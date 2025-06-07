Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Магнус Карлсен выиграл звёздный турнир в Ставангере — обзор соревнований, лучшие партии, как норвежец бил кулаком по столу

Магнус Карлсен был вне себя от ярости! Итоги эпохального турнира звёзд в Ставангере
Дмитрий Кряквин
Магнус Карлсен
Аудио-версия:
Комментарии
Норвежец зевал в один ход, но всё равно занял первое место! И как ему это удаётся?

Супертурнир в норвежском Ставангере стал грандиозным событием современных шахмат. В соответствии с замыслом организаторов непобедимый Магнус Карлсен, шестикратный победитель домашнего турнира, вышел на старт вместе с другими четырьмя сильнейшими игроками мира по рейтингу: чемпионом мира Гукешем Доммараджу (Индия), американцами Хикару Накамурой и Фабиано Каруаной и ещё одним индийским претендентом на титул – Арджуном Эригайси. А отдыхающего от шахмат экс-чемпиона мира Дин Лижэня заменил новый лидер Китая Вэй И.

Казалось, что благодаря формату турнира с дополнительными партиями с укороченным контролем (в случае ничьей в классику) Магнус опять выиграет соревнование «левой пяткой», но что-то пошло не по плану. Женившийся, ожидающий рождения ребёнка и чуточку постаревший, но всё ещё великий Магнус зевал, психовал и даже бил в гневе кулаком по столу! И всё равно за счёт своих невероятных бойцовских качеств сумел стать первым!

Что вывело из себя Магнуса Карлсена?
Магнус Карлсен впервые проиграл чемпиону мира. Как же психанул норвежец!
Магнус Карлсен впервые проиграл чемпиону мира. Как же психанул норвежец!

Ещё одним важным событием турнира стало то, что 18-летний чемпион мира Гукеш показал – он не собирается становиться мальчиком для битья подобно Дин Лижэню. Индиец до последнего боролся за победу, финишировал третьим и показал – он не почивает на лаврах, а собирается потихоньку превзойти своих могучих, но уже куда более возрастных конкурентов.

Наконец, боевитый Каруана, единственный, кто уже заполучил путёвку в будущий турнир претендентов, всей свой игрой показывал – он жаждет выйти на матч с Гукешем. Как и Накамура, который не раз подчёркивал в интервью, что текущий цикл – его последняя возможность побороться за звание чемпиона мира. Не остались статистами в этой битве, подобной эпохальным турнирам прошлого, и Эригайси с Вэй И. Однако обо всём по порядку.

Итак, после стартовой победы над Гукешем Карлсен захватил лидерство. Напомним, победа в классику по формуле Ставангера даёт три очка, проигрыш – 0, выигрыш в дополнительной партии – 1,5 очка, а поражение в ней – одно очко. В первом круге Магнус сумел даже создать настоящий стратегический шедевр, переиграв белыми Эригайси. В остальных трёх встречах судьба матча Карлсена решалась на тай-брейках, что всегда считалось его вотчиной.

Магнус Карлсен

Магнус Карлсен

Фото: FIDE

И тут начались настоящие чудеса! Магнус по-прежнему играл здорово, чувствовались и кладка, и настрой, и подготовка, но ближе к цейтнотам Карлсен терял концентрацию, зевал, реагируя на свои ошибки то гневно, то уже с улыбкой. Он просмотрел комбинацию на канонический «мальтийский крест» с Накамурой, остался без слона с Вэй И и сумел замучить только Каруану. 10 набранных баллов – очень неплохо, однако в свои лучшие годы Магнус решал судьбу первого места уже после первого круга!

Итогом стало решение Карлсена в начале второго круга идти чёрными на победу с Гукешем – попытаться вновь нокаутировать чемпиона, пока он ещё молод! Так некогда нападали на самого Магнуса чемпионы старшего поколения россиянин Владимир Крамник и крёстный отец индийского поколения звёзд Вишванатан Ананд.

Шаг за шагом норвежский лидер мирового рейтинга классически переигрывал своего юного визави – казалось, что вот-вот Гукеш просто сдастся! Однако в критический момент индиец проявил характер, упёрся и начал делать единственные ходы, как любят говорить шахматисты – «по первой линии». Меж тем Магнус то ли устал, то ли решил, что дело сделано…

Гукеш Доммараджу (Индия) — Магнус Карлсен (Норвегия)

Кадры капитуляции Карлсена облетели весь мир! В то время как Гукеш с его спокойствием Будды что-то шептал, благодаря индийских богов, Магнус сначала с силой ударил по доске, потом остановил часы, вскочил и забегал, но вскоре самообладание вернулось к нему, и многократный чемпион нашёл в себе силы извиниться перед слегка шокированным поведением фаворита соперником. Впервые в жизни Гукеш выиграл у Карлсена турнирную партию!

Карлсен отлетел вниз в турнирной сетке, но фортуна любит этого парня с челюстью супергероя – на следующий день в дополнительной партии с Магнусом ошибся уже Накамура, и 1,5 очка в копилке позволили Магнусу вернуться в лидирующую группу.

Однако следом норвежец получил ещё один сокрушительный удар – подножку Карлсену подставил аутсайдер Вэй И. Всё решил зевок фигуры в один ход, а на видео было видно, что Магнус просто смеялся над своей подставкой. Поразительно, что запас норвежца оказался таким, что даже с подобными оплошностями он сумел мобилизовать скрытые резервы и обойти своих конкурентов. На его счастье, подоспел выходной, в который скандинав восстанавливал силы под руководством любимой жены.

Новый волевой нажим белыми фигурами, и вот – повержен лидировавший Каруана (12,5), который до поры до времени держал крепость, но рухнул под натиском наседающего норвежца.

Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)

Перед последним туром у Магнуса было 15 очков, но подтянулись и Гукеш (14,5) с Накамурой (13). Пары последнего тура оказались следующими: Эригайси – Карлсен, Каруана – Гукеш, а Накамура чёрными играл против Вэй И, имевшего в своем активе восемь очков, из которых половину составляли баллы, набранные в схватках с Магнусом…

Китаец конкурентов «не подвёл» – мало того, что сделал белыми ничью, так ещё в переигровку, в партии, которая лично для него ничего не решала, одолел Накамуру и оставил его за пределами призовой тройки. А вот Каруана преподал чемпиону мира настоящий урок шахмат – Гукеш вышел бороться, рокировал в длинную сторону, однако Фабиано не зевал, не подставлял, а наоборот, действовал как машина и хладнокровно «переехал» индийца.

В итоге Каруана с 15,5 очка обогнал Гукеша (14,5). Остался один вопрос – каким будет Карлсен? Магнус против Эригайси остался без ферзя за ладью и коня, но защищался феноменально, выстроил ничейную крепость и мог в концовке даже выиграть, однако найти победу было трудно, особенно с учётом того, что и надёжная ничья давала норвежцу победу в турнире.

Напористый индийский игрок в дополнительной партии дал мат уже откровенно игравшемуся и праздновавшему победу Карлсену (такие партии даже не обсчитываются), чем зафиксировал новый антирекорд Ставангера – четыре таких поединка с укороченным контролем Магнус не проигрывал никогда в жизни! Впрочем, норвежец вряд ли сильно из-за этого расстроился.

Арджун Эригайси (Индия) — Магнус Карлсен (Норвегия)

Турнирная таблица
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 16
2. Фабиано Каруана (США) – 15,5
3. Гукеш Доммараджу (Индия) – 14,5
4. Хикару Накамура (США) – 14
5. Арджун Эригайси (Индия) – 13
6. Вэй И (Китай) – 10

Классический матч Карлсен – Гукеш вне эгиды ФИДЕ и не за титул, а просто за понимание того, кто же сейчас сильнейший в классике, был бы в текущем году очень интересен болельщикам, и наверняка под него мгновенно нашлись бы многочисленные спонсоры. Никогда со времен Бобби Фишера и Анатолия Карпова такое мероприятие так не будоражило бы сознание своей исторической значимостью!

Но, увы, все прекрасно понимают, что Магнус, скорее всего, продолжит наслаждаться жизнью и играть в разноцветных пиджаках эти уже кажущиеся бесконечными турниры по шахматам Фишера…

Сражения Магнуса и Гукеша — это очень интересно!
Карлсен разобрал нового чемпиона мира! Гукешу до такого уровня ещё далеко
Карлсен разобрал нового чемпиона мира! Гукешу до такого уровня ещё далеко
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android