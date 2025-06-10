Большое интервью с юным гением шахмат из России. Как Рома Шогджиев удивляет весь мир?!

Мальчику всего 10 лет, и он может стать самым молодым гроссмейстером в истории. А ещё он уже два раза встречался с Магнусом Карлсеном.

В конце мая 2025 года 10-летний российский шахматист Роман Шогджиев установил удивительный рекорд – стал самым юным в истории международным мастером, выполнив необходимый норматив на турнире в Радничках. Ни Рома, ни его семья останавливаться на этом не собираются: в планах – звание гроссмейстера и большие победы.

«Чемпионат» встретился с семьёй Шогджиевых, чтобы больше узнать про юного гения шахмат из России, его интересы, мечты и цели.

«Смартфона у меня нет»

– Рома, когда ты выполнил норму международного мастера, что хотелось сделать? Ну там кричать siii!, как Роналду, кулаком бить по столу, как Карлсен?

– Я, конечно, рад был. Но улыбнулся только, и всё. Шахматы же не футбол, чтобы так эмоции выражать.

– А кто тебя вообще в шахматы играть научил?

– Передвигать фигуры меня учил папа, а потом, когда уже папу постоянно обыгрывал, я стал с тренером заниматься. С Дмитрием Евгеньевичем Саранговым.

– Сколько лет тебе было, когда ты стал с тренером заниматься?

– Почти пять. Четыре года 11 месяцев.

– Ты и сейчас ещё маленький мальчик. А тогда вообще пяти лет не было. Тебе хватало терпения, чтобы заниматься с тренером?

– Я уже не так хорошо помню, но мама говорила, что мог по два часа заниматься. И ещё хотел, однако тренер не разрешал.

– Ты сейчас какой класс закончил? В какой школе учишься?

– Третий, вот в четвёртый перешёл. Я в Курчатовской школе учусь. Только появляюсь там редко. Я на домашнем обучении, но на экзамены прихожу.

Семья Шогджиевых в Курчатовской школе Фото: из личного архива

– Сложно?

– Да там лёгкие задания. Учителя очень добрые. Они следят за тем, как я играю, поддерживают.

– Шахматисты же все очень умные, даже юные. Наверное, ты уже в первом классе знал всю программу младшей школы?

– По математике, наверное, да. Мне папа объяснял всё намного вперёд. А так я делаю то же самое, что и все в третьем классе. Книги читаю. Понравилась «Золотые руки», про то, как мальчик был в школе двоечником, а потом стал лучшим в мире врачом. Он мечтал о том, что так будет, и добился.

– Что тебе ещё интересно, помимо шахмат? В футбол поиграть, может?

– Шахматы я люблю больше всего. Могу в игровые автоматы поиграть или там в комнате виртуальной реальности. Хожу в бассейн. А, ещё я айкидо занимаюсь. Мне даже тренер там говорил, что я вполне могу на хороший уровень выйти. В футбол не играю – только смотрю иногда какие-то самые важные матчи.

Рома побеждает не только в шахматах, но и в плавании Фото: из личного архива

– Ну а компьютерные игры или игры на смартфоне?

– В компьютерные игры я не играю, а смартфона у меня нет. Да мне он и не нужен. Я же не могу ездить на турниры один, всегда с кем-то из родителей. У меня есть планшет с интернетом, но там только шахматы. Мне интересно всё, что с ними связано.

– То есть стараешься следить за тем, что происходит в мире шахмат. И что тебя больше всего удивило за последний год?

– Я удивился, что Гукеш выиграл Турнир претендентов. И как ему это удалось? Вот и всё, пожалуй.

– А предполагал, что Гукеш обыграет в чемпионском матче Дин Лижэня?

– Да, у него намного больше шансов было. Но болел я за Дина.

– Почему? Гукеш же тебе ближе по возрасту.

– Мне просто было жалко Дина. Он как обыграл Яна Непомнящего, ничего ведь не показывал. Играл плохо, сколько в рейтинге потерял. Ну и хотелось, чтобы он как-то изменил то, что происходит. Не получилось у него.

«Мы с Карлсеном встречались. Даже дважды»

– Скажи, Рома, ты вот в свои 10 лет уже международный мастер. У тебя не было звёздной болезни?

– Что-то такое было немного.

– И как вылечил? Поражение какое-то случилось?

– Меня папа от этого вылечил. Больше такого не повторяется.

Рома Шогджиев с директором турнира в Радничках Фото: из личного архива

– И как лечил?

– А вы у него лучше спросите.

К разговору подключается папа – Савр Шогджиев:

– Было такое. Лично у меня абсолютная нетерпимость малейшего проявления зазнайства, чванливости. Рома сразу получает долю порицания. При проигрыше часто заставляю подходить к соперникам, пожимать руку и благодарить за игру, несмотря на обидное поражение и слёзы. Будет уважать соперников, будут уважать и Рому.

– Рома, твоя самая длинная партия за доской сколько продолжалась?

– Я точно знаю, 5 часов и 17 минут. Это было в 2024 году на турнире в Радничках. 5 часов на доске была равная позиция, а потом в цейтноте я переиграл соперника.

– Это была самая тяжёлая партия из всех, что ты играл?

– Нет, была у меня партия, которая продолжалась 5 часов и 10 минут. У меня была выигрышная позиция, однако я не смог выиграть. Это было очень обидно. Я потом с тренером смотрел позицию – у меня +20 было. Но это компьютер показывал, а я за доской этот ход не нашёл.

Семья Шогджиевых Фото: из личного архива

– У тебя есть какой-то талисман или ритуал определённый перед партией?

– Нет, я о таком даже не думаю. Просто сажусь и играю.

– Кстати, ты когда-то сталкивался с тем, что тебя заставили переодеваться, например? Не прошёл по дресс-коду.

– Нет, всё нормально. Но на взрослых турнирах были случаи, когда судьи кого-то заставляли переобуваться, кажется. Я стараюсь, чтобы мне было комфортно и тепло. Однако неприятный случай был с одеждой. В прошлом году на детском Кубке мира в Батуми на улице было жарко, а в зале – холодно. Кондиционер прямо на нас дул. Я надел капюшон от толстовки на голову, а судьи заставили его снять. Я заболел и из-за этого сыграл неважно. Слил 60 или 70 пунктов рейтинга.

Ситуацию комментирует мама юного шахматиста Саглара Шогджиева:

– Со стороны организаторов это было немного странно — ставить кондиционеры на такую низкую температуру на детском турнире. Могли бы и предупредить детей и родителей, что в зале будет очень холодно или хотя бы задержать начало партий, чтобы дети могли переодеться. В итоге многие заболели.

– Ты следишь за своими сверстниками? Став международным мастером, ты побил рекорд Фаустино Оро. Хотелось бы с ним сыграть?

– Да! Мы с ним ещё не встречались. Он хорошо играет.

– А если выбирать, сыграть с Оро или Магнусом, кого бы ты выбрал?

– Магнуса. Он лучший в мире. Мы с ним встречались, даже дважды.

Саглара Шогджиева: Мы действительно встречались с Магнусом дважды, Карлсен нам книгу подарил. Он и его папа очень доброжелательны. Но незнание нами английского помешало нормально пообщаться, а Карлсен был готов уделить достаточно времени.

– Ты хотел бы быть на него похожим?

– Я бы хотел стать известным как Рома Шогджиев.

– Твоя следующая цель?

– Стать гроссмейстером. Но это сложнее выполнить. Коэффициент другой, оппоненты сильнее. И хотелось бы побить рекорд Абхиманью Мишры, самого молодого гроссмейстера в мире.

– Будешь расстроен, если не получится Мишру превзойти, но, например, ты сможешь побить рекорд Сергея Карякина и станешь самым молодым гроссмейстером в России?

– Тоже нормально. Но потом я дальше хочу пойти и добиваться уже следующих целей.

– Ты постоянно говоришь только о шахматах. На планшете – шахматы. Не боишься, что тебе это надоест? Неужели никогда не хотелось бросить всё и с пацанами на улице потусить?

– Нет, мне шахматы очень интересны. Да и я не добился ещё ничего.

Савр Шогджиев: Сейчас мы с Ромой летим на командный чемпионат мира по быстрым шахматам в Лондоне. Турнир великолепный, планируется участие почти всех мировых звёзд. Большое спасибо ФИДЕ и лично Аркадию Дворковичу за приглашение и организацию участия Ромы в чемпионате.

В конце сентября в Алма-Ате состоится первенство мира среди детей. Если ФШР посчитает необходимым участие Ромы, посоветовавшись с тренерским коллективом, мы почтём за честь в очередной раз защищать честь страны.

В конце декабря в Дохе состоится чемпионат мира по быстрым шахматам. На подобном турнире Рома дебютировал в Самарканде в 2023 году и произвёл фурор. Ему тогда было всего восемь лет. Постараемся повторить успех, и, конечно, цели будут уже несколько иные.

Практически все личные средства плюс вся спонсорская помощь от меценатов и федерации уходят на развитие Ромы и организацию поездок на турниры. Поездка в Сербию на турнир в Радничках обошлась в 170 тыс. рублей им на двоих с мамой. На Лондон мы заложили почти полмиллиона с учётом оформления виз. Турниры поближе, конечно, обходятся чуть дешевле.

Мы, хоть и живём в стеснённых условиях, не привыкли жаловаться. Это наш выбор.