистами в этой битве, подобной эпохальным турнирам прошлого, и Эригайси с Вэй И. Однако обо всём по порядку.

Итак, после стартовой победы над Гукешем Карлсен захватил лидерство. Напомним, победа в классику по формуле Ставангера даёт три очка, проигрыш – 0, выигрыш в дополнительной партии – 1,5 очка, а поражение в ней – одно очко. В первом круге Магнус сумел даже создать настоящий стратегический шедевр, переиграв белыми Эригайси. В остальных трёх встречах судьба матча Карлсена решалась на тай-брейках, что всегда считалось его вотчиной.

Магнус Карлсен Фото: FIDE

И тут начались настоящие чудеса! Магнус по-прежнему играл здорово, чувствовались и кладка, и настрой, и подготовка, но ближе к цейтнотам Карлсен терял концентрацию, зевал, реагируя на свои ошибки то гневно, то уже с улыбкой. Он просмотрел комбинацию на канонический «мальтийский крест» с Накамурой, остался без слона с Вэй И и сумел замучить только Каруану. 10 набранных баллов – очень неплохо, однако в свои лучшие годы Магнус решал судьбу первого места уже после первого круга!

Итогом стало решение Карлсена в начале второго круга идти чёрными на победу с Гукешем – попытаться вновь нокаутировать чемпиона, пока он ещё молод! Так некогда нападали на самого Магнуса чемпионы старшего поколения россиянин Владимир Крамник и крёстный отец индийского поколения звёзд Вишванатан Ананд.

Шаг за шагом норвежский лидер мирового рейтинга классически переигрывал своего юного визави – казалось, что вот-вот Гукеш просто сдастся! Однако в критический момент индиец проявил характер, упёрся и начал делать единственные ходы, как любят говорить шахматисты – «по первой линии». Меж тем Магнус то ли устал, то ли решил, что дело сделано…

Гукеш Доммараджу (Индия) — Магнус Карлсен (Норвегия)

Кадры капитуляции Карлсена облетели весь мир! В то время как Гукеш с его спокойствием Будды что-то шептал, благодаря индийских богов, Магнус сначала с силой ударил по доске, потом остановил часы, вскочил и забегал, но вскоре самообладание вернулось к нему, и многократный чемпион нашёл в себе силы извиниться перед слегка шокированным поведением фаворита соперником. Впервые в жизни Гукеш выиграл у Карлсена турнирную партию!

Карлсен отлетел вниз в турнирной сетке, но фортуна любит этого парня с челюстью супергероя – на следующий день в дополнительной партии с Магнусом ошибся уже Накамура, и 1,5 очка в копилке позволили Магнусу вернуться в лидирующую группу.

Однако следом норвежец получил ещё один сокрушительный удар – подножку Карлсену подставил аутсайдер Вэй И. Всё решил зевок фигуры в один ход, а на видео было видно, что Магнус просто смеялся над своей подставкой. Поразительно, что запас норвежца оказался таким, что даже с подобными оплошностями он сумел мобилизовать скрытые резервы и обойти своих конкурентов. На его счастье, подоспел выходной, в который скандинав восстанавливал силы под руководством любимой жены.

Новый волевой нажим белыми фигурами, и вот – повержен лидировавший Каруана (12,5), который до поры до времени держал крепость, но рухнул под натиском наседающего норвежца.

Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)

Перед последним туром у Магнуса было 15 очков, но подтянулись и Гукеш (14,5) с Накамурой (13). Пары последнего тура оказались следующими: Эригайси – Карлсен, Каруана – Гукеш, а Накамура чёрными играл против Вэй И, имевшего в своем активе восемь очков, из которых половину составляли баллы, набранные в схватках с Магнусом…

Китаец конкурентов «не подвёл» – мало того, что сделал белыми ничью, так ещё в переигровку, в партии, которая лично для него ничего не решала, одолел Накамуру и оставил его за пределами призовой тройки. А вот Каруана преподал чемпиону мира настоящий урок шахмат – Гукеш вышел бороться, рокировал в длинную сторону, однако Фабиано не зевал, не подставлял, а наоборот, действовал как машина и хладнокровно «переехал» индийца.

В итоге Каруана с 15,5 очка обогнал Гукеша (14,5). Остался один вопрос – каким будет Карлсен? Магнус против Эригайси остался без ферзя за ладью и коня, но защищался феноменально, выстроил ничейную крепость и мог в концовке даже выиграть, однако найти победу было трудно, особенно с учётом того, что и надёжная ничья давала норвежцу победу в турнире.

Напористый индийский игрок в дополнительной партии дал мат уже откровенно игравшемуся и праздновавшему победу Карлсену (такие партии даже не обсчитываются), чем зафиксировал новый антирекорд Ставангера – четыре таких поединка с укороченным контролем Магнус не проигрывал никогда в жизни! Впрочем, норвежец вряд ли сильно из-за этого расстроился.

Арджун Эригайси (Индия) — Магнус Карлсен (Норвегия)

Классический матч Карлсен – Гукеш вне эгиды ФИДЕ и не за титул, а просто за понимание того, кто же сейчас сильнейший в классике, был бы в текущем году очень интересен болельщикам, и наверняка под него мгновенно нашлись бы многочисленные спонсоры. Никогда со времен Бобби Фишера и Анатолия Карпова такое мероприятие так не будоражило бы сознание своей исторической значимостью!

Но, увы, все прекрасно понимают, что Магнус, скорее всего, продолжит наслаждаться жизнью и играть в разноцветных пиджаках эти уже кажущиеся бесконечными турниры по шахматам Фишера…